Những điểm nổi bật ở kỳ SEA Games lịch sử của đoàn thể thao Việt Nam

Kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi đoàn thể thao Việt Nam thi đấu ở nước ngoài.

Tối nay 17/5, lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ được diễn ra, đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc kỳ đại hội với nhiều thành công hơn cả mong đợi.

Đoàn thể thao Việt Nam chính thức giành ngôi nhất toàn đoàn tại SEA Games 32. Trên bảng tổng sắp, chúng ta dẫn đầu với 136 Huy chương Vàng, 105 Huy chương Bạc và 114 Huy chương Đồng.

Xếp sau là đoàn thể thao Thái Lan với 108 Huy chương Vàng, 95 Huy chương Bạc, 108 Huy chương Đồng; xếp thứ ba là đoàn thể thao Indonesia có 85 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc, 109 Huy chương Đồng. Nước chủ nhà Campuchia xếp thứ tư với 81 Huy chương Vàng, 74 Huy chương Bạc, 106 Huy chương Đồng.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vô địch SEA Games dù không phải nước chủ nhà. Trước đó, chúng ta có 2 lần giành vị trí nhất toàn đoàn vào năm 2003 và 2022 khi đăng cai sự kiện. Điều đó cho thấy Việt Nam đã thực sự vươn tầm số một thể thao khu vực.

Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam có sự góp mặt của hơn 700 vận động viên. Chúng ta đặt mục tiêu giành từ 80-120 Huy chương Vàng và nằm trong Top 3 đoàn dẫn đầu. Sau ngày thi đấu cuối cùng (16/5), Việt Nam vượt chỉ tiêu cả về số lượng huy chương lẫn vị trí trên bảng tổng sắp.

Nhiều vận động viên vượt khó để giành Huy chương Vàng

Đến với SEA Games lần này, thể thao Việt Nam gặp khá nhiều áp lực trong đó áp lực lớn nhất chính là thành tích xuất sắc với vị trí dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 31. Áp lực nữa đến từ việc chúng ta phải chơi trên sân khách trong khi nước chủ nhà và các cường quốc thể thao trong khu vực như: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia cũng đầy tham vọng và đều có sự chuẩn bị tốt cho đại hội, rồi xu hướng nhập tịch vận động viên. Thế nhưng bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nỗ lực và ý chí phi thường, các vận động viên, huấn luyện viên đã giúp cho Thể thao Việt Nam viết lên dấu ấn đáng tự hào tại SEA Games này.

Đáng chú ý, vận động viên điền kinh - Nguyễn Thị Oanh tạo nên kỳ tích lịch sử với 4 Huy chương Vàng tại SEA Games 32. Nguyễn Thị Oanh chính là vận động viên đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng cá nhân trong một kỳ SEA Games.

Các tấm huy chương tại SEA Games này đã cho thấy chúng ta có lực lượng tương đối dày và toàn diện ở các nhóm môn Olympic, Asian Games và SEA Games. Vì thế số Huy chương Vàng trải đều ở các môn chúng ta tham dự.

Trên sân bóng rổ, không khí sôi động cùng sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà và nhiều Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại Campuchia đã giúp cho các cô gái Việt Nam thi đấu ấn tượng, giành Huy chương Vàng đầu tiên cho môn bóng rổ Việt Nam tại SEA Games. Ở sân chơi khác, lần đầu tiên Golf Việt Nam không chỉ tham gia với vai trò “thi xong xuôi tất cả lại về” nữa mà đã xuất sắc giành Huy chương Vàng. Điều đáng nói người mang về chiếc huy chương quý hơn vàng này của Golf Việt Nam là “thần đồng” 15 tuổi Lê Khánh Hưng. Điều đó cũng cho thấy Hưng sẽ còn tương lai dài rộng ở phía trước cùng Golf Việt Nam.

Bóng bàn Việt Nam giành Huy chương Vàng sau 24 năm chờ đợi

Cặp đôi Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc giành Huy chương Vàng sau 24 năm chờ đợi. Ở trận chung kết đôi nam nữ, hai tay vợt Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng đã xuất sắc đánh bại cặp đối thủ Zhe Yu Chew - Jian Zeng (Singapore) với tỷ số 3-1, qua đó giành tấm HCV đầu tiên của bóng bàn ở SEA Games 32. Đây cũng là lần đầu tiên sau 24 năm, bóng bàn Việt Nam mới giành được HCV ở nội dung đôi nam nữ tại một kỳ SEA Games.

Chiến thắng ấn tượng ở nhiều môn Olympic

Trong số các môn thể thao Olympic, Judo cũng đã kịp ghi dấu ấn khó quên tại kỳ đại hội này với việc giành được tới 8 Huy chương Vàng, vượt gấp đôi chỉ tiêu đề ra. Trong đó có các chiến thắng ấn tượng là Nguyễn Thị Thanh Thủy thắng thuyết phục trước vận động viên Campuchia nhập tịch người Nhật Bản - quốc võ của môn này trong trận chung kết để bước lên ngôi cao nhất, hạng dưới 52kg nữ.

Ở hạng dưới 90kg nam, Lê Anh Tài thắng vận động viên quốc tịch Thái Lan nhưng sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Dù bước vào trận Tài bị trừ điểm tiêu cực nhưng anh đã đánh đòn tay để có điểm tuyệt đối ippon, giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.

Ngoài những chiến thắng ấn tượng trên, trong nhóm các môn Olympic, đội tuyển cử tạ cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu. Dù phải phân bổ lực lượng cho 2 giải là SEA Games và giải vô địch châu Á được xem là vòng loại Olympic. Thế nhưng cử tạ Việt Nam đã đoạt tới 3 Huy chương Vàng.

Trong đó chiếc Huy chương Vàng mang tính đột biến chính là của đô cử Trần Minh Trí, hạng cân 67kg nam. Vận động viên sinh năm 2004 này không chỉ giành HCV mà còn phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử đẩy. Đặc biệt trong ngày thi đấu hôm qua đô cử Nguyễn Quốc Toàn đã liên tiếp phá 3 kỷ lục SEA Games (cử giật, cử đẩy và tổng trọng) ở hạng dưới 89kg để giành Huy chương Vàng.

Với môn bơi, đấu trường chính được xác định chính là Asian Games, tổ chức vào tháng 9 tới tại Trung Quốc. Chính vì thế điểm rơi của Nguyễn Huy Hoàng được điều chỉnh vào tháng 9 tới. Tại SEA Games lần này, Hoàng gặp khó khi cả hai nội dung thế mạnh cần tốc độ, sức bền là 200m bướm và 400m tự do được xếp thi đấu liền nhau.

Ngay khi Hoàng giành Huy chương Vàng nội dung 400m tự do, anh chỉ kịp leo lên bể rồi lại vội vã vào bục xuất phát ở nội dung 200m bướm, chính vì thế anh chỉ về đích ở vị trí thứ 4. Vì vậy, ở SEA Games 32, bơi lội Việt Nam chỉ giành được 7 Huy chương Vàng do công của Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo (mỗi người 2 Huy chương Vàng cá nhân), cùng 1 Huy chương Vàng tiếp sức 4x200m tự do (Hưng Nguyên, Kim Sơn, Huy Hoàng, Quý Phước).

Môn Vật cũng có kỳ đại hội thành công, khi các đô vật Việt Nam đã chứng tỏ ưu thế với việc Nguyễn Văn Công (57kg nam), Cấn Tất Dự (70kg nam), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg nữ) lên ngôi vô địch ở các hạng cân thi đấu của mình.

Cùng với đó các vận động viên Kiều Thị Ly (55kg nữ), Nguyễn Hữu Định (61kg nam), Nguyễn Xuân Định (65kg nam), Hà Văn Hiếu (125kg) mang về thêm những tấm Huy chương Vàng quý giá cho đội tuyển vật Việt Nam.

Chung cuộc tại SEA Games 32, đội tuyển vật Việt Nam giành được 13 Huy chương Vàng, đứng nhất toàn đoàn. Chỉ tiêu trước khi dự SEA Games 32 mà đội đặt ra là giành từ 9 tới 12 Huy chương Vàng.

Tính về thành tích chung của các đội võ thuật Việt Nam tại SEA Games 32, đội tuyển vật có thành tích tốt nhất. Tiếp theo đội tuyển vật là đội judo Việt Nam (8 Huy chương Vàng)

Lan tỏa và truyền cảm hứng về lòng tự hào dân tộc

Tại kỳ đại hội này, đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã lan toả, truyền cảm hứng về lòng tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm, không lùi bước, không từ bỏ trước mọi khó khăn. Trong đó các nữ vận động viên đã phát huy truyền thống của con cháu bà Trưng, bà Triệu, miệt mài, vượt khó khổ luyện; thi đấu kiên cường để toả sáng mang vinh quang về cho đất nước.

Đó là hình ảnh các cô gái của môn bóng đá nữ đã bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ 8. Chiến thắng trước đội tuyển nữ Myanmar đã đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam viết nên kỳ tích trong lịch sử môn bóng bóng đá Nữ tại SEA Games. Đây đã là lần thứ 8 Việt Nam giành chức vô địch, đồng thời thiết lập nên kỷ lục với tư cách là đội bóng đầu tiên giành Huy chương Vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

Đây cũng là kỳ SEA Games mà nước bạn đã để lại nhiều ấn tượng về đất nước Campuchia xinh đẹp, nhiệt tình, mến khách. Họ đã cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình để tạo nên kỳ đại hội thành công hơn mong đợi và thể thao Việt Nam cũng đã kịp ghi dấu ấn về một kỳ đại hội thành công rực rỡ trên sân khách./.