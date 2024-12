Những cụm từ viral của năm 2024 dậy sóng trên Internet

Góc hài hước Những cụm từ viral của năm 2024 dậy sóng trên Internet Những cụm từ viral của năm 2024 dậy sóng trên Internet như Đám giỗ bên cồn, vì tôi là người thư giãn, check var - phông bạt...

Mạng xã hội Việt năm 2024 bùng nổ nhiều cụm từ viral mới, trở thành những từ "cửa miệng" của người dùng, từ những nhân vật nổi tiếng, có ảnh hưởng đến cư dân mạng bình thường.

Ngoan xinh yêu

Cụm từ "Ngoan xinh yêu" được giới trẻ yêu thích để khen ngợi ai đó với những đặc điểm đáng yêu và dễ thương. Cụm từ này trở nên phổ biến từ câu nói của hot girl Salim với con gái nhỏ: "Ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi?" và bé Pam đáp lại: "Đây rồi". Clip này đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội từ đầu năm 2024 và vẫn được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày.

Gia trưởng mới lo được cho em

Cụm từ "Gia trưởng mới lo được cho em" trở thành hiện tượng trên mạng xã hội vào giữa tháng 3/2024 sau buổi livestream của Ninh Anh Bùi. Anh cho rằng người đàn ông cần thể hiện vai trò "gia trưởng" để chăm sóc và bảo vệ tốt cho người yêu hoặc gia đình. Quan niệm này gây tranh cãi nhưng cụm từ nhanh chóng lan truyền và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều video và bài viết.

Thợ săn Hồng Hài Nhi

Trong ngôn ngữ gen Z, "thợ săn Hồng Hài Nhi" chỉ những phụ nữ có bạn trai kém tuổi, tương tự như "máy bay bà già - phi công trẻ". Hồng Hài Nhi là nhân vật trong Tây Du Ký, một yêu quái có sức mạnh phi thường trong hình hài cậu bé 7 tuổi.

Khó chệu vô cùng

Cụm từ "khó chệu vô cùng" trở thành hot trend vào tháng 7, bắt nguồn từ Violet Vũ, một TikToker vào vai nhân viên văn phòng luôn tỏ ra khó chịu. Cách nói trại "chịu" thành "chệu" mang lại sắc thái hài hước, khiến người nghe đỡ khó chịu hơn.

Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới

Những từ này thuộc phát ngôn của NSND Tự Long tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. "Đỉnh nóc" và "kịch trần" miêu tả điều gì đó tuyệt vời, đạt đến mức cao nhất. "Bay phấp phới" gợi hình ảnh tự do, bay bổng và thường được dùng để miêu tả trạng thái hưng phấn, vui vẻ.

Ai sợ thì đi về

Rapper MCK là "cha đẻ" của cụm từ "Ai sợ thì đi về". Hồi đầu tháng 7, anh xuất hiện trên sân khấu với tạo hình gai góc và hô to: "Phía dưới nhảy mạnh lên, ai sợ thì đi về. Phong cách phong cách phong cách...". Video này thu hút 14 triệu lượt xem trên TikTok và cụm từ nhanh chóng lan truyền.

Đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu

Câu nói "Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu" của nghệ sỹ Quang Trung trong chương trình Anh trai say hi gây sốt trên mạng xã hội hồi tháng 8. Câu nói này được dùng để khẳng định sự vô tội, vô can của mình.

Check var, phông bạt

"Check var" và "phông bạt" là hai cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội hồi tháng 9. "Check var" là thuật ngữ bóng đá, viết tắt của "Video Assistant Referee", dùng để kiểm chứng thông tin. "Phông bạt" ám chỉ hành động làm màu, tô vẽ cho bản thân đẹp đẽ vượt quá thực tế.

Vì tôi là người thư giãn

Cụm từ "anh chàng/cô nàng thư giãn" xuất phát từ cơn sốt meme "Chill guy" đầu tháng 12. Meme này có hình ảnh một chú chó màu nâu, mặc áo len xám, quần jeans xanh, đi giày thể thao đỏ, đang cười mỉm và đút tay túi quần với vẻ mặt rất thư giãn. Meme này cho thấy nhiều bạn trẻ quan tâm đến sức khỏe tinh thần và sự cân bằng giữa công việc và nhu cầu cá nhân.

8386

Dãy số 8386 có nghĩa là "phát tài phát lộc", thể hiện lời chúc thịnh vượng và may mắn. Cuối tháng 10, dãy số này xuất hiện nhiều trên mạng xã hội và trở thành hiện tượng. Nhiều người sử dụng 8386 trong các cuộc trò chuyện, bài đăng và bình luận như một lời chúc tốt đẹp.

Nín

Đầu tháng 11, clip 7 giây ghi lại cảnh em bé Danh Hưng nói đúng một chữ "nín" với biểu cảm ông cụ non lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Từ "nín" nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok và được thảo luận nhiều trên Facebook.

Vượt mức pickleball

Cụm từ "vượt mức pickleball" mang ý nghĩa vượt quá giới hạn, xuất phát từ ca khúc Pickleball của ca sỹ Đỗ Phú Qúy. Cụm từ này được dùng để bình luận hoặc nhắc nhở về những sự vật, hiện tượng vượt quá giới hạn thông thường, mang sắc thái mỉa mai và hài hước.

Đám giỗ bên cồn

Cụm từ "Đám giỗ bên cồn" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội đầu tháng 12 qua các video của TikToker Lê Tuấn Khang. "Đám giỗ bên cồn" là những đám giỗ của người dân sống tại các khu vực cồn đất giữa sông ở miền Tây Nam Bộ. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ người thân đã khuất mà còn là một sinh hoạt cộng đồng ấm cúng.