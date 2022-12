Những chi tiết thường bị bỏ quên khi bảo dưỡng xe ô tô

(Baonghean.vn) - Năm 2022, Nghệ An đặt mục tiêu trồng 18.000 ha rừng nguyên liệu. Với sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị lâm nghiệp và người dân, trong năm qua Nghệ An đã triển khai trồng được 20.800 ha rừng nguyên liệu (vượt 2.800 ha).

(Baonghean.vn) - Ở trận chung kết hạng cân 57kg, nữ võ sĩ Nghệ An đã giành chiến thắng trước đối thủ thuộc đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

(Baonghean.vn) - Do nhiều diện tích cam bị thoái hóa, năm nay, sản lượng cam Vinh đạt khoảng hơn 50.000 tấn, giảm hơn năm trước. Những diện tích cam có chất lượng tập trung ở các địa bàn Anh Sơn, Thanh Chương, Yên Thành...

Giá xăng dầu trong nước có khả năng tiếp tục giảm vào kỳ điều hành sắp tới do giá xăng dầu thế giới hạ nhiệt. Dự báo, giá xăng sẽ giảm khoảng 680-900 đồng/lít, giá dầu giảm 500-940 đồng/lít.

Tối 10/12, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận Tân Bình vừa phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương triệt phá đường dây trộm cắp tài sản xảy ra tại kho hàng S.C (quận Tân Bình), bắt giữ 5 đối tượng…