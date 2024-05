Những hình ảnh đẹp tại chương trình trao tặng tóc cho người bệnh ung thư ở Nghệ An

Sáng 23/5, tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã diễn ra sự kiện tặng tóc cho bệnh nhân ung thư. Chương trình do Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của 20 salon tóc trên toàn quốc và sự tham gia của hàng trăm người dân trong và ngoài tỉnh.