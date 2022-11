Những giáo viên ở một ngôi trường đặc biệt

Thứ bảy, ngày 19/11/2022 - 14:34

(Baonghean.vn) - Với đặc thù nghề nghiệp của mình, những giáo viên tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An (thành phố Vinh) mang trên vai nhiều vai trò hơn so với những những giáo viên khác. Những vai trò ấy, nếu không đi cùng sự tình thương và tâm huyết, sẽ là lý do khiến họ rời bỏ công việc của một người thầy.

Thực hiện: Đình Tuyên - Diệp Thanh, Voice off: Ngân Hạnh