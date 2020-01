Những người thức trắng đêm Giao thừa cho người dân vui Tết

“Trực chiến” ở 113



Có mặt tại Đội Cảnh sát 113 vào tối 30 Tết, trong không khí đón xuân đang rộn ràng ở khắp các phố phường, thì ở đây tất cả cán bộ, chiến sĩ luôn ở trong tình trạng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Lê, Phó phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội: Ngày lễ, Tết là thời điểm bận rộn nhất đối với lực lượng Công an, trong đó có lực lượng Cảnh sát 113, bởi đây là thời điểm mà các loại tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng hoạt động, nhiều vụ xích mích dễ dẫn đến gây gổ đánh nhau.

Theo đó, từ 20h trở đi câu chuyện giữa chúng tôi và các anh em trong đội liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại gọi đến. Theo Trung tá Lê, cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận tin báo của người dân qua điện thoại không đơn thuần là nắm thông tin, mà qua đó còn phải nhận định được sự việc nghiêm trọng đến mức nào, ước tính phải điều bao nhiêu CBCS đến hiện trường. Nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu chưa quen thì rất lúng túng.

CBCS cảnh sát 113 trước khi lên đường đều được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ. Ảnh: L.T

“A lô, tại đường Phan Chu Trinh có một đối tượng say rượu đang gây rối trật tự công cộng, làm mất an ninh khu phố” - một người dân gần đó thông báo. Qua công tác sàng lọc thông tin, nhanh như cắt, lực lượng Cảnh sát 113 tức tốc lên đường và chúng tôi cũng nhập cuộc. Vừa đến hiện trường, các chiến sĩ 113 không lưỡng lự, lao tới khống chế, trong khi đối tượng giằng co, chửi bới, không hợp tác... Sau khi bàn giao cho công an phường, các chiến sỹ Cảnh sát 113 lại quay về đơn vị.