Những lưu ý khi lái ô tô vào mùa mưa lũ

Trong tuần này, nhiều tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nội xuất hiện các đợt mưa lớn khiến một số cung đường bị ngập nước sâu. Do đó, tài xế cần phải lưu ý những điều sau đây để bảo vệ chiếc xe của mình khỏi tình trạng thủy kích hay chết máy.

Ngập nước tại các thành phố lớn vào mùa mưa bão là hiện tượng thường gặp ở các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tham gia giao thông vào thời điểm này luôn là nỗi ám ảnh của nhiều tài xế. Trên thực tế, đã có hàng nghìn chiếc xe ô tô bị ngập nước chịu hư hại nặng nề mỗi năm, khiến chủ sở hữu tốn rất nhiều tiền để sửa chữa.

Các dòng xe gầm thấp, Crossover và SUV lần lượt có khoảng sáng gầm khoảng 130 - 160 mm, 170 - 200 mm và 200 - 280 mm. Với xe gầm thấp như Kia Morning, Honda City, giới hạn lội nước an toàn là mực nước cao đến nửa bánh xe. Ở phân khúc gầm cao, khả năng lội nước sẽ tuỳ theo thiết kế. Dòng SUV và bán tải thường có khả năng lội nước tốt nhất. Ví dụ, Ford Everest có thể dễ dàng vượt qua mực nước sâu lên đến 800 mm hay của Toyota Fortuner là 700 mm.

Do đó, để giữ gìn cho xe khi vượt qua vùng nước ngập, người lái cần nhớ rõ khả năng lội nước để tránh tình trạng ô tô bị chết máy giữa đường. Chúng ta có thể tìm hiểu thông tin này qua sách hướng dẫn sử dụng xe hoặc liên hệ trực đến bộ phận kỹ thuật của hãng để được tư vấn và giải đáp. Ngoài ra, tài xế cũng nắm rõ một số lưu ý để vượt qua những đoạn đường ngập lụt một cách an toàn.

Cẩn trọng quan sát độ sâu vùng ngập nước

Đây là bước đầu tiên trong quy trình lái xe ô tô qua đường ngập nước vì rất nhiều người chủ quan bỏ qua công đoạn này mà thản nhiên cho xe lao qua vũng nước sâu. Điều này dẫn đến thuỷ kích khiến xe bị chết máy giữa đường. Vì vậy, nếu thấy phía trước là vùng ngập nước nặng hãy cẩn trọng đánh giá tình hình trước khi cho xe chạy vào.

Khả năng lội nước của xe phụ thuộc vào vị trí của ống hút gió. Khi mực nước quá cao, chúng có thể tràn vào ống hút gió, đi thẳng vào động cơ, khiến động cơ ngưng hoạt động. Do đó ống hút gió càng cao thì nước càng khó lọt vào.

Chạy đều ga, ổn định tốc độ

Để lái xe qua đường ngập nước mà không bị chết máy, hãy giữ đều chân ga, chạy vận tốc vừa phải, di chuyển không quá chậm cũng không nhanh. Tuyệt đối không tăng tốc hoặc giảm tốc đột ngột. Đạp thốc ga sẽ dễ tạo ra lực quán tính khiến nước tràn vào khoang máy thông qua lưới tản nhiệt. Mặt khác, nếu phanh gấp, dòng khí xả phía sau không ổn định cũng có thể làm nước tràn vào ống xả. Khi di chuyển qua vũng nước sâu tuyệt đối không dừng lại giữa đường. Trong tình huống bất đắc dĩ phải dừng như bị tắc đường thì không nên giảm ga mà hãy đạp phanh. Việc đồng thời đạp phanh và đạp ga sẽ giúp giữ ga, tránh xe bị chết máy.

Bật đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo

Trước khi đi vào đường ngập nước hãy sử dụng cả đèn cảnh báo và đèn chiếu sáng phía trước. Nếu trời sáng thì bật đèn gầm, trời âm u bật luôn đèn cốt. Bật đèn sẽ khiến tài xế quan sát tốt hơn, đồng thời có thể đánh giá độ sâu của vùng ngập.

Lưu tối thiểu một số điện thoại cứu hộ trên xe

Tài xế nên lưu ít nhất 1 số điện thoại của trung tâm cứu hộ vẫn đang hoạt động. Tốt nhất, hãy ghi vào một cuốn sổ và để vào ngăn kéo nhỏ trên xe. Ngoài ra, trước khi bắt đầu hành trình đường dài mà cần phải đi qua vùng đang xảy ra mưa lũ, cần tìm hiểu địa chỉ, số điện thoại của các đội cứu hộ trong khu vực đó để phòng cho trường hợp khẩn cấp.

Chạy số thấp

Một trong những điều quan trọng nhất cần ghi nhớ đó là về số thấp để dễ dàng vượt qua các vũng nước sâu bởi khi đó lực kéo sẽ cao. Với xe hộp số sàn nên chuyển về số 1 hoặc 2 để có thể chạy đều ga, không bị ì máy.

Tắt điều hòa

Nên tắt điều hòa xe hơi trước khi cho xe chạy vào đường ngập. Vì quạt gió hoạt động sẽ dễ hút nước đi sâu vào bên trong khoang máy. Mặt khác, tắt điều hoà còn giúp giảm tải cho động cơ, xe có thể dồn lực vào việc "lội" nước. Nếu tắt điều hòa khiến khoang hành khách bị bí khí, hãy mở cửa sổ. Ngoài ra, người lái cũng nên tắt các thiết bị điện không cần thiết trên xe như màn hình DVD, loa.

Không chủ quan đi qua các ngầm tràn

Các tuyến đường vùng cao thường có ngầm tràn cắt ngang qua đường. Nếu tài xế vội vàng lái xe qua khi mực nước dâng cao và chảy siết, xe có thể nhanh chóng bị cuốn trôi, rất nguy hiểm. Do vậy lái xe cần cẩn trọng đánh giá kỹ tình hình, không nên chủ quan vì hậu quả có thể diễn tiến khôn lường. Trong những tình huống này, dừng xe chờ nước rút xuống mức an toàn là quyết định khôn ngoan và an toàn nhất dù có mất nhiều thời gian đến đâu.

Làm gì khi xe bị thủy kích

Trong tình huống ô tô bị ngập nước dẫn đến chết máy, lái xe tuyệt đối không khởi động lại nhiều lần để đề phòng hiện tượng thủy kích khiến động cơ hư hỏng nặng hơn, chi phí sửa chữa tốn kém. Giải pháp duy nhất trong trường hợp này là tắt máy, tìm cách đẩy xe lên vị trí cao hơn hoặc nâng gầm xe lên và gọi cứu hộ.

Ngoài ra, người sử dụng xe hơi cũng có thể tham khảo phương án mua bảo hiểm thủy kích cho "xế cưng". Hiện nay trên thị trường có rất nhiều gói bảo hiểm thủy kích với mức chi phí rơi vào khoảng 0,3 - 0,5% giá trị sử dụng của chiếc xe đó. Để lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp, các chủ sở hữu nên tìm hiểu thông tin kỹ càng và nên mua ở những đại lý xe chính hãng để được tư vấn chi tiết nhất.