Xã hội Những lợi ích của người dân khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Bảo hiểm Y tế là một chính sách xã hội, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thực tiễn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thời gian qua cho thấy: Nhờ tham gia bảo hiểm y tế, nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh. Nhiều gia đình đã không bị tái nghèo do không phải chi trả các khoản chi phí “khổng lồ” của việc khám, chữa bệnh cho người thân... Không chỉ là giá trị vật chất, chính sách bảo hiểm y tế còn là điểm tựa tinh thần giúp nhiều người có động lực, niềm tin để chiến thắng bệnh tật, hòa nhập lại với cuộc sống.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa

Khi tham gia bảo hiểm y tế người dân sẽ được hưởng những lợi ích cụ thể sau:

Được sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại hoặc thẻ CCCD gắn chíp thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh, hạn chế tình trạng phải đi cấp mới, đổi thẻ BHYT do hết hạn, rách, hỏng, sai lệch thông tin, rút ngắn được thời gian làm thủ tục, xác minh thông tin bệnh nhân, Toàn bộ lịch sử khám, chữa bệnh của người bệnh sẽ được lưu trữ trên ứng dụng VssID thuận lợi cho quá trình theo dõi và điều trị bệnh tật được tốt hơn.

Được hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế: Trẻ em dưới 6 tuổi; những người trong diện hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng phí bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% phí bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo. UBND tỉnh, thành phố có thể hỗ trợ mức đóng phí bảo hiểm y tế cho người cận nghèo của địa phương từ 10 - 30%...

Đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên và đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ thì được hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế tối thiểu là 30%.

Được khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc: Người mua được khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại mọi cơ sở y tế có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc theo quy định.

Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 40% đến 100%: Người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế trả toàn bộ hoặc một phần tiền khám, chữa bệnh (tỷ lệ chi trả phụ thuộc vào việc chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến); được cán bộ có chuyên môn y tế khám bệnh, chữa bệnh; được chuyển đến bệnh viện tuyến trên khi bệnh nặng.

Người mua bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả: Từ 80% - 100% chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến. Từ 40% - 100% chi phí khám, chữa bệnh nội trú không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến Trung ương và các tuyến huyện, tuyến cơ sở.

Được chi trả hàng chục ngàn loại thuốc và dịch vụ y tế: Các dịch vụ và chi phí y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả gồm có khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; khám thai định kỳ; sinh con; thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế trong danh mục của Bộ Y tế... Có rất nhiều các loại thuốc và dịch vụ y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả (quy định tại Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2008).

Được minh bạch thông tin khám, chữa bệnh: Các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế được tra cứu trực tuyến và cập nhật trực tiếp vào phần mềm quản lý khám, chữa bệnh của cơ sở y tế giúp giảm đáng kể thời gian chờ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý quỹ bảo hiểm y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh và của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người bệnh có thể tự tra cứu được thông tin về chi phí điều trị, các dịch vụ đã sử dụng, minh bạch quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế, đồng thời, tăng cường vai trò tham gia kiểm soát sử dụng quỹ khám, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế.

Giảm gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh khi ốm đau, tai nạn: Việc tham gia bảo hiểm y tế đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may bị bệnh hay có vấn đề về sức khỏe. Trong nhiều trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được giảm đáng kể chi phí khám, chữa bệnh, đặc biệt là khi bị tai nạn hay ốm đau dài ngày. Nhờ mua bảo hiểm y tế mà bệnh nhân có điều kiện kinh tế khó khăn được khám, chữa bệnh kịp thời và chăm sóc y tế tốt hơn.

Chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia: Bảo hiểm Y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi chẳng may bị bệnh, tai nạn, nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Mua bảo hiểm y tế giúp người tham gia có thể chia sẻ rủi ro với những bệnh nhân bị bệnh thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bảo hiểm y tế mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc sống ở vùng sâu, vùng xa.

Mọi người dân cần nâng cao ý thức, cùng tham gia bảo hiểm y tế để được quản lý, chăm sóc sức khỏe và được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng./.