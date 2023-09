Những cầu thủ người Nghệ chọn bến đỗ Thép Xanh Nam Định

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Giới "quần đùi áo số" Nghệ An đang lựa chọn sân Thiên Trường là nơi để duy trì và phát triển sự nghiệp.

Trong quá khứ, đội chủ sân Thiên Trường rất kén cầu thủ người Nghệ An. Suốt chiều dài lịch sử của đội bóng Thành Nam, thói quen của họ là chỉ sử dụng những gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo của mình có hộ khẩu Nam Định và các tỉnh lân cận như Thái Bình, Hà Nam hay Hải Phòng.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, với sự đi xuống về chất lượng của lò đào tạo, Dược Nam Hà Nam Định và hiện tại là Thép Xanh Nam Định đã phải chiêu mộ cầu thủ từ nhiều nơi. Và có khá nhiều cầu thủ gốc Nghệ An đã, đang thi đấu cho đội chủ sân Thiên Trường.

Cụ thể, mùa giải 2021 là Hồ Văn Tú, mùa giải 2022 là Phạm Mạnh Hùng, mùa giải 2023 là Trần Nguyên Mạnh, Hoàng Văn Khánh, Hồ Khắc Ngọc và Ngô Hoàng Thịnh. Tất cả đều là sản phẩm của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, lò đào tạo chất lượng và giàu thành tích bậc nhất của bóng đá Việt Nam.

Pha bắt bóng chính xác của Trần Nguyên Mạnh. Ảnh: VPF

Để chuẩn bị cho mùa giải 2024, đội bóng Thành Nam đã nhanh chóng hoàn tất bản hợp đồng với cầu thủ đa năng Trần Văn Công. Mặc dù trưởng thành từ lò đào tạo của Câu lạc bộ Hà Nội và gắn bó nhiều năm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng Trần Văn Công là người Nghệ An (huyện Nam Đàn).

Như vậy, tính đến thời điểm này, có tổng cộng 5 cầu thủ người Nghệ An đang thuộc biên chế của Thép Xanh Nam Định, sau khi Hồ Văn Tú và Phạm Mạnh Hùng lần lượt rời đi. Số lượng cầu thủ người Nghệ An của Thép Xanh Nam Định chỉ kém mỗi Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và sắp tới có thể là Quảng Nam.

Tân binh Trần Văn Công cũng quê ở Nghệ An. Ảnh: CLB

Không phải ngẫu nhiên mà các cầu thủ người Nghệ An được đội bóng Thành Nam ưa chuộng. Đơn giản là sự hiện diện của họ đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Thép Xanh Nam Định trong những mùa giải vừa qua. Vị trí thứ 5 tại V.League 2023 của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt là minh chứng rõ ràng.

Trung vệ Hoàng Văn Khánh là "lá chắn thép" ở hàng thủ, Hồ Khắc Ngọc là "nhạc trưởng" ở tuyến giữa và Trần Nguyên Mạnh là "người nhện" trong khung thành. Đặc biệt, Trần Nguyên Mạnh còn lọt vào TOP 3 Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2023, bên cạnh Nguyễn Hải Huy (Hải Phòng) và Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)./.