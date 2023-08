Những chia sẻ thú vị của các vận động viên tham gia 'Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đến với thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để tham gia "Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm", các vận động viên cũng chia sẻ về những cảm nhận đối với mảnh đất, con người nơi đây, cũng như là mục tiêu của họ khi tham gia giải.

Trong ngày đầu tiên của "Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm", sau khi làm thủ tục check-in, trước giờ khai mạc giải, một số vận động viên đã có một số chia sẻ thú vị với phóng viên Báo Nghệ An.

Ông Ray Ruschert – vận động viên người Australia: “Đây sẽ là một sự kiện đặc biệt đối với tôi và con trai”

Đồ hoạ: Đình Tuyên

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố Vinh. So với những thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Vinh là một nơi khá yên tĩnh. Đường phố ở đây rộng và thoáng. Tôi rất thích Quảng trường Hồ Chí Minh. Rất đẹp!

Tôi đã tham gia các cuộc thi chạy marathon ở Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Bình Dương ở miền Nam Việt Nam. Tôi cũng tham gia một số cuộc thi ở quê nhà Australia, rồi ở Xiêm Riệp, Ăng-ko Vát ở Campuchia. Nhưng đây là cuộc thi chạy đầu tiên của tôi ở miền Bắc Việt Nam. Tôi tham gia thi đấu ở cự ly 21 km và đây là lần thứ 2 tôi tham gia ở cự ly này. Mục tiêu của tôi luôn là hoàn thành các chặng thi đấu.

Cùng tham gia ở giải đấu, con trai tôi có trải nghiệm lần đầu tiên chạy ở cự ly 21 km. Và chúng tôi sẽ cùng nhau chinh phục cự ly này. Vậy nên, đây sẽ là một sự kiện đặc biệt đối với chúng tôi.

Sau cuộc đua ngày mai, tôi dự định sẽ đến thăm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi tham quan một vòng thành phố Vinh. Vào thứ Hai tới, tôi sẽ đi tàu tới Hà Nội, tìm hiểu những điều mới mẻ ở miền Bắc trước khi quay về quê nhà.

Clip: Đình Tuyên - Minh Quân

Chị Phùng Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc Công ty Green Path Việt Nam: “Hy vọng cơ hội kết nối, không chỉ ở thể thao”

Đồ hoạ: Đình Tuyên

Giải Marathon lần này đã cho chúng tôi cảm xúc rất đặc biệt khi từ Hà Nội vào đây. Tôi nhận thấy Ban Tổ chức đã làm việc rất chuyên nghiệp, rất chu đáo, còn các vận động viên có tinh thần thể thao rất tuyệt vời.

Tôi hy vọng khi đến với thành phố Vinh, các vận động viên sẽ lan tỏa tinh thần thể thao đó và đây sẽ là cơ hội kết nối, không chỉ ở thể thao mà còn liên quan đến các yếu tố kinh tế, yếu tố văn hóa của thành phố Vinh, của tỉnh Nghệ An.

Clip: Đình Tuyên - Minh Quân

Ông Đoàn Ngọc Hải – Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 (thành phố Hồ Chí Minh): “Những ấn tượng đẹp về thành phố Vinh”

Đồ hoạ: Đình Tuyên

Tôi bắt đầu tập luyện marathon từ tháng 10/2019 và đã tham gia 58 giải marathon ở trong nước và 12 nước trên thế giới ở cự ly 42 km.

Trước đây tôi đã 38 lần lái xe cứu thương xuyên Việt, và mỗi lần như vậy tôi đều ghé qua Nghệ An. Tuy nhiên, do công việc khẩn trương nên không có đủ thời gian để cảm nhận về mảnh đất, con người Nghệ An. Tuy nhiên, từ tối qua, tôi đã được chứng kiến nhiều điều rất hay về người dân thành phố Vinh, như quán ăn không ép khách để trục lợi; tài xế taxi thì rất thật thà…

Còn về giải marathon lần này, tôi thấy có những điều rất thuận lợi, như đây là quê hương của Bác Hồ, giải được tổ chức ở Quảng trường mang tên Bác – một địa điểm đẹp, thông thoáng, có thể đảm bảo tổ chức các giải marathon quốc tế. Tôi cũng thấy không khí của các bạn trẻ từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… đến với giải này tương đối mạnh mẽ, tích cực.

Clip: Đình Tuyên - Minh Quân

Chị Cao Ngọc Nhung – thành viên Câu lạc bộ Vinh Runners (thành phố Vinh): “Những lợi ích tuyệt vời khi đến với chạy bộ”

Đồ hoạ: Đình Tuyên

Đối với bản thân tôi, tôi thấy cái được lớn nhất khi đến với môn chạy bộ, đó là sự cải thiện sức khỏe vô cùng tuyệt vời. Trước đây, tôi thường xuyên bị cảm cúm, nhức đầu, nhưng từ khi đến với môn chạy bộ, bệnh đó đã hoàn toàn biến mất, đồng thời, tôi cũng cải thiện được sức bền.

Đối với giải marathon do Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức ngay trên quê hương mình, tôi không thể không tham gia và đã đăng ký ở cự ly 21 km. Với độ tuổi U50 của tôi, tôi chỉ mong muốn đạt mục tiêu sub 1:30 và có nhiều hình ảnh đẹp trên đường chạy.