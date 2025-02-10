Xã hội Những bữa cơm ấm lòng ngày lũ... Trong những ngày mưa lũ dồn dập ở Nghệ An, khi nhà cửa, ruộng đồng bị nước cuốn trôi, cuộc sống bà con vùng trũng càng thêm chồng chất khó khăn, thì những bữa cơm nóng hổi được gửi tận tay người dân đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm lòng người. Những suất cơm tuy giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình, đã tiếp thêm điểm tựa tinh thần để bà con thêm vững vàng đi qua mùa lũ.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Những ngày này, căn bếp nhà chị Nga Hùng luôn đỏ lửa, người dân trong xóm, xã chung tay nấu cơm giúp các xã bạn bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: NVCC

Hai ngày nay, căn bếp của chị Nga Hùng, chủ nhà xe Hùng Thục ở xã Bạch Ngọc, lúc nào cũng đỏ lửa. Từng nồi cơm trắng, từng chảo thức ăn nghi ngút khói liên tục được đưa ra, chia vào hộp, chuẩn bị chuyển đến cho bà con vùng lũ Tân An, Tân Phú, Nghĩa Hành.

Chị Nga trải lòng: “Làm dịch vụ vận chuyển, đi nhiều nơi, tôi biết đời sống bà con còn nhiều vất vả. Nay lũ lụt ập về, sự vất vả ấy nhân lên gấp bội. Cứ nghĩ đến cảnh bà con bốn bề nước vây, đói rét mà không chợp được mắt”. Đêm 30/9, khi nhìn thấy hình ảnh bà con bị cô lập vì lũ trên mạng xã hội, chị Nga quyết định đăng thông báo sẽ nấu 300 suất cơm phát miễn phí. Thật bất ngờ, thông tin ấy ngay lập tức nhận được sự lan tỏa mạnh mẽ. Người góp gạo, người cho nải chuối, bó rau, quả trứng; các anh chị trong đội xe thì góp sức vận chuyển. Từ 300 suất ban đầu, chỉ trong 2 ngày, chị Nga đã nấu được 2.000 suất cơm ấm nóng, cùng 10 chuyến xe lăn bánh, mang thức ăn kịp thời đến bà con vùng lũ.

Những suất cơm được chính quyền xã Tân Phú trao đến tận tay những hộ bị ngập lụt. Ảnh: CSCC

Không chỉ cơm canh đủ đầy, chị còn chuẩn bị thêm lương khô, bánh mì, sữa, nước lọc… “Giúp được bà con trong hoạn nạn là niềm hạnh phúc. Khi chứng kiến bà con rưng rưng xúc động nhận từng suất cơm, tôi mới thấy việc mình làm thật ý nghĩa”, chị Nga chia sẻ, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động.

Cũng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhóm thiện nguyện Anh Sơn Online đã nhanh chóng kết nối Câu lạc bộ Trái tim nhân ái Thành phố Hà Nội phát động chương trình “Những suất cơm ấm tình mùa lũ”. Ngoài nguồn quỹ sẵn có, các thành viên còn tích cực vận động thêm sự chung tay từ nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân hảo tâm trong và ngoài huyện. Chỉ sau ít giờ kêu gọi, thịt, gạo, rau củ, gas, củi… đã được gửi về, biến căn bếp tập thể thành nơi đỏ lửa suốt ngày đêm.

Dù không quen với việc nấu nướng nhưng với tinh thần "tương thân, tương ái" các thành viên của nhóm thiện nguyện đã khắc phục khó khăn để mang những suất cơm ấm nóng đến với bà con vùng lũ. Ảnh: T.P

Khoảng 30 thành viên của nhóm, người đi chợ, người chế biến, người nấu nướng, người lái xe vận chuyển, ai nấy đều tất bật, lăn xả. Có người thức trắng đêm nấu nướng, có người lội nước sâu chở cơm đến từng hộ dân, tất cả cùng chung một mục tiêu duy nhất: Không để bà con vùng lũ bị đói, bị bỏ lại phía sau.

Anh Bùi Công Chính - Phó đoàn thiện nguyện chia sẻ: “Nhóm đã có 5 năm đi cứu trợ khắp nơi, từ Quảng Trị đến Lào Cai. Lần lũ này, bà con trong huyện thiệt hại nặng, khi chưa có nguồn lực từ bên ngoài, chúng tôi quyết định tự nấu 3.000 suất cơm để hỗ trợ những nơi ngập sâu nhất. Anh em mỗi người một việc: Người cắt thịt, người nhặt rau, vo gạo, nhóm bếp.

Nhóm lội nước đi phát cơm đến tận hộ. Ảnh: T.P

Có những hôm anh em thức trắng đêm mổ lợn để sáng kịp có thực phẩm nấu cơm cho bà con ăn trưa; có hôm lại phải dầm mình trong nước lũ, phát cơm đến tận tối muộn mới xong. Nhiều lúc cơm chín muộn, chúng tôi vẫn cố gắng lội nước, chèo thuyền đưa từng hộp cơm tới từng nhà. Nhìn bà con đón nhận trong niềm xúc động, thấy mọi vất vả đều tan biến”.

Không chỉ những người vốn gắn bó với hoạt động thiện nguyện, ngay cả những người dân vùng ngập cũng tự nguyện góp sức. Như anh Trần Quyết Thắng, tổ dân phố 7, xã Anh Sơn dù nhà mình cũng bị ngập, đồ đạc chưa kịp dọn dẹp, nhưng chị vẫn cùng nhóm tình nguyện tham gia nấu cơm, chia suất, phát cho bà con. Anh Thắng chia sẻ: “Lúc này, tình người là động lực để tất cả cùng vực dậy sau lũ. Được góp sức, dù chỉ một phần nhỏ, cũng là niềm hạnh phúc”.

Những suất cơm không chỉ giúp bà con ấm lòng mà còn tiếp thêm niềm tin và động lực để vượt qua thử thách trong thiên tai. Ảnh: CSCC

Từ bếp cơm của chị Nga, đến nồi cơm tập thể của nhóm Anh Sơn Online, những suất cơm nóng hổi đã nối dài tinh thần nhân ái của người dân xứ Nghệ. Chúng không chỉ giúp bà con ấm lòng, mà còn thắp lên niềm tin, để mọi người thêm vững vàng vượt lũ.

Chính quyền đồng hành, sẻ chia nghĩa tình

Trong đêm 1/10, khi nước lũ ở xã Nghĩa Đồng vẫn rút chậm, nhiều xóm làng bị cô lập, chính quyền địa phương đã kịp thời tổ chức các chuyến thuyền, chở nhu yếu phẩm thiết yếu như cơm hộp, mì tôm, nước uống đến từng hộ dân. Bà Lê Thị Diễm Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Đồng khẳng định: “Chúng tôi sẽ duy trì công tác hỗ trợ, không để hộ nào bị thiếu thốn trong thời điểm khó khăn này”.

Những phần cơm giản dị nhưng kịp thời ấy đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho bà con. Anh Nguyễn Trọng Tính, người dân xã Nghĩa Đồng xúc động: “Nhà tôi bị ngập đến mái, cả gia đình 5 người được chính quyền di dời đến nơi an toàn. Hai ngày tránh lũ, ngày ba bữa nhận cơm nóng, cảm động lắm, ấm lòng lắm”.

Đoàn thanh niên xã Lam Thành chung tay nấu các suất ăn nghĩa tình. Ảnh: T.P

Không chỉ ở xã Nghĩa Đồng, nhiều xã khác trong tỉnh cũng phát huy tinh thần “tương thân tương ái” bằng những bếp ăn tập thể. Tại xã Vân Du, hưởng ứng chỉ đạo của Đảng ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đứng ra nấu cơm cho các hộ dân được di dời tới hội trường Ban Chỉ huy Quân sự xã. Bà con được ngồi quây quần, ăn bữa cơm nóng giữa lúc gian khó, cảm nhận rõ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể.

Ở xã Lam Thành, đoàn viên, thanh niên cũng nhóm bếp ngay tại Ban Chỉ huy Quân sự xã để phục vụ các lực lượng vũ trang và tình nguyện viên đang ngày đêm hỗ trợ dân. Những bữa cơm tuy mộc mạc nhưng ấm áp, đã tiếp thêm năng lượng, động viên tinh thần cho những người ở tuyến đầu khắc phục hậu quả bão lũ.

Có thể nói, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể không chỉ chăm lo cho đời sống vật chất của bà con, mà còn sẻ chia, nâng đỡ về tinh thần. Trong lúc gian nan nhất, chính sự đồng hành này đã giúp người dân thấy mình không đơn độc, có cả cộng đồng đứng bên cạnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Du nấu cơm cho các hộ dân được di dời tới hội trường Ban Chỉ huy Quân sự xã. Ảnh: CSCC

Mùa lũ năm nay, Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhà cửa, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, đời sống đảo lộn. Nhưng cũng trong hoạn nạn, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình lại bừng sáng. Những bữa cơm nóng hổi, những phần quà tiếp tế kịp thời chính là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của sự sẻ chia. Từ những cá nhân như chị Nga Hùng, những nhóm thiện nguyện như Anh Sơn Online, đến sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể, tất cả đã làm nên một vòng tay lớn ôm trọn bà con vùng lũ. Để rồi, trong ký ức của mỗi người dân đi qua trận thiên tai này, họ sẽ nhớ mãi không chỉ là thiệt hại mà còn là những kỷ niệm ấm áp về tình người, về những bữa cơm chan chứa yêu thương.