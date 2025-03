Kinh tế

Những con số đáng chú ý của nông nghiệp Nghệ An

Nghệ An hiện có tổng diện tích gieo trồng 240.000 ha, mỗi năm sản xuất được hơn 1 triệu tấn lúa. Nghệ An có hơn 22.000 ha mía, hơn 8.600 ha chè... Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Nghệ An đạt 588 triệu USD năm vừa qua, trong đó, dăm gỗ và thủy sản đạt kim ngạch cao.