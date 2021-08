Những ‘bông hồng vàng’ trên tuyến đầu chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, toàn huyện Quỳnh Lưu đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Để kiểm soát dịch bệnh, huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo 33 xã, thị trấn trên địa bàn thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh; riêng đối với các chốt kiểm soát được lập giao nhau với Quốc lộ 1A và địa bàn có nguy cơ cao, huyện chỉ đạo tăng cường cán bộ, chiến sỹ Công an huyện cùng tham gia với lực lượng địa phương kiểm soát chặt người và phương tiện qua lại. Trong số lực lượng công an được điều động, có nhiều chiến sỹ nữ đang còn rất trẻ, họ đành gác lại nỗi niềm riêng tư để xung phong tham gia trực chốt kiểm soát.

Đại úy Trần Thị Nguyên - Đội CSGT Công an Quỳnh Lưu kiểm soát tại chốt Tỉnh lộ 537D xã Quỳnh Hậu. Ảnh: Việt Hùng Đứng chốt kiểm soát dịch tại Tỉnh lộ 537D địa bàn xã Quỳnh Hậu, dưới cái nắng bỏng rát của gió Nam Lào, chiếc áo quân phục của Đại úy Nguyễn Thị Nguyên - cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Quỳnh Lưu đã ướt đẫm mồ hôi khi chị liên tục phải di chuyển kiểm soát xe cộ qua lại. Là trục đường có lưu lượng phương tiện đi lại đông nên cường độ làm việc của Đại úy Nguyên và các lực lượng vô cùng vất vả. Đã gần 2 tuần đứng chốt kiểm soát dịch, dù vất vả là thế nhưng Đại úy Nguyên chưa hề than phiền một điều gì vì chị hiểu rằng cuộc chiến chống đại dịch Covid – 19 sẽ vô cùng khó khăn và mong muốn góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh. Ngoài kiểm soát người và phương tiện qua chốt, khi thấy người dân vất vả đường xa trở về quê hương, Đại úy Nguyên đã mang nước, khăn lạnh để họ giải nhiệt. Ảnh: Việt Hùng Đại úy Nguyễn Thị Nguyên chia sẻ: “Đã nhiều ngày qua, chị chưa được một ngày trọn vẹn ở bên gia đình, cứ hết ca trực là tranh thủ về thăm con một lúc. Cháu đầu học lớp 2, còn 2 cháu sau sinh đôi chỉ mới hơn 1 tuổi và đang trong thời kỳ bú sữa mẹ. Thương con vì đang còn nhỏ, thiếu vắng mẹ sẽ khóc òa nhưng chị đành để các con ở lại, nhờ bà ngoại chăm sóc để lên đường làm nhiệm vụ; trong khi đó chồng của chị là cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cũng không thể thường xuyên về nhà được do phải tham gia chống dịch. Dù biết hoàn cảnh là thế, nhưng nhìn đồng đội ngày, đêm căng mình làm nhiệm vụ, chị đành gác việc nhà để tham gia trực chốt, góp phần san sẻ, chung tay đẩy lùi dịch bệnh”. Thượng úy Phạm Thùy Linh cho biết: “Thời gian ca trực kéo dài nhiều tiếng, trời nắng nên anh em phải chia kíp nhỏ theo ca để có thời gian tiếp lại năng lượng”. Ảnh: Việt Hùng Còn tại điểm chốt ngã tư thị trấn Cầu Giát, dễ dàng bắt gặp hình ảnh Thượng úy Phạm Thùy Linh - cán bộ Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Quỳnh Lưu cũng đang ngày đêm “căng mình” kiểm soát các phương tiện qua lại. Là điểm chốt lập ở khu vực trung tâm huyện nên có lưu lượng phương tiện đi lại rất đông, vì thế việc kiểm tra, kiểm soát ở điểm chốt này được Thượng úy Linh thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc. Thượng úy Linh chia sẻ, điểm chốt này vô cùng quan trọng bởi lưu lượng phương tiện đi lại rất đông, vì vậy, đơn vị đã bố trí thêm lực lượng để đảm bảo tốt cho việc kiểm soát. Thời gian ca trực kéo dài nhiều tiếng, trời nắng nên anh em phải chia kíp nhỏ theo ca để có thời gian tiếp lại năng lượng. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, nhiều cán bộ, chiến sỹ nữ Công an huyện Quỳnh Lưu đã xung phong tham gia trực chốt để san sẻ với các đồng đội nam. Ảnh: Việt Hùng “Đứng tại chốt ngã tư này, tôi và các đồng đội không thể chủ quan, tuyệt đối không lơ là vì trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều ca dương tính với Covid – 19 và đặc biệt có tuyến Quốc lộ 1A đi qua nên các phương tiện từ các nơi tràn về huyện rất nhiều, do vậy, nếu không kiểm soát chặt thì nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao. Anh em trong tổ trực chốt tại đây đã nhiều lần phát hiện và xử lý nhiều trường hợp cố tình thông chốt để đi vào địa bàn. Còn đối với các phương tiện không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, đều được chúng tôi nghiêm khắc yêu cầu quay lại”, Thượng úy Linh nói.



Đại úy Nguyễn Thị Nguyên, Thượng úy Phạm Thùy Linh là hai trong số các nữ chiến sỹ Công an huyện Quỳnh Lưu xung phong tham gia trực chốt kiểm soát dịch Covid- 19. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều “bóng hồng” cũng đang đảm nhiệm công việc trực chốt ở các địa bàn khác. Thời điểm này, ngoài kiểm soát các phương tiện thì rất nhiều công dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa bàn nên áp lực đối với mỗi chốt kiểm soát ngày càng cao. Cán bộ, chiến sỹ trong ca trực phải gồng mình làm việc hết công suất, dưới cái nắng, cơn mưa thay nhau đổi nhịp và không kể ngày hay đêm.

Những “bóng hồng” trực chốt có nhiều chiến sỹ có con nhỏ và thậm chí là cả hai vợ chồng đều làm cùng đơn vị và cùng tham gia trực chốt. Tuy nhiên, nhiệm vụ chống dịch được đặt lên hàng đầu, họ đành gác lại niềm riêng tư. Ảnh: Việt Hùng Trung úy Nguyễn Linh Thảo Nguyên - chiến sỹ CSGT Công an huyện trực chốt tại xã Quỳnh Giang cho biết: “Khi nhận được lệnh điều động của lãnh đạo Công an huyện bám chốt kiểm soát dịch, biết là sẽ khó khăn, vất vả hơn so với các đồng đội nam, nhưng dù khó khăn, vất vả đến mấy, chúng tôi – những nữ chiến sỹ công an sẽ cố gắng nỗ lực cùng đồng đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.



Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số ca mắc Covid-19 liên tục tăng, UBND huyện Quỳnh Lưu đã thành lập thêm 9 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện và tăng cường lực lượng cho 15 chốt khác tại các xã, thị trấn với 170 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Trong đó, tăng cường 140 chiến sỹ Công an huyện, Công an xã chính quy; 15 cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện và 15 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận. Ngoài ra, lực lượng trực chốt tại các xã còn có sự tham gia của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công an viên, Dân quân tự vệ, Y tế.