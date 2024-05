Những cảnh báo cho người dùng iPhone khi sạc pin

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Gần đây, Apple đã đưa ra những cảnh báo quan trọng dành cho người dùng iPhone về cách sạc pin sai lầm, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như giảm tuổi thọ pin, chai pin, thậm chí là cháy nổ.

Ảnh minh họa.

Trên trang web hỗ trợ người dùng, gã khổng lồ công nghệ Apple đã đưa ra “Thông tin an toàn quan trọng dành cho iPhone”. Theo đó, Apple nhắc nhở người dùng không sạc iPhone dưới gối hoặc chăn, “không bao giờ nằm trên thiết bị đang cắm điện hoặc bộ sạc hoặc đặt chúng dưới chăn, gối hoặc cơ thể của bạn”.

Lý do đưa ra cảnh báo này là vì khi sạc iPhone trong không gian chật hẹp, thông gió kém, nó có thể quá nóng và có khả năng gây thương tích hoặc hư hỏng. Apple khuyên người dùng nên giữ iPhone, bộ sạc và bất kỳ bộ sạc không dây nào ở khu vực thông thoáng trong quá trình sử dụng hoặc sạc.

Ngoài những rủi ro khi sạc qua đêm, Apple còn khuyến cáo người dùng tránh tiếp xúc da kéo dài với cáp sạc và đầu nối khi cáp được kết nối với nguồn điện. Điều này có thể gây ra “khó chịu hoặc thương tích” và người dùng nên tránh ngủ hoặc ngồi trên cáp sạc hoặc đầu nối.

Tránh để da tiếp xúc lâu dài với cáp sạc

Không sử dụng cáp sạc, bộ sạc bị hỏng hoặc không chính hãng

Apple tiếp tục cảnh báo rằng, việc sử dụng cáp sạc, bộ sạc bị hư hỏng hoặc sạc trong môi trường ẩm ướt có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật, thương tích hoặc thiệt hại cho iPhone hoặc tài sản khác. Công ty khuyến nghị người dùng nên sử dụng các loại cáp sạc và bộ sạc “Made for iPhone” (Sản xuất dành cho iPhone) tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế để đảm bảo an toàn cho quá trình sạc.

Bên cạnh đó, Apple cũng đã khuyến cáo người dùng chú ý những điều sau đối với bộ sạc và cáp sạc của mình để hạn chế tối đa những nguy hiểm tiềm tàng có thể xảy ra như không nên sử dụng khi phích cắm hoặc chân cắm của bộ sạc bị hỏng; cáp sạc bị sờn hoặc bị hư hỏng; bộ sạc tiếp xúc với độ ẩm quá cao hoặc chất lỏng đổ vào bộ sạc và vỏ của bộ sạc bị vỡ, hư hỏng.

Chú ý đến các cảnh báo của Apple

Không nên xem nhẹ những cảnh báo của Apple về việc sạc iPhone. Việc bỏ qua các nguyên tắc an toàn này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như hỏa hoạn, điện giật hoặc thậm chí là tổn hại cơ thể. Bằng cách làm theo các khuyến nghị của Apple, người dùng có thể đảm bảo việc sạc iPhone an toàn và có trách nhiệm, bảo vệ cả bản thân và thiết bị của mình.

Tóm lại, những cảnh báo gần đây của Apple về việc sạc iPhone đóng vai trò như một lời nhắc nhở quan trọng đối với người dùng. Việc đảm bảo an toàn khi sạc iPhone đóng vai trò rất quan trọng và người dùng cần lưu ý đến thói quen sạc pin của mình.

Đặc biệt, người dùng cần tránh sạc qua đêm trong không gian chật hẹp, hạn chế tiếp xúc lâu dài giữa da với cáp sạc và chỉ sử dụng các phụ kiện đảm bảo chất lượng. Bằng cách này, người dùng iPhone có thể ngăn ngừa các tai nạn tiềm ẩn và bảo vệ thiết bị cũng như sức khỏe của chính mình.