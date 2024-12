Kinh tế Nhu cầu cấp điện cho các khu công nghiệp tăng cao trong năm 2025 Theo báo cáo của Công ty TNHH VSIP Nghệ An và Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, tổng nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các khu công nghiệp này tăng cao vào năm 2025.

Đón sớm nhu cầu

Được biết, hiện nay Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đang được cấp điện từ Trạm biến áp 110kV Hưng Nguyên, công suất 2x63MVA; Công suất tối đa hiện nay đang sử dụng khoảng với Pmax = 59 MVA/tháng (chiếm 47%). Tuy nhiên, với số lượng các dự án đầu tư vào ngày một nhiều thì đến năm 2025 cung ứng điện sẽ không đủ. Dự kiến đến quý 4/2025, tăng lên khoảng 162MVA, đến quý 4/2026 là 170MWA, đến quý 4/2027 là 215 MWA thì lúc đó trạm biến áp 110kV Hưng Nguyên sẽ không đáp ứng đủ yêu cầu cấp điện.

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An có những nhà máy mới xây dựng. Ảnh: VSIP

Theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã được quy hoạch dự án Trạm biến áp 110kV VSIP 6, công suất 2x63MVA cấp điện cho khu công nghiệp này. Đồng thời, theo nội dung Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An được cấp nguồn điện từ Trạm biến áp 110kV Hưng Nguyên, công suất 2x63MVA và xây dựng thêm 1 trạm biến áp 110kV, công suất 2x63MVA.

Với quy hoạch đó, căn cứ nhu cầu sử dụng điện tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An kiến nghị tỉnh và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sớm xem xét đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV VSIP 6, công suất 2x63 MVA để cấp điện phục vụ cho các nhà đầu tư thứ cấp trong Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An. Lộ trình cấp điện theo nhà đầu tư như sau: Quý 4/2025: Hoàn thành việc đầu tư xây dựng máy biến áp T1 công suất 63MVA và hệ thống đường dây trung áp 22kV để đáp ứng nhu cầu công suất 162MVA đến quý 4/2025, 170MVA đến quý 4/2026.

Đến quý 4/2027, hoàn thành việc đầu tư xây dựng máy biến áp T2 công suất 63MVA và hệ thống đường dây trung áp 22kV đến khách hàng để đáp ứng nhu cầu công suất 215MVA.

Ở thị xã Hoàng Mai có 3 Khu công nghiệp là Đông Hồi, Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2. Trong đó, Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 70%. Tổng nhu cầu sử dụng điện khoảng 350MW. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1164/QĐ-TTg ngày 09/10/2023, các nhà đầu tư thứ cấp đăng ký và nghiên cứu thực hiện dự án với nhu cầu dự kiến 1.200MW. Khu công nghiệp Đông Hồi đang thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng với dự kiến nhu cầu sử dụng điện tương đối lớn.

Ngoài ra, tại Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê có quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu diện tích 300ha và Khu công nghiệp Ngọc Châu, huyện Quỳnh Lưu diện tích 300ha, cách Khu công nghiệp Hoàng Mai II khoảng 10km, mà chưa có quy hoạch nguồn cấp điện cho các dự án.

Kiểm tra điện trạm biến áp 110kV cung cấp cho khu công nghiệp ở Nghệ An. Ảnh: CSCC

Trong khi đó, nguồn điện cấp cho các trạm biến áp 110kV trên địa bàn thị xã Hoàng Mai được cấp điện từ Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn, công suất 2x250MVA và Trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu, công suất 2x250MVA, hiện nay đã sử dụng hơn 80% công suất.

Do vậy, để có nguồn điện kịp thời cho các trạm biến áp 110kV cấp điện cho các Khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, đặc biệt là Khu công nghiệp Hoàng Mai II và huyện Quỳnh Lưu trong thời gian tới thì việc đầu tư Trạm biến áp 220kV Hoàng Mai, công suất 2x250MVA, trong đó, đưa máy biến áp T1 vào vận hành trước năm 2025 là hết sức cần thiết.

Trước tình hình đó, Nghệ An cũng đã có các văn bản đề xuất Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung Trạm biến áp 220kV Hoàng Mai vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã có Văn bản số 6317/EVN-KH ngày 07/11/2024 gửi Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc giao EVNNPC triển khai thủ tục để đầu tư 3 Trạm biến áp 220kV có tính chất phân phối để tăng cường cấp điện; trong đó có trạm biến áp 220kV Hoàng Mai và các đường dây đấu nối và phối hợp với tỉnh Nghệ An báo cáo Bộ Công Thương bổ sung vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án điện ở các khu công nghiệp. Tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự hỗ trợ hợp tác đầu tư kịp thời của EVNNPC trong thời gian qua, nhất là thực hiện các nội dung có hiệu quả sau buổi làm việc năm 2023 (14/12/2023).

Nghệ An cam kết chỉ đạo các ngành, các sở, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định và tạo điều kiện tốt nhất để EVNNPC với đơn vị thành viên trong công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án cấp điện cho các khu công nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất của các nhà đầu tư.

Đóng điện trạm biến áp 110kV Hưng Nguyên phục vụ cho Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: CSCC

Theo đó, để có nguồn điện kịp thời cho các trạm biến áp 110kV cấp điện cho các Khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, Khu công nghiệp Hoàng Mai, Nghệ An đề nghị Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) xem xét có ý kiến đề xuất Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung Trạm biến áp 220kV Hoàng Mai, công suất 2x250MVA vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII để có cơ sở triển khai thực hiện đầu tư dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An đề nghị EVNNPC quan tâm đầu tư hạ tầng lưới điện bán lẻ điện trực tiếp cho các nhà đầu tư thứ cấp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đảm bảo nguồn điện kịp thời cho sản xuất. Đề nghị EVNNPC thực hiện các thủ tục liên quan để đầu tư xây dựng trạm biến áp 110kV VSIP 6, công suất 2x63MVA, trong đó, đưa máy biến áp T1 công suất 63MVA và hệ thống đường dây trung áp 22kV vào hoạt động trong quý 4/2026.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cam kết theo dõi sát các dự án đầu tư, tiếp tục hỗ trợ Nghệ An thực hiện dự án, và cũng đề nghị các chủ đầu tư KCN Hoàng Mai và VSIP phải rà soát, thông tin về kế hoạch sử dụng điện thật chính xác để xây dựng phương án cấp điện, lộ trình đầu tư xây dựng phù hợp, tránh lãng phí.

Trước đề nghị của EVNNPC, UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chỉ đạo các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các nhà đầu tư thứ cấp tại các khu công nghiệp đăng ký cụ thể kế hoạch sử dụng điện để có cơ sở triển khai các dự án, thực hiện thỏa thuận bảo lãnh đầu tư công trình điện và các chế tài, cam kết về nhu cầu sử dụng điện để EVNNPC làm cơ sở thực hiện đầu tư theo quy định. UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để triển khai các dự án đảm bảo kịp thời đúng quy định, giao UBND các địa phương, các ngành phối hợp giải phóng mặt bằng dứt điểm.

Năm 2025 đã cận kề, các dự án điện thường kéo dài về mặt thủ tục, vì vậy các ngành, các cấp cần khẩn trương thực hiện các chỉ đạo để sớm cấp điện cho các dự án.