Những người lặng thầm, vững bước đi vào vùng dịch

Lãnh đạo Sở Y tế và cán bộ CDC Nghệ An chặn xe khách chở người nghi ngờ mắc bệnh lúc nửa đêm. Ảnh: Tiến Hùng

Nguy cơ dịch xâm nhập lớn. Việc cứ nối việc, ngày cứ nối ngày. Bác sĩ Nguyễn Trọng Di - Phó trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm luôn trong trạng thái “đầu bù tóc rối”, mệt mỏi vì liên tục đi điều tra, giám sát, truy vết ca bệnh.

Bác sĩ Di chia sẻ: “Một ngày làm việc bắt đầu lúc 6 giờ sáng và thường kết thúc vào 2-3 giờ sáng ngày hôm sau. 15-16 giờ mới ăn cơm trưa, 21-22 giờ mới ăn cơm tối. Anh em quần quật làm, mục đích làm sao để tìm ra những người liên quan F1, F2, F3 đưa về cách ly, xét nghiệm. Những lúc mệt quá tiện đâu ngủ đấy, hồi sức tý lại dậy làm việc tiếp”.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người từ vùng dịch đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trong giai đoạn đầu này, mạng lưới phòng chống Covid-19 ở tuyến huyện chưa được đào tạo xong, chưa hình thành nên các đội phản ứng nhanh. Vậy nên, hầu hết hoạt động phòng, chống dịch đều do các y, bác sĩ CDC Nghệ An đảm đương. Tham gia phòng, chống đại dịch, các y, bác sĩ vẫn thường quên ăn, quên ngủ, hy sinh một phần riêng tư vì cộng đồng. Bản thân bác sĩ Di đã phải gửi vợ con về nhà bà ngoại nhờ chăm sóc để giữ an toàn cho gia đình, cũng như để toàn tâm, toàn ý chống dịch.