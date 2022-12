Những con phố được giới siêu giàu khao khát sở hữu

Những con phố đắt đỏ

Ba trong số những căn bungalow sang trọng nhất Singapore nằm trên đường Nassim vừa được rao bán với mức giá kỷ lục gần 240 triệu đô la Singapore (168 triệu USD). Sự kiện ngay lập tức gây bão thị trường bất động sản đảo quốc Sư Tử, thu hút giới tài phiệt đua nhau dự thầu, bởi tại đây chỉ có 5 căn bungalow như vậy đổi chủ trong vòng 5 năm qua. Nassim là một đại lộ rợp bóng cây, trải dài từ Vườn Bách thảo đến rìa vành đai mua sắm Orchard Road, được đánh giá là một trong những nơi đáng sống nhất thế giới.

Làn sóng “săn” bất động sản đắt đỏ cũng liên tục diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Khu phố The Peak (Hồng Kông) ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, Đại lộ số 5 (New York) - nơi tập trung những công trình nổi tiếng thế giới, Princesse Grace - đại lộ ven biển đẹp nhất Monaco,… là những con phố đắt đỏ nhưng vẫn rất thu hút giới siêu giàu sở hữu.

Một nghiên cứu mới đây của tạp chí Forbes chỉ ra rằng, có đến 80% người giàu chọn cách thể hiện đẳng cấp bằng những trải nghiệm cá nhân hóa. Còn trong biểu đồ tháp Maslow, nhu cầu được thể hiện bản thân là nhu cầu cao nhất của con người. Khi địa vị càng cao, nhu cầu thể hiện giá trị bản thân càng phải xứng với đẳng cấp.

Đối với tầng lớp tinh hoa, việc thể hiện bản thân không chỉ đơn thuần là những món đồ hiệu xa xỉ, mà đó là khao khát hướng đến sự riêng biệt. Một sản phẩm bất động sản lọt vào "tầm ngắm" của giới siêu giàu không chỉ được xem như một loại tài sản mà còn là thước đo thể hiện đẳng cấp của chủ nhân.

Thiết lập chuẩn sống mới

Là một trong những "ngôi sao mới nổi" ở khu vực châu Á về bất động sản hạng sang, thời gian qua, Việt Nam bắt đầu trở thành điểm đến lý tưởng và thị trường cạnh tranh hấp dẫn của giới siêu giàu trong nước và quốc tế.

Báo cáo mới nhất của Knight Frank, dự báo số lượng triệu phú USD tại Việt Nam sẽ tăng 60% trong 4 năm tới, đạt 114.807 người và cứ khoảng 850 người Việt Nam sẽ có 1 triệu phú USD vào năm 2026. Theo các chuyên gia, sự gia tăng của giới thượng lưu chắc chắn sẽ kéo theo những yêu cầu mới về bất động sản với những yếu tố đặc quyền trong những khu nhà giàu danh giá.

Đơn cử có thể kể đến Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) - khu đô thị kiểu mẫu của cả nước. Với vị trí đắc địa, tọa lạc bên bờ sông Cả Cấm cùng mật độ cây xanh rất lớn, Phú Mỹ Hưng được mệnh danh điểm dự trữ sinh quyển của cả Sài Gòn. Ghi nhận thực tế, giá một căn biệt thự tại đây dao động khoảng từ 100 - 150 tỷ và chủ đầu tư lựa chọn chủ nhân cho căn hộ.

Tại miền Bắc, khi nhắc đến thành phố xanh đáng sống, người ta sẽ nhớ ngay đến đại đô thị Ecopark Hưng Yên. Tại Ecopark, những ngôi nhà nép mình nằm yên bình dưới tán cây xanh mát, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng chim ríu rít không khác gì với những công trình nghỉ dưỡng 6 sao. Ecopark - cái tên không chỉ gắn liền với giới nhà giàu miền Bắc, bỏ hộ khẩu Hà Nội về sinh sống mà còn là niềm tự hào của gia chủ mỗi lần được giới thiệu với ai đó - tôi đang sống tại Ecopark.

Sắp triển khai “resort giữa lòng phố” quy mô nhất tại Nghệ An

Tiếp nối thành công tại Hưng Yên, mới đây, Nhà sáng lập Ecopark chính thức giới thiệu ra thị trường phân khu The Plaza “resort giữa lòng phố” trong đại công viên xanh đáng sống nhất TP. Vinh rộng gần 200ha.

Để mang đến những trải nghiệm sống trọn vẹn nhất, nơi xứng đáng để trở về, chủ đầu tư đã chi hàng nghìn tỷ đồng để phát triển không gian sống cũng như tiện ích đẳng cấp quốc tế dành cho cư dân.

Được biết, chủ đầu tư đã dành hơn 30% tổng diện tích làm mảng xanh và mặt nước cho khu đô thị với công công viên Hồ Thiên Nga lên đến 10ha, công viên mùa xuân, công viên mùa hạ,… Hệ thống cây xanh mặt nước này vừa góp phần làm đẹp không gian khu đô thị, vừa điều hòa nhiệt độ, cân bằng cái nóng rát của Nghệ An, đảm bảo không khí luôn mát mẻ, dễ chịu.

Tận dụng lợi thế không gian xanh, kết hợp vị trí tuyệt đẹp bên bờ sông Lam yên bình, 100% thiết kế biệt thự Plaza đảm bảo 3 - 4 mặt thoáng, hưởng trọn sắc xanh thiên nhiên và khí trời, vừa đảm bảo tính riêng tư, biệt lập nhưng vẫn đem lại sự tiện nghi nhất dành cho giới thượng lưu. The Plaza sẽ là nơi đón bình minh đẹp nhất và đón gió biển sớm nhất tại TP. Vinh.

Đối với những khách hàng VIP, vấn đề an ninh an toàn luôn được đặt lên hàng đầu mỗi khi lựa chọn chốn an cư. Vì vậy, tại Eco Central Park, hệ thống an ninh luôn đảm bảo 24/7 cùng đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, tuần tra suốt ngày đêm, đảm bảo an toàn nhất dành cho gia chủ.

Thêm một điểm cộng tại phân khu The Plaza là 100% biệt thự song lập và đơn lập có không gian có bể bơi, vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, vừa đảm bảo quyền riêng của chủ nhân. Đáng chú ý, 100% căn biệt thự đơn lập có bồn sục Jacuzzi trên tầng cao và view quảng trường cực đắt giá. Được biết, bồn sục Jacuzzi với hệ thống vòi phun nước nóng tự động trong bồn tạo thành phương pháp thuỷ trị liệu mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Bên cạnh thiết kế riêng tư, biệt lập, chủ đầu tư còn chú trọng đến loạt tiện ích hạng sang dành riêng cho từng đối tượng cư dân. Được biết, The Plaza là phân khu duy nhất tại Nghệ An sở hữu trung tâm clubhouse resort đẳng cấp 6 sao dành riêng cho gia chủ. Đây cũng là phân khu đầu tiên sở hữu thiên đường mua sắm - giải trí hoạt động sầm uất suốt 24/7 với hàng trăm thương hiệu nhà hàng, thời trang, ẩm thực nổi tiếng trong và ngoài nước, phố đi bộ hơn 2km, quảng trường ánh sáng và nhạc nước quy mô hơn 100.000m2,… đảm bảo mang đến những trải nghiệm đắt giá nhất cho từng cá nhân.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành điểm đến mới của giới siêu giàu thì việc đầu tư cho các đại đô thị quy mô, cùng hệ tiện ích hiện đại sẽ là điểm cộng giúp tầng lớp thượng lưu sẵn sàng “móc hầu bao”. Bởi khi giới nhà giàu mua nhà, họ không chỉ mua nơi ở mà cái họ mua là trải nghiệm sống và vị thế cá nhân”, một chuyên gia bất động sản nhấn mạnh.