Những mẩu chuyện giản dị ngày đón Bác Hồ về thăm quê

(Baonghean.vn) - Tản văn “Mộng về Vinh” của nhà văn Trần Quỳnh Nga đã cho chúng ta thấy những tình cảm sâu lắng đối với thành phố Vinh, Nghệ An, từ góc nhìn của một người từng gắn bó và cũng từng rời xa Vinh. Kết cấu của tản văn được xây dựng theo kiểu quay vòng. Kết thúc khơi lại mở đầu, từ hiện tại trở về quá khứ rồi lại về với hiện tại, giống như nhà văn đã dẫn chúng ta đi rồi lại trả ta về ở nơi bắt đầu, khép lại một vòng phiêu lãng của cảm xúc, nhưng rồi từ đó lại mở ra biết bao nỗi niềm khác...

