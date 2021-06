Những Hoa hậu, Á hậu Việt dấn thân nghề báo

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Được biết đến từ một nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump, Phạm Ngọc Hà My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt Top 15 chung cuộc. Sau cuộc thi, Hà My không ngừng nỗ lực và đến thời điểm hiện tại, cô trở thành BTV của VTV - người thổi hồn cho các bản tin kinh tế- tài chính với tên gọi Money Weekly.

Hà My thổ lộ, sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đôi khi cô cảm thấy hoang mang vì không biết phải làm gì tiếp theo cũng như không định hướng được nghề nghiệp của mình trong tương lai. Bản thân My không thích showbiz và muốn làm một công việc rõ ràng, cố định. Tuy nhiên, việc nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện khiến My phân vân. Đến thời điểm hiện tại, sau khoảng 2 năm gắn bó với VTV thì Hà My đã có câu trả lời cho chính mình về con đường mà mình sẽ theo đuổi.

“Nhìn vào hiện tại, với những thành tích mà My đã đạt được cả việc tạo dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân thì ngoài việc có một bước đệm tốt cần có sự nỗ lực rất lớn. Không phải tặng hoa xong là mọi thứ hay thành công sẽ đến với mình mà mình phải luôn trau dồi mỗi ngày thì mình mới có chỗ đứng như ngày hôm nay. Khi tặng hoa Tổng thống Trump, Hà My chỉ là nữ sinh và không thể chỉ qua một ngày My có thể trở thành BTV của VTV đúng không? Con đường My đã đi qua là hành trình cố gắng không ngừng nghỉ, có mồ hôi, nước mắt và sự quyết tâm”- Hà My nói.

Người đẹp Nguyễn Hoàng Bảo Châu

Khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Hoàng Bảo Châu vừa tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, cô nữ sinh của Trường THPT Trần Phú, Hà Nội khi ấy đã chứng tỏ được năng lực của mình lọt Top 10 và giành danh hiệu Người đẹp Biển.

Sau 2 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 khép lại, Nguyễn Hoàng Bảo Châu hầu như không xuất hiện trong các sự kiện cùng dàn người đẹp Hoa hậu. Cô cũng không tham gia thêm bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào khác. Người đẹp Biển Nguyễn Hoàng Bảo Châu chọn cho mình một lối đi riêng. Cô trở thành MC một số chương trình Thể thao của VTV. Bất ngờ hơn khi Bảo Châu tiết lộ dự định trong tương lai gần là sẽ đi du học.

Bảo Châu chia sẻ, cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. “Em nghĩ có thể miêu tả nó bằng 2 từ “bận rộn”. Hằng ngày, em vẫn cố gắng để học thêm và làm thêm. Em không muốn cuộc sống của mình có quá nhiều thời gian rảnh. Một ngày của em thường diễn ra với lịch trình như sau: Em dành thời gian để làm việc ở Đài Truyền hình Việt Nam, sau đó em đến trường học và thời gian còn lại em tập luyện thể thao, gặp gỡ người thân, bạn bè. Có những thời điểm được nghỉ học hay nghỉ làm, em đăng ký những lớp năng khiếu như tập đàn và nhảy. Trong tương lai, em muốn học thêm một lớp nấu ăn hoặc làm bánh, cắm hoa… Có thể mọi người sẽ thấy em hơi cầu toàn nhưng em mong muốn có thể hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Em đang có thời gian, tuổi thanh xuân và em không muốn lãng phí một giây phút nào. Danh hiệu nào rồi cũng sẽ lu mờ và chỉ có không ngừng học tập mới khiến bản thân em không bị tụt lại phía sau”- Bảo Châu nói.