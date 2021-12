Những bất cập về chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ công tác ở xã, xóm

Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại Tổ 2 liên quan đến dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh.



Theo đại biểu Nguyễn Đình Văn (huyện Nghi Lộc), vị trí, vai trò, trách nhiệm của các chi hội, chi đoàn ở khối, xóm, bản rất nặng nề; từ tham gia các tổ an ninh, trật tự, tổ môi trường, tổ dân vận, tổ Covid cộng đồng…, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới với nhiều công việc đến tay. Nhưng với mức bồi dưỡng được đề xuất hỗ trợ cho đội ngũ này chỉ 350.000 - 400.000 đồng/người/tháng (tùy theo loại xóm) thì quá thấp.

Đại biểu Nguyễn Đình Văn (huyện Nghi Lộc) nêu bất cập trong thực hiện chính sách đối với chi hội trưởng các đoàn thể ở khối, xóm, bản. Ảnh: Mai Hoa

Đưa ra so sánh công việc của các chức danh công an viên, thôn đội trưởng, y tá thôn, bản hiện được hưởng phụ cấp hàng tháng, đại biểu Nguyễn Đình Văn kiến nghị cần thay việc bồi dưỡng sang hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng và nâng mức hưởng cao hơn so với công an viên, thôn đội trưởng, y tá thôn, bản cho chi hội trưởng các đoàn thể ở khối, xóm, bản.