Những lý do thu hồi ô tô kỳ lạ nhất trên thế giới

(Baonghean.vn) - Ngư dân Nghệ An cho biết, thời điểm này, cá, mực phơi khô trên biển có giá cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Các loại hải sản giá trị cao cũng nhích giá do thương lái gom hàng để bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.