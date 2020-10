Những cây cầu 'già', cầu tạm ở vùng cao Nghệ An

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 68 cầu treo dân sinh. Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã tiến hành tổng kiểm tra và đánh giá, tính đến thời điểm hiện tại có hơn 30 cầu treo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi xảy ra tình trạng như: Mặt sàn bị xê dịch, hư hỏng, hoen gỉ, bong múi hàn, ốc bị rơi rớt, gãy lan can, cáp chủ bị khô; thiếu thanh chắn hạn chế chiều cao và biển cấm hạn chế trọng tải qua cầu…