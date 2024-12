Văn hóa Những bài hát trong các bữa tiệc cuối năm, chào năm mới 2025 hay và ý nghĩa Hãy cùng xem qua một số gợi ý sau đây, để chọn cho mình những bài hát trong các bữa tiệc cuối năm, chào năm mới 2025 vừa trendy lại vừa ý nghĩa nhé!

Bạn đã kịp chọn cho mình một hay nhiều bản nhạc thích hợp cho từng buổi tiệc cuối năm 2024, đón năm mới 2025 mà bạn sắp tham dự? Hãy cùng xem qua một số gợi ý sau đây, để chọn cho mình những bài hát cho tiệc tất niên vừa trendy lại vừa ý nghĩa nhé!

Những bài hát trong tiệc Year end Party, đón năm mới bằng nhạc Việt

Nhạc Việt có một số lượng rất lớn những bài hát về chủ đề năm mới, với đa dạng các dòng nhạc khác nhau. Cho dù gu âm nhạc của bạn là gì, hay đối tượng khán giả của bạn là ai, Báo Đắk Nông tin chắc rằng bạn cũng sẽ không khó để chọn được cho mình một bài hát phù hợp trong kho tàng nhạc Việt.

Nếu bạn chuẩn bị trình diễn tiết mục của mình trong một bữa tiệc tất niên có những người ở nhiều độ tuổi khác nhau, hay trình diễn trước gia đình có ông bà, bố mẹ, con cháu,… thì những bài hát “huyền thoại” sẽ rất phù hợp. Những bài hát này bạn có thể được nghe gần như mỗi dịp năm mới về, gắn liền với tuổi thơ, tuổi trẻ của rất nhiều thế hệ. Vì vậy, chắc chắn tiết mục của bạn sẽ khơi gợi nhiều cảm xúc và mang đến ý nghĩa đặc biệt cho những vị khán giả đặc biệt của mình.

1. Tết Nguyên Đán

2. Chúc mừng năm mới

3. Xuân yêu thương

4. Ngày xuân long phụng sum vầy

5. Khúc giao mùa

6. Đón xuân này nhớ xuân xưa

7. Chúc Tết

8. Đoản Xuân Ca

9. Hoa cỏ mùa xuân

10. Điệp khúc mùa xuân

Ngoài ra, nếu bạn là một người trẻ và bữa tiệc tất niên sắp tới của bạn cũng có những khán giả trẻ chiếm đa số, thì một số bài hát mới mẻ và hiện đại sẽ phù hợp hơn trong trường hợp này:

11. Năm qua đã làm gì

12. Chuyện cũ bỏ qua

13. Đi về nhà

14. Mang tiền về cho mẹ

15. Thế là Tết

16. Bao giờ lấy chồng

17. Em chào Tết

18. Chúc Tết mọi nhà

19. Như hoa mùa xuân

20. Tết bình an

Những bài hát trong các bữa tiệc cuối năm, đón năm mới bằng nhạc nước ngoài

Không chỉ có những bản nhạc Việt, bạn cũng có thể chọn lựa cho mình một ca khúc nhạc nước ngoài để trình diễn trong tiệc tất niên, đặc biệt là khi những khán giả trong buổi tiệc có người nước ngoài, hoặc ưa chuộng văn hoá nước ngoài. Tuy không có Tết truyền thống như các nước phương Đông, nhưng các nước phương Tây cũng có cho mình một danh sách rất nhiều những bài hát hay về năm mới, mang ý nghĩa tích cực, chúc tụng nhau nhân dịp đầu năm.

Happy New Year (tuy nhiên, đây lại là một bài hát mang ý nghĩa khá buồn nói về sự cô đơn trong dịp đầu năm)

1. Auld Lang Syne

2. This is The New Year

3. New Year’s Resolution

4. Celebration

5. Seasons Of Love

6. Time Stand Still

7. What Are You Doing New Year’s Eve?

8. Firework

9. Funky New Year

Bạn có thể tham khảo những bài hát cho tiệc tất niên với nội dung chào mừng cả Giáng sinh và năm mới như sau:

We Wish You A Merry Christmas

Jingle Bell

Jingle Bell Rock

Feliz Navidad

What Are You Doing New Year’s Eve?

Happy Xmas (War Is Over)

Những bài nhạc không lời trong các bữa tiệc cuối năm, đón năm mới

Những bài nhạc không lời cũng có thể là ý tưởng mới lạ hơn cho bữa tiệc tất niên năm nay. Với những bản nhạc độc tấu hay hoà tấu như thế này, thì điều quan trọng nhất là cảm xúc mà bản nhạc có thể mang lại. Vì vậy, bạn không nhất thiết phải chọn những tác phẩm có liên quan đến năm mới, mà có thể chơi bất kì bài hát nào mang đến không khí vui tươi, tích cực, hay thoải mái, thư giãn, nhẹ nhàng. Bạn cũng có thể chọn cover lại những bài hát hoặc chơi những bản nhạc cổ điển.

1. Canon

2. Vivaldi Four Seasons: Spring

3. Sunflower

4. Waltz of the Flowers

5. Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467

6. Clair de Lune

7. The Beautiful Blue Danube