Kinh tế Những mặt hàng và các đơn vị phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh mới ban hành quyết định về các mặt hàng và các cơ sở phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các mặt hàng phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: Khí, dầu mỏ hoá lỏng, có 11 đơn vị phải kê khai giá, phân đạm Ure, phân NPK (20 đơn vị phải kê khai giá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính), thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, thuốc thú y để tiêu độc sát trùng.

Những mặt hàng nữa cũng phải kê khai giá là muối ăn, muối tinh, muối i ốt, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi, đường ăn bao gồm cả đường trắng và đường tinh luyện, xi măng, thép xây dựng, than, thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản, giấy in viết, giấy in báo sản xuất trong nước, dịch vụ tại cảng biển, sách giáo khoa, xăng dầu.

Đường kính là mặt hàng phải kê khai giá. Ảnh: Xuân Hoàng

Về cước vận tải phải kê khai: Cước kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định (41 đơn vị phải kê khai), kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định (5 đơn vị phải kê khai), kinh doanh vận tải hành khách bằng xe tắc xi, cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm (1 đơn vị phải kê khai).

UBND tỉnh giao các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá.

Xem chi tiết bảng kê khai tại đây