Những điểm nhấn tạo nên Viện thẩm mỹ chuẩn 5 sao tại Nghệ An

Hàng trăm tín đồ làm đẹp lựa chọn Thavi để tân trang nhan sắc mỗi ngày đều cảm thấy hài lòng. Vậy điều gì đã làm nên một Thavi khác biệt trong lĩnh vực làm đẹp?

Viện thẩm mỹ uy tín

Viện thẩm mỹ quốc tế Thavi Beauty là địa chỉ quen thuộc với phái đẹp mỗi khi nhắc đến thẩm mỹ công nghệ cao, an toàn, chất lượng và uy tín ở xứ Nghệ. Đây là 1 trong 4 đơn vị được Sở Y tế cấp phép hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ tại Nghệ An. Với sứ mệnh “làm đẹp an toàn nâng tầm nhan sắc Việt”, Thavi không ngừng đầu tư máy móc, chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực thẩm mỹ công nghệ cao.

Viện thẩm mỹ quốc tế Thavi Beauty tọa lạc tại số 2, tòa nhà Vicentra, đường Ngư Hải, TP. Vinh trên tòa nhà 4 tầng, diện tích 2.000m2 đạt chuẩn 5 sao. Ảnh: PV

Không chỉ làm đẹp cho mọi người, Thavi còn luôn ý thức trách nhiệm, góp sức mình cho cộng đồng với những chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: Miễn phí thăm khám sức khỏe phụ khoa và tầm soát tiền ung thư cùng bác sĩ chuyên gia, Phát khẩu trang miễn phí mùa dịch Covid-19, Phẫu thuật nhân đạo - Thay đổi cuộc sống, Phẩm chất Quý cô, Duyên dáng Áo dài Việt Nam.

Các hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa của Thavi tổ chức và đồng hành.

Với thông điệp "Trao giá trị, nhận lại yêu thương", Viện thẩm mỹ quốc tế Thavi Beauty đã phối hợp với Hội LHPN các phường, xã tặng hơn 10.000 khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, Thavi triển khai chương trình tri ân “Tặng 50.000 suất trẻ hóa da đa tầng công nghệ cao cho các thầy, cô giáo trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ - Tĩnh; mỗi suất trị giá 2 triệu đồng” nhân dịp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020.

Năm 2020 vừa qua cũng là năm đồng bào miền Trung phải gánh chịu những tổn thất nặng nề do thiên tai, bão lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, toàn bộ cán bộ, nhân viên của đã quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ trong khả năng của mình. Đồng thời, khi khách hàng đến đăng ký dịch vụ làm đẹp, Thavi sẽ trích một phần kinh phí đóng góp vào chương trình ý nghĩa này.

Sở hữu hệ thống máy móc hiện đại, đồng bộ

Thavi luôn đi đầu trong việc ứng dụng các máy móc, công nghệ hiện đại, đảm bảo tiêu chí hiệu quả điều trị, chăm sóc sắc đẹp cao và an toàn như: Điều trị nám, tàn nhang với công nghệ laser Yag, phun xăm thẩm mỹ, điều trị sẹo rỗ bằng máy Laser Fractional CO2, triệt lông công nghệ IPL, nâng mũi S-line, cắt mí Open Deep.

Hệ thống máy móc, trang thiết bị tại Thavi Beauty chất lượng cao, tiên tiến. Làm đẹp tại Thavi được thực hiện trong hệ thống phòng vô trùng chất lượng cao. Kết thúc ca phẫu thuật, khách hàng được nghỉ ngơi tại phòng riêng có đầy đủ các tiện nghi, hỗ trợ quá trình hồi phục diễn ra tốt nhất.



Công nghệ làm đẹp độc quyền

Để mang lại hiệu quả và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình làm đẹp, Thavi luôn kịp thời cập nhật và chuyển giao những phương pháp làm đẹp tiên tiến trên thế giới.

Viện thẩm mỹ quốc tế THAVI BEAUTY đã ký kết chuyển giao thành công công nghệ trị nám, tàn nhang với Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ và Công nghệ y học (BEMED). Thavi hiện mang tới cho khách hàng gần 200 dịch vụ thẩm mỹ, trong đó bao gồm 6 nhóm dịch vụ chính là: Phẫu thuật thẩm mỹ, Spa - chăm sóc da, Phun thêu thẩm mỹ, Điều trị da công nghệ cao và Đào tạo nghề thẩm mỹ.



Tất cả những dịch vụ làm đẹp tại Thavi đều hội tụ đủ 3 yếu tố: Tính an toàn cao, hiệu quả lâu dài, đảm bảo thẩm mỹ vượt trội; mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn

Viện thẩm mỹ quốc tế Thavi Beauty tự hào là địa điểm quy tụ đội ngũ thạc sĩ, bác sĩ giỏi, chuyên viên, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, mỗi bác sĩ đều là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong từng lĩnh vực riêng biệt, có khả năng thực hiện những kỹ thuật yêu cầu cao.

Quy trình thẩm mỹ đảm bảo, đạt tiêu chuẩn y khoa.

Đến với Thavi, khách hàng sẽ được trải nghiệm quy trình thẩm mỹ chuyên nghiệp, khắt khe, đảm bảo an toàn tuyệt đối; đem đến kết quả làm đẹp tốt nhất cho khách hàng.

Đảm bảo quyền lợi khách hàng

Không những chú trọng về công nghệ, máy móc chất lượng cao, đội ngũ bác sĩ giỏi mà tại Thavi còn được đánh giá tốt vì có nhiều quyền lợi thiết thực cho tín đồ làm đẹp.

Mỗi khách hàng được cấp thẻ, được hướng dẫn tận tình cách chăm sóc hậu phẫu để có được kết quả làm đẹp như mong đợi. Bên cạnh đó, khách hàng ở xa sẽ được Thavi Beauty hỗ trợ chi phí đi lại và giải đáp tất cả các thắc mắc khi cần.

Đội ngũ nhân viên của Thavi luôn tận tâm, nhiệt tình tư vấn cho quý khách hàng.

Chất lượng đạt đẳng cấp quốc tế, công nghệ hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp là những “điểm vàng” làm nên sự khác biệt và khẳng định thương hiệu, vị thế của Thavi Beauty trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

Thavi đã trở thành địa chỉ làm đẹp uy tín được hàng triệu khách hàng lựa chọn gửi gắm niềm tin để có được vẻ ngoài hoàn hảo hơn; để tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.