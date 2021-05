Những cử tri đặc biệt đi bỏ phiếu tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An

Theo Thượng tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, sáng nay, 100% những người bị tạm giữ, tạm giam chưa thi hành án được thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Do yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19, vì vậy công tác chuẩn bị, cũng như điều hành bầu cử diễn ra khẩn trương, nhanh chóng, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quy trình, thủ tục bầu cử theo quy định pháp luật.

Đưa hòm phiếu vào buồng giam cho người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu. Ảnh: P.V

Cán bộ Trại tạm giam đưa hòm phiếu phụ vào khu điều trị thuộc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: P.V

Hòm phiếu phụ được cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh đưa vào khu vực điều trị thuộc Bệnh viện Tâm thần để người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu. Ảnh: P.V

Được biết, do tính chất đặc thù của công tác giam giữ, đồng thời để đảm bảo công tác an ninh trật tự, ngoài 1 hòm phiếu chính tại điểm bầu cử tập trung, tổ bầu cử số 9 Trại tạm giam Công an tỉnh còn bố trí 2 hòm phiếu phụ lưu động đưa đến từng buồng giam, buồng điều trị để cử tri là các đối tượng tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử của mình.