Những điểm nhấn đáng chú ý trong chiến thắng của Sông Lam Nghệ An trước Câu lạc bộ Đồng Tháp

(Baonghean.vn) - Chiến thắng đậm đà 6-2 trước Câu lạc bộ Đồng Tháp giúp đội bóng xứ Nghệ bước tiếp vào vòng sau của Cúp Quốc gia. Đây cũng chính là chiến thắng đậm nhất của Sông Lam Nghệ An kể từ năm 2014 đến nay.

1. Chiến thắng đầu tiên của Sông Lam Nghệ An tại mùa giải 2023 -2024

Được đánh giá cao hơn hẳn và có lợi thế sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã nhập cuộc một cách đầy hứng khởi để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Rất nhanh chóng, các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đã tạo nên "cơn mưa" bàn thắng vào lưới thủ thành Nguyễn Thanh Tuấn.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã tạo nên một cơn mưa gôn vào lưới Câu lạc bộ Đồng Tháp. Ảnh: Xuân Thủy

Thủ môn của Câu lạc bộ Đồng Tháp đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng chỉ sau 18 phút bóng lăn. Kết thúc trận đấu, số bàn thua mà đội bóng xứ sen hồng phải nhận là 6 - một con số đáng buồn đối với đội khách nhưng lại là thành tích đáng tự hào của các chân sút trẻ bên phía Sông Lam Nghệ An.

Với chiến thắng này, đội bóng xứ Nghệ có được chiến thắng đầu tiên tại mùa giải 2023 -2024, giúp xóa dớp bị loại sớm tại Cup Quốc gia ở những mùa giải gần đây.

Hy vọng rằng, chiến thắng 6-2 trước Câu lạc bộ Đồng Tháp sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật thi đấu tốt hơn trong những trận đấu sắp tới.

2. Ấn tượng hàng công

Lần gần đây nhất đội bóng xứ Nghệ ghi được 6 bàn thắng trong 1 trận đấu là tại V.League 2014. Đó chính là chiến thắng 6-1 trước Câu lạc bộ Quảng Nam tại vòng 2. Mặc dù vậy, đây là thời điểm mà Sông Lam Nghệ An đang sở hữu rất nhiều những cầu thủ đáng chú ý như Quang Tình, Phi Sơn, Công Vinh hay bộ 3 ngoại binh là Guilherme, Emile, Ndjodo. Do đó, việc tái hiện lại thành tích ghi 6 bàn trong 1 trận đấu là điều rất đáng khen ngợi cho các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An.

Tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh đã có được 3 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Ảnh: Xuân Thủy

Thành tích này có được một phần là nhờ vào lối chơi khoáng đạt và gắn kết mà huấn luyện viên Phan Như Thuật đang xây dựng. Với lối chơi này, đội bóng xứ Nghệ đã liên tục dồn ép đoàn quân huấn luyện viên Bùi Văn Đông vào thế bị động. Những cơ hội ngon ăn liên tiếp được đội chủ nhà tạo ra. Nếu may mắn hơn thì số bàn thắng mà các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật ghi được không chỉ dừng lại ở con số 6.

Trong 6 bàn thắng thì có 2 cú đúp đến từ Trần Mạnh Quỳnh và Đinh Xuân Tiến. Đây cũng chính là những gương mặt thi đấu nổi bật nhất ở trong trận đấu này. Có thể nói Mạnh Quỳnh và Xuân Tiến đang là "đôi bạn cùng tiến" tại Sông Lam Nghệ An khi cả hai đều đã ghi được 3 bàn thắng tại mùa giải năm nay. Hy vọng rằng, bộ đôi này sẽ tiếp tục tỏa sáng trong những trận đấu tiếp theo để giúp cho đội nhà có được những kết quả tốt.

3. Xoay tua như huấn luyện viên Phan Như Thuật

Mùa giải 2023 -2024 đã trải qua 4 trận đấu nhưng chưa có trận đấu nào huấn luyện viên Phan Như Thuật sử dụng nguyên một đội hình. Đã có 26/27 cầu thủ được vị huấn luyện viên 39 tuổi này sử dụng (chỉ có thủ môn Cao Văn Bình chưa được ra sân). Có thể nói, huấn luyện viên Phan Như Thuật đang tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ chứng tỏ bản thân, qua đó tìm ra những quân bài ưng ý nhất.

Các cầu thủ trẻ như Phan Xuân Đại cũng đã được ra sân khá nhiều ở mùa giải năm nay. Ảnh: Xuân Thủy

Mặc dù xoay tua đội hình khá nhiều, nhưng lối chơi của đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn đảm bảo được sự ổn định cần thiết. 1 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại ở 4 trận đấu đầu tiên đã nói lên điều đó. Trong bối cảnh bị "chảy máu" lực lượng và phải sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ thì những kết quả nêu trên là rất đáng khích lệ đối với đội bóng xứ Nghệ. Hy vọng rằng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ ngày càng thi đấu tiến bộ hơn để mang về những kết quả tốt hơn.

4. Háo hức chờ đợi những trận đấu tiếp theo

Chiến thắng 6-2 trước Câu lạc bộ Đồng Tháp không những tăng thêm sự tự tin cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An mà còn tăng thêm niềm hứng khởi cho người hâm mộ xứ Nghệ. Những người hâm mộ quê nhà chờ đợi những trận đấu tiếp theo của thầy và trò huấn luyện viên Phan Như Thuật để chứng kiến sự tiến bộ từng ngày của các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An "trẻ" của huấn luyện viên Phan Như Thuật ngày càng chiếm được lòng tin của người hâm mộ xứ Nghệ. Ảnh: Xuân Thủy

Đó là trận đấu với đối thủ vừa tầm Câu lạc bộ Quảng Nam trên sân Vinh hay chuyến hành quân khó khăn đến sân Hàng Đẫy gặp Câu lạc bộ Hà Nội. Đây đều là những trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn. Hy vọng, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ tiếp tục có những màn trình diễn xuất sắc để đem về nhiều niềm vui cho người hâm mộ quê nhà.