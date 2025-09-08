Chuyển đổi số Những cách đơn giản giúp giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng Giữa bối cảnh giá điện ngày càng tăng, chỉ vài thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt cũng có thể giúp gia đình bạn tiết kiệm đáng kể. Dưới đây là những cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm hóa đơn tiền điện mỗi tháng.

Hiện nay, chi phí tiền điện hàng tháng có thể chiếm một phần không nhỏ trong ngân sách gia đình của nhiều người, đặc biệt vào mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát tăng cao.

Ảnh minh họa.

Nhiều gia đình cũng từng “giật mình” khi nhận hóa đơn tiền điện, nhưng sau khi áp dụng một số chiến lược tiết kiệm đơn giản, dễ thực hiện và đã được nhiều người kiểm chứng hiệu quả, chi phí tiền điện đã giảm rõ rệt.

1. Chuyển sang sử dụng bóng đèn LED

Thay bóng đèn sợi đốt hoặc halogen cũ bằng bóng đèn LED là một trong những cách đơn giản và tiết kiệm nhất để giảm hóa đơn tiền điện cho gia đình. Dù giá mua ban đầu của đèn LED có thể cao hơn đôi chút, nhưng chúng tiêu thụ ít điện năng hơn nhiều và có tuổi thọ cao gấp nhiều lần, giúp bạn giảm cả chi phí sử dụng lẫn chi phí thay mới về lâu dài.

Thay bóng đèn sợi đốt hoặc halogen cũ bằng bóng đèn LED là một trong những cách đơn giản và tiết kiệm nhất để giảm hóa đơn tiền điện cho gia đình. Ảnh: Internet.

Để dễ hình dung, một bóng LED có công suất tiêu thụ 8-10W có thể phát ra độ sáng tương đương bóng sợi đốt 60W. Nếu thay toàn bộ đèn thường xuyên bật như ở phòng khách, nhà bếp hay hành lang thì mức tiết kiệm điện có thể lên tới hàng trăm kWh mỗi năm. Đây là thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp giảm hóa đơn tiền điện mỗi tháng.

2. Điều chỉnh thói quen sử dụng điện hàng ngày

Nhiều khi, khoản tiết kiệm điện đáng kể lại đến từ những thay đổi rất nhỏ trong thói quen sinh hoạt hằng ngày. Bạn không nhất thiết phải sắm thiết bị mới hay nâng cấp hệ thống điện mà chỉ cần để ý hơn đến cách và thời điểm sử dụng điện, bạn đã có thể giảm chi phí một cách rõ rệt theo thời gian.

Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản như tắt đèn khi rời khỏi phòng, rút phích cắm các thiết bị không dùng đến, hoặc mở rèm để tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì bật đèn vào ban ngày. Những hành động nhỏ này, khi duy trì đều đặn, sẽ cộng dồn thành khoản tiết kiệm lớn mỗi tháng.

Ngoài ra, rút ngắn thời gian tắm bằng vòi sen cũng giúp giảm cả tiền điện lẫn tiền nước. Dù tắm nước nóng lâu mang lại cảm giác thư giãn, nhưng lượng năng lượng tiêu tốn để làm nóng nước lại không hề nhỏ.

Theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, nước nóng chiếm tới khoảng 18% tổng điện năng tiêu thụ của một hộ gia đình, chỉ đứng sau chi phí làm mát và sưởi ấm. Vì vậy, điều chỉnh một chút thói quen tắm rửa có thể đem lại tác động tích cực lâu dài cho cả túi tiền và môi trường.

3. Rút phích cắm các thiết bị khi không sử dụng

Nhiều người nghĩ rằng thiết bị đã tắt thì sẽ không tiêu thụ điện nữa, nhưng thực tế lại khác. Không ít thiết bị hiện đại vẫn tiêu thụ điện ngay cả khi không hoạt động. Máy chơi game, máy pha cà phê, TV ở chế độ chờ, thậm chí cả bộ sạc laptop vẫn âm thầm tiêu tốn điện năng nếu còn cắm vào ổ, dù không sạc cho thiết bị nào.

Rút phích cắm các thiết bị khi không sử dụng giúp giảm hóa đơn tiền điện và tránh lãng phí năng lượng một cách hiệu quả. Ảnh: Internet.

Nguồn điện tiêu hao này thoạt nhìn có vẻ không đáng kể, nhưng “góp gió thành bão”. Theo thống kê của Bộ Năng lượng Mỹ, các thiết bị điện tử ở chế độ chờ chiếm tới 5–10% lượng điện tiêu thụ trong gia đình mỗi năm đối với một hộ trung bình. Nếu nhà bạn có nhiều thiết bị hơn mức bình thường, con số đó còn cao hơn nữa.

Giải pháp thì vô cùng đơn giản, đó là rút phích cắm những thiết bị không sử dụng. Chỉ một thói quen nhỏ này cũng đủ giúp giảm hóa đơn tiền điện và tránh lãng phí năng lượng một cách hiệu quả.

4. Sử dụng ổ cắm điện thông minh

Ngay cả khi bạn đã cẩn thận tắt thiết bị, nhiều món đồ điện tử vẫn âm thầm tiêu thụ điện ở chế độ chờ. Giải pháp đơn giản là rút phích cắm, nhưng việc này khá bất tiện vì bạn phải nhớ làm mỗi ngày cho đến khi thành thói quen.

Đây chính là lúc ổ cắm điện thông minh phát huy tác dụng vì chúng có thể tự động phát hiện khi thiết bị ở chế độ chờ và ngắt nguồn điện, loại bỏ hoàn toàn phần năng lượng bị lãng phí mà bạn không cần động tay.

Khác với ổ cắm thông thường, ổ cắm thông minh đủ “tinh tế” để phân biệt giữa thiết bị cần hoạt động liên tục (như bộ định tuyến Wi-Fi) và thiết bị ngoại vi có thể tắt khi không dùng (như máy in hay loa). Nhiều mẫu còn hỗ trợ hẹn giờ bật/tắt, điều khiển từ xa qua ứng dụng, và theo dõi mức tiêu thụ điện theo thời gian thực.

Chúng đặc biệt hữu ích ở các góc làm việc tại nhà hoặc khu vực giải trí, nơi nhiều thiết bị kết nối với nhau. Ví dụ: khi bạn tắt máy tính, ổ cắm thông minh có thể đồng thời ngắt nguồn điện cho màn hình và loa, giúp tiết kiệm điện triệt để.

5. Phơi khô quần áo tự nhiên khi có thể

Máy sấy quần áo là một trong những thiết bị ngốn điện bậc nhất trong gia đình. Mỗi lần sấy có thể không khiến bạn chú ý, nhưng khi cộng dồn cả tháng, đặc biệt với gia đình đông người thì chi phí điện có thể tăng đáng kể. Vì vậy, bất cứ khi nào có điều kiện, hãy ưu tiên phơi khô tự nhiên bằng cách tận dụng ánh nắng mặt trời.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách hạn chế dùng máy sấy cho những món đồ dày và nặng như khăn tắm, quần jean hay chăn ga gối đệm. Chỉ riêng việc này thôi cũng giúp hóa đơn tiền điện giảm đáng kể theo thời gian.

Nếu lo ngại việc phơi hoàn toàn bằng ánh sáng tự nhiện sẽ mất nhiều thời gian hoặc khiến quần áo bị cứng, hãy áp dụng phương pháp “kết hợp”, tức là sấy vài phút để làm mềm và rút bớt độ ẩm, sau đó phơi đến khi khô hẳn.

Cách làm này vừa giúp bạn tiết kiệm điện, vừa giữ cho quần áo bền hơn, đồng thời mang lại cảm giác “tươi mới” đặc trưng của đồ phơi dưới ánh nắng tự nhiên.

6. Sử dụng các thiết bị điện một cách hiệu quả

Ngay cả khi sở hữu những thiết bị tiết kiệm năng lượng, cách bạn vận hành chúng mới là yếu tố quyết định hóa đơn tiền điện mỗi tháng. Thói quen sử dụng thông minh sẽ giúp bạn tận dụng tối đa hiệu suất thiết bị mà không lãng phí điện.

Chẳng hạn, hãy chỉ chạy máy giặt hoặc máy rửa bát khi đã đầy tải để tiết kiệm cả điện lẫn nước. Ưu tiên giặt quần áo bằng nước lạnh, bởi làm nóng nước là một trong những tác nhân tiêu thụ điện nhiều nhất trong gia đình.

Trong bếp, những thay đổi nhỏ cũng mang lại hiệu quả lớn như đậy vung khi đun nước để giữ nhiệt, để thức ăn nóng nguội bớt trước khi cho vào tủ lạnh nhằm tránh tủ phải làm việc quá tải. Và nếu thiết bị có chế độ tiết kiệm năng lượng, hãy bật chúng mọi lúc có thể.

7. Bịt kín các khe hở và cách nhiệt ngôi nhà của bạn

Nếu ngôi nhà không được bịt kín các khe hở và cách nhiệt đúng cách, bạn đang vô tình để “tiền điện” thoát ra ngoài mỗi ngày. Những khe hở quanh cửa sổ, cửa ra vào, lỗ thông hơi hay phần gác mái cách nhiệt kém sẽ khiến máy lạnh hoặc máy sưởi phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ, từ đó làm hóa đơn tiền điện tăng vọt.

Theo Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), việc bịt kín và cách nhiệt hiệu quả có thể giúp một hộ gia đình tiết kiệm trung bình 15% chi phí sưởi ấm và làm mát.

Việc bịt kín các khe hở không hề tốn kém như nhiều người nghĩ. Bạn có thể sử dụng keo trét hoặc băng dính để bịt kín các khe hở, vừa rẻ, vừa dễ tự thực hiện. Hãy ưu tiên xử lý những vị trí dễ lọt khí nhất, chẳng hạn quanh khung cửa sổ, cửa ra vào, ván chân tường, hoặc nơi đường ống và dây điện đi xuyên qua tường.

Chỉ với vài giờ làm việc và một khoản chi phí nhỏ, bạn đã có thể giúp ngôi nhà ấm hơn vào mùa lạnh, mát hơn vào mùa nóng, và đặc biệt là giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng.

8. Nâng cấp lên các thiết bị tiết kiệm điện

Nếu bạn muốn tiến thêm một bước xa hơn thay vì chỉ dừng lại ở những mẹo tiết kiệm điện đơn giản, hãy cân nhắc nâng cấp lên các thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng.

Dù những chiếc máy giặt, tủ lạnh hay điều hòa cũ vẫn chạy “ngon lành”, nhưng thực tế chúng thường âm thầm tiêu tốn nhiều điện hơn bạn tưởng, khiến hóa đơn hàng tháng tăng đều theo thời gian.

Hãy cân nhắc nâng cấp lên các thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Internet.

Các mẫu thiết bị hiện đại được thiết kế tối ưu hóa hiệu suất, giúp cắt giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mà vẫn đảm bảo khả năng vận hành. Chi phí đầu tư ban đầu có thể cao hơn, nhưng khoản tiết kiệm về lâu dài hoàn toàn xứng đáng, thậm chí trong nhiều trường hợp, bạn có thể thu hồi vốn chỉ sau vài năm nhờ tiền điện giảm xuống.

Cách nhận biết thiết bị tiết kiệm năng lượng cũng rất đơn giản, đó là hãy tìm nhãn “Tiết kiệm năng lượng”, với biểu tượng ngôi sao kèm theo được dán trên thiết bị. Cách hiểu cũng khá đơn giản vì nếu số sao càng nhiều thì thiết bị càng tiết kiệm điện hiệu quả.

Tóm lại, việc giảm hóa đơn tiền điện không nhất thiết phải bắt đầu từ những khoản đầu tư lớn. Trước khi tính đến chuyện nâng cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng, hãy tận dụng tối đa những giải pháp ít tốn kém nhưng hiệu quả cao như thay bóng đèn LED, phơi quần áo khô tự nhiên hay điều chỉnh thói quen sử dụng điện hàng ngày.

Khi những thay đổi nhỏ này được áp dụng đồng bộ, bạn sẽ bất ngờ trước số tiền tiết kiệm được mỗi tháng, đồng thời góp phần sử dụng năng lượng bền vững hơn cho ngôi nhà của mình./.