Những cổng làng bề thế, gợi nhớ gợi thương ở Nghệ An

Huyện Quỳnh Lưu là một trong những địa phương có nhiều cổng làng hoành tráng, nổi tiếng nhất có thể kể đến cổng làng Quỳnh Đôi (xã Quỳnh Đôi), cổng làng Thượng Yên (xã Quỳnh Yên), cổng làng Quỳnh Thạch...Vào cuối năm 2020, cổng làng Phú Nghĩa Hạ (xã Tiến Thủy) cũng được hoàn thành với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng, do con em địa phương xa quê đóng góp xây dựng. Ảnh: Quang An

Tại huyện Diễn Châu, cổng làng nổi tiếng nhất là cổng làng xã Diễn Hoàng. Được biết, cổng làm hết khoảng 50 m3 gỗ (mun, lim) 70 m3 đá, tổng kinh phí khoảng 4 tỷ đồng, do con em xã Diễn Hoàng xa quê đầu tư xây dựng. Ảnh: Quang An

Cổng làng Diễn Hoàng được chạm khắc công phu, hai bên cổng có khắc sơ đồ xã Diễn Hoàng cùng nhiều họa tiết đẹp mắt khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ. Ảnh: Quang An

Cổng làng xã Diễn Hoa cũng được đánh giá là một trong những cổng làng hoành tráng nhất trên địa bàn huyện Diễn Châu. Cổng được hoàn thành vào năm 2015 và trở thành biểu tượng của vùng đất văn hiến này. Ảnh: Quang An

Ở Diễn Châu còn có cổng làng xã Diễn Minh cũ trên tuyến đường vào chùa Cổ Am được khởi công vào tháng 11 năm 2006 và đưa vào sử dụng vào năm 2007. Công trình do Hội Đồng hương xã Diễn Minh tại TP. Vinh và vùng phụ cận chung tay xây dựng. Cổng có kiến trúc đậm nét uy nghiêm, cổ kính, là niềm tự hào của người dân nơi này. Ảnh: Quang An