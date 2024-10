Thể thao Những 'bông hoa' của thể thao thành tích cao Nghệ An Họ là những nữ huấn luyện viên, vận động viên đã có nhiều đóng góp cho thể thao thành tích cao Nghệ An những năm vừa qua, với những nỗ lực vượt khó trong tập luyện cũng như thi đấu.

Huấn luyện viên điền kinh tận tâm

Trong số các nữ huấn luyện viên thể thao thành tích cao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An, chị Hà Thị Kim Ánh – Trưởng bộ môn điền kinh là một trong những người kỳ cựu và giàu thành tích nhất.

Sinh năm 1976 tại xã Sơn Thịnh (nay là xã An Hòa Thịnh), huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, năm 1990, sau khi giành Huy chương Vàng môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ Tĩnh, Hà Thị Kim Ánh được tuyển chọn vào Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện TDTT tỉnh. Trong 9 năm (1990 – 1998) là vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Nghệ Tĩnh trước kia và tỉnh Nghệ An ngày nay, Hà Thị Kim Ánh đã giành được nhiều huy chương các loại ở các giải trẻ, giải vô địch Quốc gia, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc… Năm 1994, khi đang còn thi đấu, chị được cử đi học ngành Huấn luyện thể thao tại Trường Cao đẳng TDTT Trung ương 3 (nay là Đại học TDTT Đà Nẵng).

Huấn luyện viên Hà Thị Kim Ánh. Ảnh: Minh Quân

Năm 1999, sau khi nghỉ thi đấu, chị chuyển sang công tác huấn luyện, được giao nhiệm vụ “đãi cát tìm vàng” trong giới học sinh ở môn điền kinh. Năm 2014, sau khi huấn luyện viên kỳ cựu Nguyễn Văn Bằng nghỉ hưu, chị được bổ nhiệm là Trưởng bộ môn điền kinh của Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện TDTT Nghệ An (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An). Từ đó đến nay, bộ môn điền kinh của tỉnh dần có sự khởi sắc.

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, thành tích của các vận động viên Nghệ An được cải thiện rõ rệt ở cả các giải trẻ và giải vô địch Quốc gia, với những cái tên như Nguyễn Đình Vũ, Tô Thị Nga, Lương Thị Mùi, Kha Thị Thanh Trúc, Lê Thị Tuyết Mai… Trong đó, nổi bật nhất là Kha Thị Thanh Trúc với tấm Huy chương Bạc SEA Games 32, Huy chương Vàng Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX; Lê Thị Tuyết Mai với 4 Huy chương Vàng tại Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á 2023…

Hiện nay, bộ môn điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An có 31 vận động viên, trong đó, có đến 20 vận động viên nữ. Hiểu được những khó khăn của các vận động viên nữ khi theo nghiệp thể thao thành tích cao, không chỉ trực tiếp hướng dẫn về chuyên môn, huấn luyện viên Hà Thị Kim Ánh còn rất quan tâm đến cuộc sống của họ như một người mẹ.

HLV Hà Thị Kim Ánh hướng dẫn tư thế xuất phát cho một vận động viên trẻ. Ảnh: Minh Quân

“ “Phụ nữ khi tham gia tập luyện, thi đấu thể thao thì gặp rất nhiều khó khăn, áp lực như về thể trạng, gia đình... Như cá nhân tôi, trong năm 2022, trong quá trình tập huấn cùng đội chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã phải ròng rã xa nhà 5 tháng, dù thời điểm đó cháu đầu học lớp 8 còn cháu thứ hai mới lớp 3. Do đó, tôi cố gắng gần gũi với các vận động viên nữ hết sức có thể để vừa bảo ban, vừa động viên các em nỗ lực tập luyện, thi đấu để giành được những thành tích tốt nhất. Chị Hà Thị Kim Ánh - Trưởng bộ môn điền kinh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An).

Vận động viên lặn nhiều khát vọng

Sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười dễ mến, từ năm 2022 đến nay, vận động viên lặn Nguyễn Thị Tú Anh là một trong những gương mặt nữ vận động viên trẻ nổi bật của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An.

Vẻ xinh đẹp đời thường của vận động viên lặn Nguyễn Thị Tú Anh. Ảnh: NVCC.

Cũng sinh ra ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nhưng do hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ Nguyễn Thị Tú Anh (SN 2007) đã sinh sống cùng ông bà ngoại ở phường Quang Trung (thành phố Vinh) đến nay. Năm 2017, khi vừa học hết lớp 4 tại Trường Tiểu học Quang Trung, nghỉ Hè, Nguyễn Thị Tú Anh được ông bà cho đi học bơi tại bể bơi của Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện Thể dục, thể thao Nghệ An (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An). Tại đây, Tú Anh được huấn luyện viên Lê Xuân Cường phát hiện và tuyển chọn vào trung tâm.

Năm 2020, Tú Anh được thử sức tại giải đấu đầu tiên là Giải Bơi lặn vô địch các câu lạc bộ Quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa. Tại giải đấu này, cô bé 13 tuổi đã giành 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, qua đó, đạt đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao cấp 1.

Cuối năm 2021, bước ngoặt đến với Tú Anh khi chuyển từ môn bơi sang môn lặn. “Thầy Cường nói với em rằng, do cơ thể em hơi nặng phía chi dưới cho nên để phát triển thành tích cao hơn nữa ở bên bơi là rất khó. Thầy cũng đề xuất em nên chuyển sang tập luyện môn lặn. Từng được xem các anh chị ở bộ môn lặn tập luyện, thấy cũng rất thú vị nên em nhanh chóng đồng ý”, Nguyễn Tú Anh kể.

VĐV Nguyễn Thị Tú Anh giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch lặn trẻ châu Á. Ảnh: NVCC

Tháng 6/2022, sau nửa năm chuyển sang tập luyện môn lặn, Nguyễn Thị Tú Anh được tham gia giải đấu đầu tiên ở môn này là Giải Vô địch bơi lặn các nhóm tuổi Quốc gia được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại giải đấu này, Tú Anh giành được 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng, trong đó, phá kỷ lục Quốc gia ở cự ly 50m. Tháng 7/2022, tại Giải Vô địch bơi, lặn vô địch trẻ Quốc gia được tổ chức tại Đà Nẵng, Tú Anh cũng giành 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng. Những thành tích đó khiến Tú Anh thêm quyết tâm gắn bó với môn lặn.

Năm 2023 là một năm thành công rực rỡ của Nguyễn Thị Tú Anh với những thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước, ở các nội dung 50m, 100m, 200m và 100m vòi hơi chân vịt. Trong 6 giải đấu mà nữ vận động viên này tham gia thì có đến 5 giải đấu cô giành được Huy chương Vàng, trong đó, có 2 Huy chương Vàng tại Giải Bơi lặn các vận động viên xuất sắc Quốc gia, 4 Huy chương Vàng tại Giải Vô địch bơi lặn các câu lạc bộ Quốc gia. Những giải đấu còn lại mà Tú Anh giành được Huy chương Vàng là Giải Bơi lặn vô địch Quốc gia bể 25m và Giải Bơi, lặn vô địch nhóm tuổi Quốc gia. Ngoài ra, còn rất nhiều tấm Huy chương Bạc, Huy chương Đồng.

Những thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước đã giúp Tú Anh được triệu tập lên Đội tuyển trẻ Quốc gia thi đấu tại Giải Vô địch lặn trẻ châu Á năm 2023 được tổ chức tại Thái Lan. Trong lần đầu tiên được tham gia một giải đấu quốc tế, Tú Anh đã thi đấu rất bình tĩnh, tự tin và giành 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng.

Năm 2024, đến thời điểm này Nguyễn Thị Tú Anh cũng là một trong những vận động viên giàu thành tích nhất của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An khi đã giành được 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại Giải Bơi lặn vô địch các câu lạc bộ Quốc gia; 3 Huy chương Bạc tại giải Giải Bơi lặn vô địch trẻ Quốc gia; 3 Huy chương Đồng tại Giải Bơi lặn vô địch Quốc gia. “Do đặc thù của bộ môn là tập luyện nhiều ngoài trời vào những ngày nắng nóng, khiến da bị đen sạm nhưng em vẫn xác định gắn bó lâu dài với bộ môn này và cố gắng giành nhiều thành tích hơn nữa, đặc biệt là tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới”, Nguyễn Thị Tú Anh chia sẻ.