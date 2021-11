Những ngôi nhà bỏ hoang trong khu tái định cư ở miền Tây xứ Nghệ

Những ngày đầu mới xây dựng, do được bố trí tái định cư gần nơi ở cũ nên người dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, sau khi đến sinh sống một thời gian, do có hiện tượng sạt lở đất đá nên các hộ dân đã lần lượt kéo nhau đi nơi khác. Hiện tại, có những ngôi nhà chỉ còn lại khung do mái ngói và hệ thống cửa đã bị dỡ bỏ. Ảnh: Tiến Đông