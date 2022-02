Những kỷ niệm trân quý về nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ: Một người Nghệ tài hoa

(Baonghean.vn) - Mặc dù phương Tây liên tục chỉ trích và hăm dọa Nga, trên thực tế họ không làm được nhiều để giúp đỡ Ukraine về cả kinh tế và quân sự. Còn về phía Nga, Tổng thống Putin cảnh báo khả năng Ukraine gia nhập NATO sẽ đe dọa an ninh châu Âu, vì tạo cơ sở cho cuộc xung đột lớn giữa Moskva và khối.

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Hội đồng dân tộc của Quốc hội dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; Người dân đổ xô mua vàng ngày Vía thần tài, bất chấp dịch bệnh; Các sở, ngành hưởng ứng Tết trồng cây nhớ ơn Bác... là những nội dung chính có trong bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An hôm nay.

(Baonghean.vn) - Nghệ An phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tôn giáo; Người dân làm thủ tục xuất, nhập cảnh tăng mạnh trong ngày đầu năm; Cửa Lò tập trung cho chiến dịch tiêm phòng Covid - 19 mùa xuân 2022 - là những nội dung chính có trong bản tin sáng của Báo Nghệ An.