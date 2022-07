Những hình ảnh đáng nhớ tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022– 2027, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định, nhiệm kỳ qua Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đoàn khối đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả.

(Baonghean.vn) - Ngày 8/7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh và thả hoa tại bờ Nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, nhằm tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

(Baonghean.vn) - Chiều 8/7, Tại Trung đoàn 764, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 lớp thứ nhất năm 2022 cho 74 học viên là các đồng chí cán bộ trưởng, phó phòng, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.