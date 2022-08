Những đồ vật không nên để trong ô tô khi đỗ xe dưới nắng nóng

Với vỏ xe được làm bằng kim loại, nếu tắt máy và đỗ xe ở các khu vực nắng gắt, nhiệt độ bên trong ô tô sẽ tăng mạnh. Vì vậy, một số đồ vật, dụng cụ hàng ngày có thể bị hỏng hóc hoặc gây nguy hại cho ô tô khi chủ sở hữu để chúng trong "xế cưng" vào mùa hè.

Chai nhựa

Nếu để hộp đựng thức ăn bằng nhựa hoặc chai nhựa trong xe, bạn có thể sẽ tiêu dùng những thực phẩm, đồ uống có hại cho sức khỏe. Vì khi gặp nhiệt độ cao, vật dụng chứa đồ bằng nhựa sẽ tiết ra các chất nguy hiểm tiềm tàng bao gồm cả BPA, có thể làm thay đổi hormone theo thời gian và tăng nguy cơ mắc một số rối loạn nội tiết.

Thuốc

Tiến sĩ Sarah Westberg, Phó trưởng khoa tại Đại học Dược Đại học Minnesota, Mỹ cho biết: "Nhiệt độ quá cao có thể làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc".

Đồng quan điểm trên, tiến sĩ Skye McKennon trả lời hãng thông tấn New York Times: "Để đảm bảo chất lượng, các nhà sản xuất dược phẩm khuyến cáo hầu hết các sản phẩm của họ nên được bảo quản ở nhiệt độ từ 20 độ C đến 25 độ C".

Vì vậy, khi rời khỏi xe, tốt nhất chủ sở hữu nên mang thuốc bên mình thay vì để chúng ở lại.

Điện thoại, máy tính bảng, máy tính và các thiết bị công nghệ khác

Nếu đọc hướng dẫn sử dụng cho điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc thiết bị điện tử khác, chúng ta có thể thấy nhà sản xuất khuyến nghị người dùng tránh để chúng tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Đặt thiết bị điện tử dưới ánh sáng mặt trời có thể gây hại cho pin, đặc biệt loại pin hiện đại lithium-ion. Theo hãng công nghệ Apple, nhiệt độ cao hơn 35 độ C sẽ làm giảm dung lượng pin của điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad hoặc laptop MacBook của họ tới mức không thể phục hồi được.

Kem chống nắng

Kem chống nắng được cho là "vật bất ly thân" đối với nhiều người vào mùa hè nóng nực. Nó sẽ giảm thiểu tác hại của ánh nắng mặt trời bao gồm tia UV đến da của con người. Tuy nhiên, tương tự như những đồ vật trên, kem chống nắng cũng có thể bị giảm chất lượng nếu bị lưu giữ trong nhiệt độ cao.

Bác sĩ da liễu thẩm mỹ Fredric S. Brandt tại Mỹ cho biết: "Khi kem chống nắng được bảo quản ở nhiệt độ cao, hiệu quả của nó sẽ giảm đi, trở nên kém ổn định và đáng tin cậy hơn. Điều này càng trở nên tệ hại hơn nếu nó được bảo quản ở môi trường trên 25 độ C".

Lốp khí nén

Nếu là một người thích đi xe đạp hay sử dụng xe đẩy với lốp khí nén (là những loại lốp chứa đầy không khí), chủ sở hữu cần lưu ý về việc để lốp của những loại xe này trong ô tô vào những ngày nắng nóng.

Theo hãng thông tấn The New York Times, nhiệt độ cao có thể khiến không khí bên trong lốp xe nở ra, dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Cùng với đó, trời nóng cũng có thể làm suy yếu cao su, khiến lốp xe bị xẹp.

Kính mắt

Kính râm có thể giúp tài xế đối phó với ánh nắng chói chang khi lái xe. Tuy nhiên, sức nóng từ xe có thể làm biến dạng các khung, giảm hiệu quả của vật dụng này./.