Những nàng hậu có trình Ngoại ngữ ‘đỉnh của chóp’ được mời làm diễn giả bằng tiếng Anh

Với trình độ Ngoại ngữ "đỉnh của chóp" của mình, Lương Thùy Linh nhiều lần xuất hiện trên các chương trình về tri thức như Ielts Face Off, Ai là triệu phú và đều để lại ấn tượng đặc biệt. Không những thế, cô còn trở thành một trong những diễn giả trong sự kiện TEDx Youth@Hanoi và khẳng định khả năng Ngoại ngữ của mình. Đặc biệt, các diễn giả mà TEDx mời đến tham gia đều là những người xuất chúng trong mọi lĩnh vực khác nhau. Một trong số đó phải kể đến như Bill Gates, Larry Page. Bill Clinton,...

Sở hữu trình độ Ngoại ngữ và học vấn đáng nể, Á hậu Hoàng My cũng là một trong những nàng hậu hiếm hoi được mời làm diễn giả tại diễn đàn Tedx. Xuất phát điểm là sinh viên ngành Thiết kế truyền thông Đại học RMIT và từng theo đuổi thời gian đầu tư cho tiếng Anh bởi thế không bất ngờ khi nàng Á hậu sinh năm 1988 có vốn Ngoại ngữ trôi chảy.

Á hậu Hoàng My từng có quãng thời gian làm gia sư, thông dịch viên để trang trải việc học. Cuối năm 2012, cô sang Mỹ du học ngành diễn xuất và làm phim tại Học viện Điện ảnh New York, Universal Studio với học bổng 20% từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Đến năm 2015, Hoàng My xách ba lô tới Israel để nghiên cứu và thực hiện bộ phim về quốc gia này.