Kinh tế Những giống lúa chất lượng, an toàn và năng suất cao cho vụ xuân 2026 của Tập đoàn ThaiBinh Seed Trong nền nông nghiệp hiện đại, hạt lúa không chỉ còn là nguồn lương thực nuôi sống hàng triệu con người mà còn trở thành sản phẩm gắn liền với tiêu chuẩn chất lượng, an toàn. Tập đoàn ThaiBinh Seed – một trong thương hiệu dẫn đầu về giống cây trồng của Việt Nam – tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi giới thiệu bộ giống lúa chất lượng, an toàn và năng suất vượt trội cho vụ xuân 2026.

Thương hiệu tiên phong gắn với “hạt ngọc mùa vàng”

Tại HTX Đa Phúc (xã An Châu, tỉnh Nghệ An), 50 ha lúa giống TBR97 của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed đã được thu hoạch xong, mang lại niềm phấn khởi cho bà con nông dân. Năng suất đạt 3,5 – 3,7 tạ/sào, gạo trắng trong, cơm dẻo, thơm ngon. Bà Cao Thị Lành, xã viên HTX cho biết: “Gia đình tôi trồng giống này đã 2 năm, thấy lúa trổ nhanh, bông to dài, hạt chắc nhiều, gạo sáng và năng suất vượt trội so với các giống khác nên rất yên tâm”.

Ông Hoàng Vương – Giám đốc HTX Đa Phúc chia sẻ: “HTX đã đưa TBR97 vào sản xuất đại trà 3 vụ mùa liên tiếp. Giống lúa này sinh trưởng tốt, cây cứng, chống chịu bạc lá, sâu cuốn lá, chất lượng gạo thơm ngon, dẻo. Nếu các giống khác vụ hè thu chỉ đạt cao nhất 3 tạ/sào thì TBR97 đạt tới 3,7 tạ/sào”.

Giống TBR 97 gieo cấy ở xã Minh Châu. Ảnh: Mai Giang



Nhờ thời gian sinh trưởng ngắn, hơn 500 ha lúa TBR97 tại xã Minh Châu cũng đã thu hoạch xong, kịp tránh cơn bão vừa qua. Giống lúa không chỉ cho năng suất cao mà còn được thương lái thu mua ngay tại ruộng với giá 8.000 đồng/kg (lúa khô). Ông Đào Xuân Tú – Chủ nhiệm HTX Minh Châu cho biết: “Vụ hè thu thời tiết khắc nghiệt, hạn hán rồi bão lụt nhưng TBR97 vẫn đẻ nhánh khỏe, cây cứng, chống đổ tốt, ít sâu bệnh, đỡ công chăm sóc, giúp giảm chi phí và tăng thu nhập cho bà con”.

ThaiBinh Seed được thành lập từ năm 1972, đến nay đã trở thành doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh giống cây trồng. Đồng hành cùng nhà nông, cùng ngành nông nghiệp Việt Nam, tập đoàn đã tạo dựng niềm tin vững chắc qua hàng chục giống lúa năng suất cao, chất lượng gạo ngon, chống chịu tốt với sâu bệnh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tầm vóc thương hiệu không chỉ thể hiện ở việc chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn vươn ra nhiều quốc gia châu Á, góp phần đưa hạt gạo Việt Nam nâng cao giá trị trên trường quốc tế.

Trong xu thế phát triển nông nghiệp xanh, an toàn, thân thiện môi trường, ThaiBinh Seed càng chú trọng hơn tới việc chọn tạo giống lúa đạt đồng thời 3 tiêu chí: Năng suất cao, chất lượng gạo vượt trội và an toàn cho người tiêu dùng. Chính định hướng này đã giúp tập đoàn đưa ra thị trường bộ giống chủ lực cho vụ xuân 2026, được kỳ vọng tạo nên mùa vàng bội thu.

Giống lúa TBR 97 trồng ở xã Minh Châu cho năng suất cao. Ảnh: Mai Giang



Bộ giống lúa chủ lực cho vụ xuân 2026

TBR225 – Giống lúa chất lượng quốc dân: TBR225 từ nhiều năm nay đã trở thành lựa chọn phổ biến của nông dân cả nước, nhờ những ưu điểm nổi bật: Thời gian sinh trưởng trung bình (125–130 ngày vụ xuân), năng suất ổn định, gạo trong, cơm mềm, vị ngọt và thơm nhẹ. Đây là giống lúa đã nhiều lần được các địa phương đưa vào sản xuất trên diện rộng, được doanh nghiệp bao tiêu và thị trường tiêu thụ mạnh. Trong vụ xuân 2026, TBR225 tiếp tục giữ vai trò quan trọng nhờ khả năng thích ứng rộng, chống chịu sâu bệnh khá, phù hợp với xu hướng sản xuất hàng hóa lớn và đáp ứng nhu cầu gạo chất lượng.

Thái Xuyên 111 - giống lúa siêu chịu rét, năng suất vượt trội:

Giống lúa này có khả năng sinh trưởng khỏe, đẻ nhánh mạnh, tái sinh tốt, bông to dài, nhiều hạt, năng suất cao có thể đạt 9 – 10 tấn/ha. Hạt gạo trong, cơm dẻo, đậm đà giúp Thái Xuyên 111 đáp ứng đồng thời nhu cầu sản xuất và tiêu dùng chất lượng cao.

TBR97 – Giống lúa thơm đặc sản

Xu hướng tiêu dùng hiện nay không chỉ dừng ở gạo ngon mà còn đòi hỏi hạt gạo phải có hương vị đặc trưng, khác biệt. TBR97 chính là giống lúa thơm được ThaiBinh Seed nghiên cứu và phát triển, mang hương thơm tự nhiên, cơm mềm, vị ngọt dịu, rất được ưa chuộng tại phân khúc gạo cao cấp. Năng suất TBR97 đạt 60–65 tạ/ha, phù hợp để xây dựng thương hiệu gạo đặc sản địa phương, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước khó tính.

TBR-1 - Giống lúa Quốc gia năm 2006

Đây là giống lúa thuần do Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn tạo, được công nhận giống Quốc gia năm 2006. Thời gian sinh trưởng miền Bắc: Vụ xuân 125 - 135 ngày, vụ mùa 105 - 110 ngày; Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Vụ đông xuân 110 - 115 ngày, vụ hè thu 100 - 105 ngày. Năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 80 - 90 tạ/ha.

BC15 - Giống lúa truyền thống, chất lượng bền vững

Trong nhiều năm qua, BC15 luôn giữ vị thế đặc biệt nhờ sự ổn định và tính thích ứng rộng. Ưu thế nổi bật là gen kháng bệnh đạo ôn, giúp nông dân yên tâm trước các dịch bệnh thường gặp. Năng suất 8,5 – 9 tấn/ha, tỷ lệ gạo xay xát cao, hạt trong, cơm mềm và vị đậm đã giúp BC15 trở thành giống lúa gắn bó lâu dài với nhiều vùng sản xuất trọng điểm.

Ngoài ra còn có giống TBR89, là giống lúa mới được nhiều địa phương khuyến khích sản xuất, TBR89 có ưu điểm vượt trội về năng suất, đạt trên 70 tạ/ha, thậm chí có nơi 75–80 tạ/ha trong điều kiện thâm canh tốt. Cây lúa cứng cây, bông dài, hạt mẩy, gạo trắng trong, cơm dẻo và giữ độ ngon khi để nguội. Đặc biệt, TBR89 đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, trở thành lựa chọn hứa hẹn cho vụ xuân 2026.

Giống lúa TBR 19 cho hiệu quả cao. Ảnh: M.G



Niềm tin cho vụ xuân 2026

Năm 2026, bức tranh nông nghiệp dự báo có nhiều thách thức: Biến đổi khí hậu phức tạp, sâu bệnh hại có nguy cơ bùng phát, yêu cầu về giảm phân bón – thuốc bảo vệ thực vật, cùng với tiêu chuẩn gạo an toàn cho cả tiêu dùng nội địa lẫn xuất khẩu. Bộ giống lúa của ThaiBinh Seed đã phần nào giải quyết những đòi hỏi đó:

Trước hết, năng suất cao và ổn định giúp nông dân yên tâm sản xuất, hạn chế rủi ro.

Thứ hai, chất lượng gạo ngon, hạt mẩy, trong, cơm dẻo đáp ứng thị hiếu của thị trường ngày càng khắt khe.

Thứ ba, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt giúp giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, từ đó bảo đảm an toàn thực phẩm và thân thiện môi trường.

Ngoài ra, ThaiBinh Seed còn chú trọng đến việc gắn sản xuất giống gắn với tiêu thụ sản phẩm. Nhiều địa phương đã ký kết hợp đồng liên kết sản xuất – bao tiêu lúa hàng hóa với sự tham gia của doanh nghiệp chế biến, giúp hình thành chuỗi giá trị khép kín, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Thực tế sản xuất các năm trước đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của các giống lúa ThaiBinh Seed. Ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và một số địa phương miền Trung, Tây Nguyên, bộ giống này luôn đứng trong nhóm chủ lực. Vụ xuân 2026, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự đồng hành của các hợp tác xã, doanh nghiệp, cùng sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, bộ giống của ThaiBinh Seed chắc chắn tiếp tục khẳng định giá trị.