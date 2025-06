Thể thao Những điểm nhấn trong chiến thắng của Sông Lam Nghệ An trước Hoàng Anh Gia Lai Chiến thắng đầy cảm xúc trước Hoàng Anh Gia Lai đã giúp đội bóng xứ Nghệ trụ hạng thành công. Đây là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Cảm xúc vỡ òa

Sông Lam Nghệ An và người hâm mộ xứ Nghệ đã phải nhận 3 gáo nước lạnh ngay trong hiệp 1 của trận đấu. Đó là 2 bàn thắng của Washington Brandão và chiếc thẻ đỏ của thủ thành Nguyễn Văn Việt. Nếu chắt chiu hơn, tiền đạo người Brazil đã có thể đóng đinh số phận trận đấu ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1.

Tuy vậy, gió đã đổi chiều rất nhanh trong hiệp 2, chỉ trong vòng 3 phút Sông Lam Nghệ An đã có 2 bàn thắng gỡ hòa. Đó là các bàn thắng của Nguyễn Quang Vinh và Trần Mạnh Quỳnh ở các phút 53 và 56. Những bàn thắng này giúp cho đội bóng xứ Nghệ thi đấu tự tin và hưng phấn hơn dù cho chỉ còn 10 người trên sân.

Sông Lam Nghệ An đã có 1 chiến thắng đầy cảm xúc để trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay. Ảnh: Chung Lê

Để rồi cảm xúc của các khán giả có mặt tại sân Vinh vỡ òa khi trung vệ Sebastian Zaracho ghi bàn thắng quý như vàng ở phút thứ 85 đem về chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An.

Với chiến thắng này, Sông Lam Nghệ An đã có 11 trận thắng liên tiếp trước Hoàng Anh Gia Lai tại sân Vinh. Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp cho đội bóng xứ Nghệ trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay, khi SHB Đà Nẵng và Quy Nhơn Bình Định không thể giành được chiến thắng ở các trận đấu cùng giờ.

Nghịch lý Sông Lam Nghệ An

Mặc dù rất khát khao giành chiến thắng để bứt lên trong cuộc đua trụ hạng, nhưng đội bóng xứ Nghệ đã không thể hiện được nhiều trước Hoàng Anh Gia Lai ở những phút đầu của hiệp 1. Thậm chí, đội bóng phố Núi còn sớm vươn lên dẫn trước do công của Washington Brandão.

Sông Lam Nghệ An thi đấu hay hơn khi chỉ còn 10 người trên sân. Ảnh: Chung Lê

Chỉ đến khi, thủ thành Nguyễn Văn Việt phải nhận thẻ đỏ và rời sân thì Sông Lam Nghệ An mới thi đấu gắn kết hơn và có nét hơn. Cho dù bị thủng lưới thêm bàn thua thứ 2, nhưng những nỗ lực hết mình của 10 người trên sân đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ lội ngược dòng thành công. Có thể nói, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu hay hơn khi chỉ còn 10 người trên sân.

Một nghịch lý khác của đội bóng xứ Nghệ là thành tích rất tốt mỗi khi Michael Olaha vắng mặt. 4 trận đấu thiếu vắng tiền đạo người Nigeria do chấn thương và thẻ phạt Sông Lam Nghệ An đều có thành tích rất tốt. Đó là 3 trận thắng trước SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai và trận hòa trước Công an Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy.

Tuyệt vời Hồ Khắc Ngọc

Dù không ghi bàn thắng nào ở trận đấu vừa qua, nhưng tiền vệ Hồ Khắc Ngọc xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận đấu bên phía Sông Lam Nghệ An. Tiền vệ sinh năm 1992 đã đóng góp đường kiến tạo để cho Trần Mạnh Quỳnh băng lên gỡ hòa cho Sông Lam Nghệ An và cũng là người khơi mào cho bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Sebastian Zaracho.

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đã có một trận đấu rất xuất sắc. Ảnh: Chung Lê

Bên cạnh đó, người hâm mộ xứ Nghệ cũng không ít lần phải trầm trồ trước những tình huống qua người điệu nghệ của Hồ Khắc Ngọc. Có thể nói, Hồ Khắc Ngọc đã góp công rất lớn trong công cuộc trụ hạng của Sông Lam Nghệ An.

Niềm vui của Hồ Khắc Ngọc và Hoàng Văn Khánh còn được nhân đôi khi Thép Xanh Nam Định cũng đã giành chức vô địch ở vòng đấu này. Với những đóng góp ở giai đoạn đầu mùa giải, Hồ Khắc Ngọc và Hoàng Văn Khánh đã có mùa giải thứ 2 liên tiếp vô địch cùng với đội bóng thành Nam.

Sân Vinh mở hội

Đã có khoảng 10.000 cổ động viên đến sân Vinh và cổ vũ cho cả 2 đội. Mặc dù hiệp thi đấu đầu tiên đã mang đến rất nhiều thất vọng cho người hâm mộ xứ Nghệ, nhưng niềm tin vào đội bóng quê nhà đã được đền đáp bằng những khoảng khắc bùng nổ trong hiệp 2.

Sân Vinh như mở hội sau chiến thắng đầy kịch tính của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Để rồi, khi trận đấu kết thúc, giai điệu "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" lại được vang lên trong niềm hân hoan của người hâm mộ xứ Nghệ và cũng đã có rất nhiều khán giả nán lại rất lâu để chia vui cùng các cầu thủ và Ban huấn luyện.

Xin chúc mừng các cầu thủ và Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã trụ hạng thành công. Hy vọng đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục thi đấu tốt trong trận bán kết Cúp Quốc gia với Becamex Bình Dương để đem lại thêm nhiều niềm vui cho khán giả nhà.