Những cặp đôi hot nhất trong các bộ phim giờ vàng VTV

Hồng Đăng – Hồng Diễm

Với thời gian hơn 10 năm "yêu nhau" trên màn ảnh, Hồng Đăng và Hồng Diễm luôn là cặp đôi được công chúng đón đợi mỗi khi xuất hiện trong các bộ phim giờ vàng VTV.

Không chỉ có ngoại hình đẹp và "ăn khớp", Hồng Đăng, Hồng Diễm còn thu hút khán giả phim truyền hình ở nét diễn chân thực, tình cảm. Các mối tình của họ trong "Cầu vồng tình yêu", "Cả một đời ân oán", "Hoa hồng trên ngực trái"... hay mới nhất là "Hướng dương ngược nắng" đều đưa khán giả tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Một điểm thú vị là trong 10 năm tham gia diễn xuất, Hồng Diễm chỉ tham gia các phim có Hồng Đăng góp mặt. Theo nữ diễn viên, đây là một điều tình cờ trong nghề nghiệp do các đạo diễn mang tới. Năm 2020, Hồng Diễm nhận giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards, trong khi đó bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái" có sự góp mặt của Hồng Đăng - Hồng Diễm cũng chiến thắng hạng mục Phim truyền hình ấn tượng ở giải thưởng này.

Hồng Đăng cũng bày tỏ niềm cảm kích khi có người bạn diễn ăn ý nhất là Hồng Diễm. Anh cho biết, mình và Hồng Diễm đã hiểu nhau tới mức chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười là biết được cách diễn của nhau.

Việt Anh – Thu Trang

Một cặp đôi khác trong "Hướng dương ngược nắng" là Việt Anh và Lương Thu Trang cũng nhận được tình cảm yêu mến của nhiều khán giả truyền hình.

Việt Anh - Lương Thu Trang lần đầu đóng cặp trên phim giờ vàng "Hướng dương ngược nắng". (Ảnh: VTV)

Trong phim, Hoàng và Minh là cặp "oan gia ngõ hẹp", ví dụ điển hình của việc "ghét của nào, trời trao của ấy". Sau một thời gian tình cờ gặp gỡ, Hoàng đã đem lòng yêu Minh và anh theo đuổi cô một cách nhiệt tình nhằm chiếm được trái tim người đẹp. Chuyện tình của họ khiến khán giả nhiều phen cười nghiêng ngả.

Bên cạnh những diễn biến hấp dẫn, ngoại hình của Việt Anh và Lương Thu Trang cũng là điểm cộng khiến cặp đôi này thu hút công chúng. Vẻ ngoài lịch lãm, lãng tử của Việt Anh kết hợp ăn ý tới bất ngờ với nét ngọt ngào, nữ tính của Lương Thu Trang. Nhiều cư dân mạng đang mong chờ họ sẽ tiếp tục kết hợp trong các dự án sắp tới.

Duy Hưng - Thanh Hương trong phim "Mùa hoa tìm lại"



"Mùa hoa tìm lại" nhận được nhiều tình cảm của khán giả bởi diễn xuất thực lực của hai diễn viên chính là Duy Hưng và Thanh Hương.

Bộ phim vẽ lên bức tranh làng quê thời hiện đại, cùng với đó là hành trình đi tìm hạnh phúc của Lệ (Thanh Hương) - cô gái phải chịu quá nhiều bất hạnh. Lệ mong muốn có cuộc sống yên ổn bên bà và hạnh phúc với mối tình cũ - Việt. Nhưng ước mơ của cô sụp đổ khi quá khứ mang thai hộ để kiếm tiền chữa bệnh cho bà bị lật lại. Việt là người cứng nhắc, nguyên tắc nên đã không hiểu và thông cảm cho cô.

Duy Hưng và Thanh Hương tình cảm, hài hước trong phim "Mùa hoa tìm lại" (Ảnh: VTV)

Sự xuất hiện của anh hàng xóm Đồng (Duy Hưng) tưởng như khô khan, có phần cục tính, lại trong cảnh "gà trống nuôi con" đã giúp Lệ vượt qua sóng gió. Cuối phim, người đàn ông mạnh mẽ, nói ít làm nhiều này đã trở thành bến đỗ bình yên, bao bọc, chở che cho Lệ.

"Mùa hoa tìm lại" là bộ phim hiếm hoi khiến nhiều người xem vun vén cho nữ chính với một người đàn ông tưởng như không mấy hoàn hảo như Đồng (Duy Hưng). Dù bị "dìm hàng" về nhan sắc nhưng diễn xuất giản dị, tự nhiên của hai nhân vật chính, cùng bối cảnh phim chân thực, gần gũi với đời sống đã khiến bộ phim tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc đối với khán giả truyền hình.

Quỳnh Kool - Công Dương trong phim "Hãy nói lời yêu"

Trong bộ phim giờ vàng "Hãy nói lời yêu", nữ diễn viên trẻ Quỳnh Kool vào vai My - cô gái trẻ chập chững bước vào đời khi lên ngưỡng cửa đại học. Lạ lẫm khi lên Hà Nội, My quen được Phan (Công Dương) - chàng trai cùng lớp nhưng hơn tuổi và có tính keo kiệt. Tuy nhiên, sau lớp vỏ bọc không mấy thiện cảm đó, Phan là người tốt bụng và rất hiếu thảo với mẹ. Anh nhiều lần giúp đỡ My những lúc khó khăn và dần có tình cảm với cô.

Quỳnh Kool và Công Dương trong phim "Hãy nói lời yêu". (Ảnh: VTV)

Cặp đôi Phan (Công Dương) và My (Quỳnh Kool) trong "Hãy nói lời yêu" cũng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả với mối tình nhẹ nhàng và chân thành. Ngoại hình của hai nhân vật chính đều có nét trong sáng, dễ thương, đúng với lứa tuổi sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường.

Mạnh Trường - Phương Oanh

Có thể nói, Mạnh Trường và Phương Oanh đang là cặp đôi hot nhất trên màn ảnh Việt cùng với sự phủ sóng của bộ phim "Hương vị tình thân". Phương Oanh thủ vai Phương Nam - cô gái cá tính, tốt bụng đem lòng yêu Long (Mạnh Trường). Tình yêu của họ gặp nhiều trắc trở bởi xuất thân khác biệt và sự ngăn cản từ gia đình

Mạnh Trường và Phương Oanh tạo nên cơn sốt trong "Hương vị tình thân". (Ảnh: VTV)

Theo thời gian, sự kết hợp ăn ý của cặp đôi Nam - Long ngày càng nhận được sự yêu thích của người xem. Cách thể hiện tình cảm cũng như diễn biến phim đầy bất ngờ khiến khán giả khó có thể rời mắt khỏi cặp đôi này. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên Phương Oanh từng chia sẻ, Mạnh Trường là bạn diễn ăn ý nhất của cô tính đến thời điểm này.