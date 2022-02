Những lời chúc lãng mạn dịp Valentine khiến trái tim 'nửa kia' tan chảy

Ngày lễ tình nhân Valentine (14/2) xuất phát từ các nước Bắc Mỹ và Châu Âu. Ngày nay, nó cũng được mọi người trên khắp Thế giới chào đón nồng nhiệt. Vào ngày này, bất kỳ ai cũng muốn dành những điều bất ngờ, lãng mạn và những giây phút hạnh phúc nhất cho người mình yêu.

Dưới đây là một số gợi ý về những lời chúc Valentine hay và ý nghĩa nhất dành tặng người yêu, vợ, chồng đặc sắc.

Lời chúc Valentine dành cho bạn gái:

1. Ánh mắt trìu mến của anh khi nhìn em luôn làm em say đắm, vòng tay của anh thật ấm áp và nụ hôn của anh thật tuyệt vời. Chỉ khi bên anh em mới cảm thấy cuộc đời thật ấm áp và tươi đẹp. Vì anh chính là niềm hạnh phúc của đời em.

1. Tối qua anh đi ngủ với một nụ cười vì anh biết anh sẽ mơ thấy em… Và sáng nay anh thức dậy cũng với một nụ cười vì anh biết em không là một giấc mơ.

2. Valentine vui vẻ nhé vợ yêu! Chồng hứa sẽ về sớm với vợ, cùng vợ nấu một bữa cơm thật ngon và tận hưởng giây phút hạnh phúc bên nhau. Chờ chồng nhé.

3. Cảm ơn thượng đế đã ban tặng cho anh một người vợ hiền đảm đang và xinh đẹp. Nếu có kiếp sau vẫn sẽ là vợ của anh nhé. Yêu em nhiều lắm!

4. Valentine ấm áp em nhé! Hãy luôn ở bên cạnh anh, anh hứa sẽ nắm chặt tay em và đưa em đến cuối con đường. Love you so much!

5. Nếu chồng ở dưới địa ngục và vợ ở trên thiên đường, chồng sẽ ngước lên nhìn và hân hoan cùng vợ. Nhưng nếu chồng ở trên thiên đường và vợ ở dưới địa ngục, chồng sẽ cầu Trời gửi chồng xuống đó bởi chồng biết rằng thiên đường sẽ chẳng còn là thiên đường nữa nếu thiếu vợ!

Những lời chúc Valentine dành cho chồng ngọt ngào nhất:

1. Cảm ơn chồng vì đã làm cho vợ và con chúng ta luôn được tự hào về người đàn ông lớn của gia đình.- Cảm ơn thượng đế đã ban tặng cho em một người chồng hiền lành, tài giỏi. Nếu có kiếp sau vẫn sẽ là chồng của em nhé. Yêu anh!

2. Chồng yêu, chồng hiền, chồng tài giỏi của vợ - mãi mãi là như thế, chồng nhé!

3. “Châu Âu ngủ, Châu Á cũng đang ngủ, Châu Mỹ đang tối dần, chỉ có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này đang đọc tin nhắn của em. Happy Valentine Day!”

4. Trên thiên đường có 10 thiên thần: 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện và 1 thiên thần đang đọc tin nhắn này…

5. Em không còn yêu chồng nữa, sau những năm chúng mình sống cùng nhau. Bởi vì em đã "quá yêu", "quá cần" chồng rồi.

Những lời tỏ tình trong Valentine ấn tượng nhất:

1. Yêu em chính là mệnh lệnh của trái tim anh,

2. Trong giấc mơ đêm qua, anh đã tìm em khắp nơi để tìm lại trái tim mình vì chính em đã đánh cắp nó đi. Bây giờ anh không cần em trả lại nữa, chỉ cần em trả cho anh tình yêu của em thôi.

3. Cái nhìn đầu tiên của em đã cướp đi linh hồn anh, đến cái nhìn thứ hai thân xác anh đã thuộc về em. Giờ đây anh không còn gì để cho em nữa cả.

4. Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu không thì bây giờ đã đến lúc em tin rồi, vì anh chính là nạn nhân của tình yêu đó.

5. Nếu như có một người luôn chờ, yêu, hy vọng em sẽ cùng chung bước với người đó trên một con đường... và người đó đang nói với em điều này, em sẽ nghĩ gì?

6. Nếu một hạt cát nói được câu "Anh yêu em" thì anh muốn tặng em tất cả các bãi cát trên thế giới này.

7. Em và anh đều biết chúng ta không phải là người đầu tiên của nhau, nhưng anh hy vọng chúng mình sẽ là người cuối cùng của nhau kể từ ngày hôm nay.

8. Liệu cha của em có phải là một tay trộm không? Vì ông ấy đã đánh cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em.

9. Điều duy nhất đôi mắt em chưa nói cho anh biết là tên của em.

10. Cuộc đời anh là một giấc mộng kéo dài. Nó trôi qua rất êm đềm và tĩnh lặng. Anh chìm đắm trong cơn mơ tưởng như không bao giờ tỉnh giấc.