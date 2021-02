Những người giữ bình yên cho đêm Giao thừa

(Baonghean.vn) - Tại buổi biểu diễn quân sự, võ thuật, diễn tập phương án phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra sáng 12/10, cán bộ chiến sỹ CSCĐ - Công an tỉnh Nghệ An đã trình diễn nhiều tiết mục võ thuật đặc sắc, ấn tượng, cùng kỹ năng tác chiến khi đối mặt với các loại tội phạm, khủng bố...