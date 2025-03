Xe Những con số biết nói trong cuộc chuyển đổi xe xăng sang xe điện Những con số thống kê từ các đơn vị uy tín trên thế giới đang cho thấy xe điện đang phủ sóng ngày càng mạnh mẽ và trở thành lựa chọn ưu tiên với người dân nhiều quốc gia.

Xe điện ngày càng chiếm lĩnh thị trường. Ảnh: VinFast

Những con số biết nói

Theo CDK Global, một công ty cung cấp phần mềm cho các đại lý ôtô, tỉ lệ người mua ôtô có kế hoạch chuyển sang xe điện trong tương lai đã tăng từ 18% vào năm 2023 lên 31% vào năm 2024.

Tại Mỹ, doanh số bán xe điện trong năm 2024 đạt 1,3 triệu xe, tăng 7,3% so với năm trước. Các hãng xe như General Motors và Hyundai đang chứng kiến mức tăng trưởng đáng kể. Điều này cho thấy xe điện đang dần trở thành một lựa chọn phổ biến trên thị trường.

Một trong những lý do chính giúp xe điện ngày càng phổ biến là chi phí vận hành thấp hơn so với xe chạy bằng xăng. Theo nghiên cứu, 60% người tiêu dùng hiện nay đã hiểu rõ hơn về chi phí sạc điện, 48% biết rằng xe điện chỉ mất khoảng 30 phút để sạc và 49% đã xác định được các trạm sạc tại địa phương. Chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng thấp hơn hẳn bởi hệ thống chuyển động điện có ít bộ phận chuyển động hơn và đòi hỏi ít bảo dưỡng hơn so với xe chạy bằng xăng.

Các trạm sạc ngày càng nhiều, góp phần giúp xe điện phát triển bền vững. Ảnh: VinFast

Xu hướng chuyển đổi xanh mạnh mẽ tại Việt Nam

Xu hướng chuyển đổi sang xe điện không chỉ diễn ra trên thế giới mà còn đang được thúc đẩy mạnh mẽ tại Việt Nam. Với sự nổi lên của VinFast, thương hiệu xe điện nội địa, thị trường ôtô Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt.

Trong năm 2024, VinFast đã vươn lên trở thành thương hiệu ôtô điện bán chạy nhất Việt Nam với hơn 87.000 xe, vượt qua các thương hiệu nhập khẩu như Toyota (68.000 xe) và Hyundai (67.000 xe).

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Đức Nam - một chủ cửa hàng bán xe tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội - cho biết: "Vài năm trước, hầu hết khách hàng của tôi đều chọn xe xăng, nhưng hiện nay, hơn 40% số người đến cửa hàng đều quan tâm đến xe điện. Lượng khách hàng chọn xe điện tăng mạnh nhờ mức giá hợp lý, chất lượng tốt cùng các chính sách vì người dùng”.

Chị Nguyễn Thanh Thanh - một nhân viên văn phòng tại Hà Nội - chia sẻ: "Tôi đã chuyển sang sử dụng xe điện từ năm ngoái và thực sự hài lòng. Việc sạc xe không còn là vấn đề vì hiện nay các trạm sạc đã phổ biến hơn nhiều. Quan trọng hơn, tôi tiết kiệm được chi phí nhiên liệu đáng kể so với khi còn sử dụng xe xăng".

Trong khi đó, anh Tạ Văn Hoàng - một tài xế chạy dịch vụ - cho biết: "Sau khi sử dụng thử, tôi thấy xe điện rất tiết kiệm và không phải lo lắng về giá xăng tăng cao. Hơn nữa, khách hàng cũng thích đi xe điện hơn vì nó êm ái và thân thiện với môi trường".

Ngoài chính sách của Nhà nước, những nỗ lực của doanh nghiệp như VinFast, từ hỗ trợ về chi phí sở hữu tới miễn phí sạc pin, gửi xe… đã giúp nhiều người dân tiếp cận với phương tiện xanh. Mạng lưới trạm sạc đang được mở rộng nhanh chóng trên cả nước, giúp xóa bỏ rào cản trong việc sử dụng xe điện.Những con số thống kê và thực tế tại Việt Nam cho thấy rằng cuộc cách mạng xe điện đã và đang diễn ra mạnh mẽ. Xu hướng này không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế rõ ràng cho người tiêu dùng. Với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng và công nghệ, thời đại xe xăng có lẽ sẽ sớm khép lại, nhường chỗ cho một tương lai xanh hơn với xe điện.