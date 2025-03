Thể thao Những lý do để tin Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng ở tứ kết Cúp Quốc gia Mặc dù không có sự phục vụ của các ngoại binh nhưng vẫn có rất nhiều lý do để tin tưởng đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng ở trận tứ kết sắp tới.

Điểm tựa sân nhà

Kể từ khi bước sang năm 2025, Sông Lam Nghệ An đang duy trì thành tích bất bại tại sân nhà. Cụ thể, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng 4 trận và chỉ để hòa 1 trận trước Công an Hà Nội. Do đó, sân Vinh sẽ là điểm tựa vững chắc cho đội bóng xứ Nghệ ở trận đấu sắp tới.

Sân Vinh là điểm tựa vững chắc cho Sông Lam Nghệ An ở trong năm 2025. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Trong khi Câu lạc bộ Đồng Tháp chưa giành được chiến thắng nào ở sân khách ở mùa giải năm nay. Đội bóng xứ Sen hồng chỉ có được 5 trận hòa và 2 trận thua trong các chuyến hành quân xa nhà.

Đặc biệt, kể từ năm 2009, trong các trận đối đầu tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã có 6 chiến thắng và 1 trận hòa trước Câu lạc bộ Đồng Tháp. Vì vậy, chỉ cần thi đấu đúng thực lực, đội bóng xứ Nghệ sẽ giành được chiến thắng trước đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Bình ở trận đấu sắp tới.

Chênh lệch về lực lượng

Dù chỉ thi đấu với lực lượng 100% nội binh thì Sông Lam Nghệ An vẫn có 1 đội hình chất lượng hơn hẳn đội khách Câu lạc bộ Đồng Tháp. Với sự có mặt của Hồ Khắc Ngọc và Hoàng Văn Khánh thì đội bóng xứ Nghệ đã có lực lượng tương đối đồng đều ở cả 3 tuyến.

Điểm đáng lo nhất của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu sắp tới chính là hàng công khi Phan Xuân Đại chưa có được cảm giác thi đấu tốt nhất. Tuy vậy, với Đinh Xuân Tiến, Trần Mạnh Quỳnh hay Lê Đình Long Vũ thì hàng công của đội bóng xứ Nghệ cũng hứa hẹn tạo ra nhiều sóng gió về phía Câu lạc bộ Đồng Tháp.

Sông Lam Nghệ An có lực lượng tốt hơn hẳn Câu lạc bộ Đồng Tháp. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Trong khi đó, đội khách sử dụng đa số các cầu thủ trẻ "cây nhà lá vườn" kết hợp với các lão tướng đã qua thời đỉnh cao phong độ. Những cái tên nổi bật nhất của đội bóng xứ Sen hồng là cựu trung vệ Đội tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Thành Khải và "người hùng U20 Việt Nam" tiền đạo Trần Thành.

Do đó, với lực lượng nổi trội hơn, sẽ không có gì bất ngờ nếu Sông Lam Nghệ An giành được chiến thắng ở trận tứ kết sắp tới.

Quyết tâm của Sông Lam Nghệ An

Dưới thời Tập đoàn Tân Long, đội 1 Sông Lam Nghệ An chưa giành được danh hiệu nào. Kể cả có những lúc, đội bóng xứ Nghệ được đầu tư mạnh mẽ để đem về những ngôi sao.

Ở mùa giải năm nay, dù không đặt quá nhiều mục tiêu ở Cúp Quốc gia nhưng những lá thăm may mắn đã đưa Sông Lam Nghệ An đến rất gần với huy chương, thậm chí nhiều người mơ mộng còn nghĩ đến chức vô địch cho đội bóng xứ Nghệ.

Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ rất quyết tâm để đem về huy chương đầu tiên dưới thời Tập đoàn Tân Long. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Do đó, ở trận đấu sắp tới, Sông Lam Nghệ An sẽ rất quyết tâm giành chiến thắng để đem về huy chương đầu tiên dưới thời Tập đoàn Tân Long. Và đây cũng sẽ là nguồn khích lệ cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go tại V.League.

Ngoài ra, do trận đấu sắp tới chỉ sử dụng 100% nội binh, nên những nội binh trong đội hình của Sông Lam Nghệ An cũng sẽ tận dụng tối đa cơ hội được có mặt trên sân để thể hiện mình. Có thể nói, đây là cơ hội rất tốt để cho các cầu thủ trẻ đội bóng xứ Nghệ ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần Sông Lam Nghệ An thi đấu đúng thực lực thì chiếc vé vào vòng bán kết sẽ chắc chắn nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật.