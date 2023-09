Những công trình tạo dấu ấn kỳ tích của Ecopark kể cả khi thị trường nhiều biến động

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Central Park Recidences nằm tại trái tim Eco Central Park.

Giai đoạn thị trường nhiều biến động

Báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2023 chỉ ra, so với 6 tháng cuối năm 2022, số dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới chỉ bằng 29,41%; lượng giao dịch thành công chỉ bằng 36,13%... Trước đó, từ đầu năm 2021, thị trường đã có sự biến động mạnh, số lượng sản phẩm tung ra thị trường cũng rất ít, giao dịch chậm.

Nhiều sàn giao dịch bất động sản dừng hoạt động.

Thị trường trầm lắng suốt thời gian dài cũng khiến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn. Nhiều đơn vị thiếu vốn, phải giãn tiến độ, dừng triển khai thực hiện dự án, cắt giảm lao động. Không ít doanh nghiệp bất động sản phải rút khỏi thị trường. Giao dịch đình trệ khiến nhiều sàn giao dịch bất động sản phải đóng cửa.

Bà Nguyễn Thị Liên Dung - Chủ tịch HĐQT Titan Group cho biết, giai đoạn 2020-2023 là thời gian đầy khó khăn với các doanh nghiệp bất động sản do thiếu vốn, pháp lý khó khăn, chưa kể biến động của dịch bệnh và ảnh hưởng của nền kinh tế. Ở thị trường Hà Nội, những dự án chung cư ở nội đô sẽ tiếp tục khan hiếm nguồn cung trong vòng 2 năm tới. Chỉ có một số dự án ở lân cận, vùng ven có khả năng ra hàng do pháp lý đầy đủ, vốn chủ đầu tư lớn. “Hiện nay, đa phần giao dịch trên thị trường đều xuất phát từ nhu cầu ở thực. Do đó, chỉ những dự án chạm đúng nhu cầu của khách hàng mới có khả năng thanh khoản được”, bà Dung nói.

Điểm sáng trên thị trường

Giới chuyên gia cũng đánh giá, đa phần những chủ đầu tư còn “sống sót” và phát triển trên thị trường đều là những đơn vị có tầm nhìn dài hạn, đúng đắn, quy hoạch bài bản nên vẫn có khả năng thanh khoản và mở rộng thị trường. Trong đó, Ecopark trở thành điểm sáng của toàn thị trường miền Bắc cũng như cả nước khi xây dựng và bàn giao nhanh chóng nhiều dự án chỉ trong 2-3 năm xây dựng.

Cư dân ấn tượng với Sol Forest bởi những khu vườn trên cao.

Năm 2020, trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp bất động sản đã kích hoạt chế độ "ngủ Đông" thì Ecopark lại đưa ra thị trường hàng loạt sản phẩm độc lạ. Đầu tiên phải kể đến toà tháp đôi 41 tầng Sky Oasis với hơn 1.200 căn hộ cao cấp. Tổ hợp căn hộ Sky Oasis gây ấn tượng với cư dân khi sinh sống bởi được đầu tư hàng loạt các tiện ích đẳng cấp với tuyến phố đi bộ shopping - ẩm thực - giải trí - check-in dài 2,5 km; quảng trường nhạc nước; hồ bơi phong cách resort rộng gần 400m2 trên tầng ba và bể bơi vô cực nối 2 tòa nhà trên tầng 41.

Chỉ vài tháng sau, Ecopark lại tiếp tục tung ra thị trường 2 toà tháp theo mô hình Vertical Forest (rừng thẳng đứng) mang tên Sol Forest- nơi ban công căn hộ được thiết kế để tạo không gian cho cây xanh phát triển. Hơn 400 khu vườn trên cao được xây dựng, đón đầu nhu cầu sở hữu không gian xanh gần gũi với thiên nhiên của người dân.

Sảnh đón khách sạn 5 sao tại Haven Park.

Sang năm 2021-2022, các tòa tháp Haven Park, Thủy Tiên, Swanlake Residences lại tiếp tục gây ấn tượng với phong cách nghỉ dưỡng tại gia với tiện ích chuẩn khách sạn 5 sao.

Những công trình nép mình giữa thiên nhiên.

Phân tích sự thành công của Ecopark khi thị trường biến động, bà Liên Dung cho rằng, Ecopark đã làm được điều hiếm có trên thị trường. Chỉ trong 3 năm gần đây, Ecopark bán 16 tòa căn hộ chung cư, chưa kể các phân khúc thấp tầng khác nhau. Tổng lượng hàng Ecopark bán thành công đến tay người tiêu dùng cuối cùng trong 3 năm nay bằng tổng số lượng hàng hóa bán ra trong gần 10 năm. Các sản phẩm dù có liên tục mọc lên, tạo nên những khu sầm uất nhưng vẫn là những công trình giữa thiên nhiên, nép mình giữa thiên nhiên tạo sự khác biệt với tất cả sản phẩm BĐS khác", lãnh đạo Titan Group nhấn mạnh.

Thành công này theo bà Liên Dung đến từ tư duy phát triển sản phẩm khác biệt của Ecopark. Những sản phẩm hướng tới thiên nhiên, làm cho cuộc sống trở nên an toàn, văn minh được nhiều khách hàng đón nhận, bởi nhà ở Ecopark giờ đây là mơ ước của rất nhiều gia đình. Ecopark đã thành công khi xây dựng được cộng đồng thân thiện, hình thành nên lối sống Eco, văn hóa Eco. Sản phẩm có giá trị cốt lõi này giúp khách hàng cảm thấy họ mong muốn được sở hữu.

Nơi con người được thiên nhiên yêu thương.

Ecopark cũng là nhà phát triển bất động sản đầu tiên phát triển các căn hộ có ban công sân vườn, đưa các khu vườn lên giữa không trung. Sau này, một số chủ đầu tư cũng đi theo hướng này nhưng không tạo được dấu ấn mạnh như chủ đầu tư có lịch sử 20 năm phát triển bất động sản xanh, giành được giải thưởng “KĐT có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới”, “Dự án phát triển nhà ở bền vững xuất sắc nhất châu Á năm 2022”; “Khu đô thị phức hợp hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương năm 2020” và 50 giải thưởng trong và ngoài nước khác.

Thiết kế hình cánh buồm đặc biệt của Central Park Residences.

Năm 2023 cũng là năm đánh dấu Ecopark nhân rộng mô hình căn hộ có sân vườn trên không ra các tỉnh, thành khác. Theo đó, tại tòa tháp Central Park Residences thuộc đại dự án Eco Central Park (gần 200ha, tại TP. Vinh, Nghệ An), với 620 căn hộ thì gần 90% số căn sở hữu sân vườn riêng với tổng diện tích sân vườn lên đến 9.000 m2.

Ban công sân vườn tại Central Park Residences

Điểm đắt giá nhất của Central Park Residences không chỉ nằm ở việc đưa sân vườn lên mây trời, thiết lập một kỷ lục mới về tòa tháp xanh trên thế giới mà còn nằm ở tầm view đắt giá, cảm xúc. Tại Nghệ An, Central Park Residences là dự án đầu tiên và duy nhất có view sông Lam đắt giá và càng lên cao càng ngắm rõ biển. Tầm view đắt giá, thậm chí là vĩnh cửu này giúp biệt thự trên cao càng ở càng có giá trị, nâng tầm chủ nhân sở hữu.

Bể bơi vô cực giúp tăng trải nghiệm cho cư dân Central Park Residences.

Central Park Residences cũng sở hữu hệ tiện ích 5 sao lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vinh như: bể bơi vô cực, FaceID hiện đại, bãi đỗ xe vượt chuẩn, quảng trường 3.000m2, trung tâm mua sắm lớn nhất thành Vinh,... Dự án khi hoàn thành, được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng sống mới dành cho người miền Trung.