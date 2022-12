Những hoạt động nghệ thuật đặc sắc vinh danh nữ sĩ Hồ Xuân Hương ở Nghệ An

Theo ông Sốc Sok Eysan - Người phát ngôn đảng Nhân dân Campuchia: “Nếu như không có sự giúp đỡ, ủng hộ từ những người lính tình nguyện Việt Nam thì chúng ta rất khó có thể lật đổ được chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Chúng ta không thể nào quên được công ơn to lớn này”.

(Baonghean.vn) - Nhận lời mời của Chính quyền thành phố Gwangju, Hàn Quốc, từ ngày 28/11 đến ngày 2/12/2022, đoàn đại biểu và vận động viên tỉnh Nghệ An đã tham dự Giải đấu thể thao điện tử giao hữu giữa các địa phương nước ngoài kết nghĩa với thành phố Gwangju năm 2022.

(Baonghean.vn) - Các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Anh Sơn chuyển sang xu thế phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học trên đàn gia súc, gia cầm, vừa phòng ngừa dịch bệnh, tiết kiệm chi phí, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường và mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định.

(Baonghean.vn) - Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão, thế nhưng thị trường hoa, cây cảnh ở Nghệ An đã bắt đầu sôi động. Năm nay, có rất nhiều loại cây dân dã được tạo thế thành các loại bonsai độc lạ, có giá cả chục triệu đồng…

(Baonghean.vn) - Chiều 2/12, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Giao thông Vận tải năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

(Baonghean.vn) - Hãy học cách hành động chuyên nghiệp nhất có thể, để lúc đầu ít người nhưng sau sẽ nhiều hơn, đông hơn đồng loạt nói với Văn Đức hay bất cứ ai phải tìm bến mới, thậm chí giải nghệ, rằng: Cảm ơn về tất cả! Chúc may mắn!

(Baonghean.vn) - Là huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90% dân số. Những năm qua, huyện Quế Phong đã áp dụng nhiều giải pháp “dân vận khéo”, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở thôn bản.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13407 ngày 2-12-2022.

(Baonghean.vn) - Ngày 02/12/2022, Công an Nghệ An cho biết, Phòng cảnh sát hình sự vừa bắt thành công đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán pháo từ nước ngoài về Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp báo.

(Baonghean.vn) - Hiện vé máy bay, tàu, xe trong các ngày cao điểm dịp Tết về Nghệ An cơ bản đã được bán với số lượng lớn. Dự kiến nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết năm nay sẽ tăng mạnh.

(Baonghean.vn) - Liên quan đến Chuyên án “Buôn bán và tàng trữ hàng cấm” bằng xe khách với số lượng 3,5 tạ pháo nổ, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Sỹ Vinh, trú tại huyện Diễn Châu về hành vi buôn bán pháo nổ.