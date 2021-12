Những điều ít biết về Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026; Xây dựng du lịch cộng đồng thành sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - 60 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, xã Vĩnh Thành, làng Vĩnh Tuy (Yên Thành, Nghệ An) giờ đây đã thay đổi rất nhiều, không còn nhà tranh vách đất, nhiều nhà cao tầng đã mọc lên, đường làng ngõ xóm được rải bê tông, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nơi Bác về thăm năm xưa, nay đã trở thành Khu lưu niệm khang trang, góp phần nhắc nhở người dân, các thế hệ lãnh đạo, con cháu, sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Baonghean.vn) - Tản văn “Mộng về Vinh” của nhà văn Trần Quỳnh Nga đã cho chúng ta thấy những tình cảm sâu lắng đối với thành phố Vinh, Nghệ An, từ góc nhìn của một người từng gắn bó và cũng từng rời xa Vinh. Kết cấu của tản văn được xây dựng theo kiểu quay vòng. Kết thúc khơi lại mở đầu, từ hiện tại trở về quá khứ rồi lại về với hiện tại, giống như nhà văn đã dẫn chúng ta đi rồi lại trả ta về ở nơi bắt đầu, khép lại một vòng phiêu lãng của cảm xúc, nhưng rồi từ đó lại mở ra biết bao nỗi niềm khác...

(Baonghean.vn) -Ngày làm việc thứ Nhất, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể và HTX; Sở GD&ĐT Nghệ An lấy ý kiến điều chỉnh hệ số môn thi tuyển sinh vào lớp 10... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.