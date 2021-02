Những cái Tết gắn kết yêu thương

Đong đầy hạnh phúc



Trong chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” 2021 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tại thị xã Cửa Lò, ở phần đố vui có thưởng, MC đã đọc một câu hỏi rất thú vị: “Theo phong tục, khi xuất hành đầu năm, nên chọn hướng gì là tốt nhất?”. Ở phía dưới hội trường, một số cánh tay ngập ngừng giơ lên. Hướng Đông - không đúng. Hướng Nam - cũng không phải. Tùy theo tuổi từng người - chưa chính xác. Và khi một người công nhân trả lời: “Hướng thiện”, thì cả hội trường ồ lên thích thú. Phần thưởng được trao cho người trả lời đúng, cả hội trường hơn 200 người vỗ tay tán thưởng.

Nụ cười của người lao động tại chương trình "Tết Sum vầy" 2021. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh trò chơi đố vui, nội dung bốc thăm may mắn cũng khiến mọi người vô cùng hào hứng. Mỗi lần con số may mắn được xướng lên, tất cả đều hồi hộp, chờ đợi, rồi lại vỡ òa trong những lời chúc mừng. Những người tham dự chương trình, dù già hay trẻ, dù giáo viên hay công nhân... cũng đều có chung một niềm vui khi ngồi ở đây. Sự sôi nổi, hào hứng này được duy trì suốt từ đầu buổi đến cuối buổi.

Chị Lê Thị Lệ Hà - giáo viên Trường Mầm non Nghi Hòa, một trong những người may mắn nhận được lì xì đặc biệt của chương trình - không giấu nổi xúc động, chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên tôi được tham gia Chương trình Tết Sum vầy do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức và tôi rất bất ngờ trước sự chu đáo của những người làm chương trình. Năm 2020 là một năm đầy khó khăn đối với bản thân tôi, nhưng lúc này đây, tôi cảm thấy những khó khăn đó đang được san sẻ, cảm thấy mình may mắn và được động viên rất nhiều. Tôi mong sẽ có nhiều người lao động được tham dự chương trình này giống như tôi”.

Thi bóc bánh chưng ở chương trình "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương" do Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức. Ảnh: Diệp Thanh

Được đánh giá là một trong những chương trình sáng tạo và đặc sắc, “Tết Sum vầy” 2021 của Công đoàn Viên chức đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người tham gia. Phần thi “Bóc bánh chưng” giữa các đội chơi, hái lì xì hay bốc thăm, tặng quà đã tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi. Không chỉ đầu tư những tiết mục văn nghệ công phu, bài bản, ban tổ chức còn trao tặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn những phần quà hết sức giá trị và thiết thực.

Không đơn thuần là một chương trình giao lưu, tặng quà, “Tết Sum vầy” của Liên đoàn Lao động huyện Con Cuông được tổ chức như một hội thi giàu bản sắc văn hóa. Đoàn viên, người lao động tham gia đã cùng nhau thi tài nấu nướng, bài trí mâm cơm ngày Tết. Để rồi, khi chương trình kết thúc, những người tham gia có thêm những trải nghiệm mới, những kiến thức mới, những gắn kết mới... vô cùng sâu sắc.

Nội dung bốc thăm may mắn trong chương trình "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương" 2021 do LĐLĐ tỉnh phối hợp với công đoàn ngành Xây dựng tổ chức. Ảnh: Diệp Thanh

Ngay cả khi phải tổ chức một cách đơn giản, gọn nhẹ để giảm thiểu rủi ro trước sự phức tạp của diễn biến dịch Covid-19 thì Chương trình “Tết Sum vầy” vẫn đem lại cho đoàn viên, công nhân lao động rất nhiều niềm vui. Khi Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” 2021 dành cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc công đoàn ngành Xây dựng vừa kết thúc, anh Nguyễn Xuân Vinh - công nhân tổ Than, Nhà máy Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên đã nói với những người đồng nghiệp của mình: “Chương trình nhẹ nhàng nhưng vui vẻ, gần gũi. Giá như năm nào người lao động cũng được tổ chức như vậy”.

"Tết Sum vầy" của công đoàn Viên chức Nghệ An được đầu tư nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ảnh: Diệp Thanh

Còn nhiều lắm những chương trình như vậy được tổ chức ở công đoàn các huyện, thành, thị, ở các đơn vị và doanh nghiệp. Dù tổ chức ở đâu, quy mô như thế nào thì điều dễ nhận thấy nhất trong các chương trình Tết Sum vầy là nụ cười thường trực trên gương mặt những đoàn viên, công nhân lao động. Gác lại những lo lắng cơm áo, gạo tiền, gác lại những mệt nhoài công việc, người lao động có được những phút giây thư giãn vui vẻ, có cơ hội để chia sẻ, yêu thương.



Phía sau những món quà

Để có được một Chương trình “Tết Sum vầy” trọn vẹn, ban tổ chức phải là những người thực sự tâm huyết. Để làm nổi bật chủ đề “Gắn kết yêu thương”, những cán bộ công đoàn phải thực sự là những người luôn luôn gắn kết và yêu thương người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám trao quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc LĐLĐ thị xã Cửa Lò. Ảnh: Diệp Thanh

Chia sẻ sau Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” 2021, ông Nguyễn Hữu Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Cửa Lò cho biết: “Để có được danh sách 200 đoàn viên, công nhân, lao động nhận quà Tết Sum vầy năm nay, chúng tôi đã mất hơn 1 tháng rà soát lại các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, đi kiểm tra thực tế từng trường hợp. Cùng lúc, các khâu liên quan đến công tác tổ chức như chuẩn bị văn nghệ, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản... cũng phải được triển khai.

Trong tất cả các hoạt động của chương trình thì công tác tập trung người lao động về một điểm là khó nhất, bởi các trường hợp trong danh sách nhận quà thường là những người ốm đau, bệnh tật, khó đi lại. Mặc dù năm nay là một năm khó khăn đối với Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức để tổ chức một cái Tết trọn vẹn cho người lao động và lan tỏa chương trình đến từng đơn vị, doanh nghiệp”.



Phía sau những chương trình "Tết Sum vầy" đặc sắc cho người lao động là màu áo xanh của những cán bộ công đoàn tận tâm. Ảnh: Diệp Thanh

Trong một lần trao quà hỗ trợ cho người lao động, khi được hỏi về công việc của mình, Chủ tịch công đoàn của một doanh nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đông Nam đã thành thực cảm thán: “Đây là một công việc đau đầu”. Sự “đau đầu” này đến từ việc phải cân nhắc, chọn lựa giữa các hoàn cảnh khó khăn, tính toán những phần quà thiết thực, chuẩn bị cho từng tiết mục văn nghệ, kiếm tìm ý tưởng cho chương trình luôn mới mẻ và hấp dẫn, năm mới khác với năm cũ... Nếu họ không tâm huyết, không yêu thương, chia sẻ với đoàn viên, người lao động thì họ đã không phải “đau đầu” như vậy.



LĐLĐ tỉnh trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc LĐLĐ thị xã Cửa Lò. Ảnh: Diệp Thanh

Đoàn viên, công nhân lao động thuộc công đoàn ngành Xây dựng nhận quà tại chương trình "Tết Sum vầy" 2021. Ảnh: Diệp Thanh

Không chỉ vất vả khi chuẩn bị mà ngay cả khi sự kiện đã diễn ra thành công, tốt đẹp, ban tổ chức những Chương trình “Tết Sum vầy” vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chứng kiến những cán bộ công đoàn tất bật ngồi với nhau để tổng kết sau chương trình, để chỉ ra những điểm được, chưa được cho lần sau, để tìm phương án cho các trường hợp đặc biệt... mới thấy hết những trăn trở, trách nhiệm phía sau mỗi món quà mà đoàn viên, công nhân, lao động được nhận.

Bên cạnh các Chương trình Tết Sum vầy do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức còn có rất nhiều Chương trình Tết Sum vầy được triển khai bởi công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở. Với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, chương trình nhằm chia sẻ và động viên người lao động vượt qua khó khăn, hướng đến một cái Tết cổ truyền an vui và một năm mới với nhiều điều tốt đẹp hơn”. Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh