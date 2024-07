Thể thao Những điểm nhấn trong chiến thắng của Sông Lam Nghệ An trước Thể Công Viettel Chiến thắng 2-0 trước Thể Công Viettel giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn lách qua khe cửa hẹp để trụ hạng thành công. Chiến thắng này cũng khép lại 1 mùa giải khó khăn của đội bóng xứ Nghệ.

Sông Lam Nghệ An trụ hạng thành công

Những tưởng Sông Lam Nghệ An sẽ khó có thể giành chiến thắng khi liên tục bị Thể Công Viettel ép sân trong hiệp 1. Tuy vậy, sự vô duyên của các chân sút áo đỏ và sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Văn Việt đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ đứng vững sau khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc.

Tiền đạo Michael Olaha tỏa sáng giúp cho Sông Lam Nghệ An trụ hạng ở mùa giải năm nay. Ảnh: Chung Lê

Những thông tin tốt từ 2 trận đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và LPBank Hoàng Anh Gia Lai trong giờ nghỉ đã giúp cho các học trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn phấn chấn hơn trong hiệp 2. Trong khi đó, Thể Công Viettel cũng thi đấu chùng xuống tạo điều kiện cho Sông Lam Nghệ An tổ chức được các tình huống tấn công đáng chú ý.

Để rồi 2 khoảnh khắc lóe sáng của tiền đạo Michael Olaha đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ vươn lên và giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Tỷ số này là vừa đủ để giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng thành công khi ở trận đấu cùng giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể giành được chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa.

Với việc phải chờ đến những phút cuối cùng mới chắc chắn trụ hạng, mùa giải V.League 2023/2024 là mùa giải khó khăn nhất trong lịch sử của Sông Lam Nghệ An. Hy vọng, đội bóng sẽ rút ra được những kinh nghiệm sâu sắc để có được những tiến bộ vượt bậc ở mùa giải mới.

Cái kết đẹp của Michael Olaha

Trong mùa giải tốt nhất sự nghiệp, nếu Sông Lam Nghệ An phải xuống hạng thì thật là bất công với tiền đạo Michael Olaha. Tiền đạo người Nigeria đã ghi được 13 bàn thắng, 4 đường kiến tạo sau 26 trận đấu tại V.League. Nghĩa là tiền đạo này không vắng bất kỳ trận đấu nào của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay và trung bình cứ 2 trận thì Michael Olaha nổ súng 1 lần.

Đây chính là mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu của tiền đạo Michael Olaha. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ở trận đấu vừa qua, Michael Olaha 1 lần nữa tỏa sáng để cứu rỗi đội bóng xứ Nghệ. Những bàn thắng quý như vàng này giúp cho Sông Lam Nghệ An lách qua khe cửa hẹp để trụ hạng thành công, qua đó có 1 cái kết đẹp với đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay.

Hy vọng rằng, tiền đạo người Nigeria sẽ tiếp tục gắn bó với Sông Lam Nghệ An trong mùa giải tới để giúp đội bóng xứ Nghệ thi đấu tốt hơn nữa.

6 phút "đau tim" người hâm mộ xứ Nghệ

Bắt đầu từ phút 80, rất nhiều người hâm mộ xứ Nghệ đã đổi kênh để theo dõi kết quả các trận đấu cùng giờ. Đó là trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Đông Á Thanh Hóa và trận LPBank Hoàng Anh Gia Lai gặp Câu lạc bộ Hải Phòng.

Đặc biệt là trận đấu tại sân vận động Hà Tĩnh, đội chủ nhà được chơi hơn người nhưng đang bị cầm hòa và có tới 6 phút bù giờ. Họ phải dồn hết sức để tìm kiếm chiến thắng. Do đó, 6 phút này là 6 phút dài nhất của người hâm mộ xứ Nghệ ở trong mùa giải này và 6 phút bù giờ này không dành cho những người "yếu tim".

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đông Á Thanh Hóa đã diễn ra rất kịch tính cho đến những phút cuối cùng. Ảnh: Xuân Thủy

Và chỉ khi trọng tài Nguyễn Trung Kiên nổi còi kết thúc trận đấu thì những người hâm mộ xứ Nghệ mới thở phào nhẹ nhõm và biết chắc đội bóng quê hương đã trụ hạng thành công.

Nghiệt ngã cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bàn thua ở phút thứ 90+3 trong cuộc đối đầu trực tiếp với Sông Lam Nghệ An, cùng với đó là sự vô duyên của các chân sút trong trận gặp Đông Á Thanh Hóa đã đẩy thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công phải tham dự trận Play off đầy may rủi.

Sự vô duyên của các chân sút Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khiến cho đội nhà phải trả cái giá rất đắt. Ảnh: Xuân Thủy

Có thể nói, đây là 1 cái kết nghiệt ngã với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau những gì họ đã thể hiện ở 2 vòng đấu gần đây. Tuy vậy, họ phải sớm quên đi những nỗi buồn này để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu Play off sắp tới. Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ có 1 trận đấu xuất sắc để trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

Như vậy là mùa giải V.League 2023/2024 đã kết thúc, 1 mùa giải khó khăn về mọi mặt của đội bóng xứ Nghệ. Mặc dù vậy, nhờ sự nỗ lực của các cầu thủ và ban huấn luyện cùng với sự may mắn đã giúp cho Sông Lam Nghệ An hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Hy vọng, ở mùa giải mới, sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội bóng xứ Nghệ sẽ giúp cho đội nhà thi đấu tốt hơn và gặt hái được nhiều thành công./.