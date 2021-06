Những người tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch ở Nghệ An

SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN CẮM CHỐT

Chốt lẻ cầu Bồ, đoạn cuối xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc (TP. Vinh), thông sang xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc), một chiều đứng gió. Cái nóng hầm hập như chà xát vào không gian rồi phả vào mặt đến bỏng rát. Bốn con người, một chiến sĩ công an, một đồng chí dân quân tự vệ và hai thanh niên tình nguyện ngồi trầm tư bên chốt kiểm soát được chăng bằng sợi ruy băng màu đỏ trắng. Chốc chốc họ lại đứng dậy kiểm tra giấy tờ và làm thủ tục khi có người dân qua lại.

Tại chốt gác này, chúng tôi để ý hơn đến 2 cô gái làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân làm thủ tục khai báo y tế và kiêm luôn phục vụ hậu cần, nép dọn nước nôi. Chiếc áo xanh tình nguyện có vẻ hơi quá cỡ so với vóc dáng nhỏ bé. Khẩu trang dù kín mít nhưng cũng không giấu đi được khuôn mặt trẻ măng nhưng ánh mắt thì tràn đầy niềm tin của 2 cô gái trẻ. Hỏi ra mới biết, đây là 2 sinh viên của Đại học Vinh, cũng là những bí thư chi đoàn trên địa bàn xã Hưng Lộc, dù nghỉ hè, nhưng họ không nghĩ cho bản thân mà đã tình nguyện ra tuyến đầu cùng chống dịch Covid-19.

Rời Hưng Lộc, chúng tôi men theo con đường đất giữa vùng giáp ranh TP. Vinh với huyện Nghi Lộc. Xen kẽ giữa các chốt kiểm soát nằm trên đường lớn do thành phố lập nên là những chốt kiểm soát nhỏ lẻ do các xã bố trí. Tại xóm Kim Bình (xã Nghi Ân), chúng tôi bắt gặp 2 thanh niên đang làm nhiệm vụ trước... một cánh đồng. Nguyễn Văn Phong, Bí thư Chi đoàn và Nguyễn Anh Đức, đoàn viên cùng ở xóm Kim Nghĩa là 2 trong số nhiều đoàn viên của xã Nghi Ân đã đăng ký tình nguyện tham gia kiểm soát tại các tuyến đường nhánh, đường liên xã và thậm chí là những con đường đất nối Nghi Ân với các xã lân cận của huyện Nghi Lộc.

"Khi các em tình nguyện ra đây, chắc gia đình cũng lo lắm" - tôi hỏi. Dấu nụ cười sau ánh mắt, cả Hương Trà và Phương Hòa đều bảo, ban đầu thì bố mẹ cũng lo, lúc nào cũng nhắc nhở phải cẩn thận. Thậm chí những ngày lên chốt, khi hết ca trực về nhà, bản thân mình gần như phải cách ly với mọi người trong gia đình để cho an toàn.

Cô sinh viên năm thứ 2 ngành Sư phạm Toán tại Đại học Vinh, Nguyễn Thị Phương Hòa, trú tại xóm 13, xã Hưng Lộc thì nói thêm rằng, có thể không thể canh trực 24/24 giờ như các anh công an, dân quân tự vệ, nhưng bọn em hy vọng có thể góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để mong sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Nguyễn Anh Đức chỉ cho tôi thấy con đường đất nối Nghi Ân với xã Nghi Phong (Nghi Lộc), sau khi các chốt bị phong tỏa, nhiều người dân ý thức kém vẫn cố tình băng qua cánh đồng để ra vào thành phố. Ảnh: Tiến Đông

Địa bàn Nghi Ân khá rộng, gần như là một vòng cung bao quanh phía Đông Bắc của thành phố, tiếp giáp với các xã Nghi Phong, Nghi Trường, Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Đây có lẽ là nơi có nhiều chốt kiểm soát nhất với 7 điểm do xã thành lập, chưa kể đến 2 điểm do UBND thành phố bố trí trên đường QL46B và đường Đức - Thiết. Cả xã có 7 cán bộ chiến sĩ công an chính quy trong đó có 1 nữ đang nghỉ sinh, còn lại 6 người thì thường xuyên linh động ở 7 chốt kiểm soát . Chính vì thế đã phải cần rất nhiều lực lượng tình nguyện.

Nguyễn Anh Đức chia sẻ: sau khi nghe thông báo của xóm về việc cần lực lượng tình nguyện tham gia các chốt canh gác, nhận thấy đây là việc làm thiết thực, trong bối cảnh mọi người đang căng mình chống dịch, nên là người địa phương, em đã đăng ký ngay.

Vì địa bàn rộng nên cả Phong và Đức đều phải rải ra để kiểm soát, bởi chỉ cần lơ là thì người dân sẽ tìm mọi cách để vượt chốt vào thành phố. Ảnh: Tiến Đông

Cách chỗ Đức đứng không xa thì Bí thư Chi đoàn Nguyễn Văn Phong cũng đang ngồi trực chốt. Phong cho biết: mặc dù xã đã dùng nhiều biện pháp để chốt chặn, nhưng người dân vẫn cố tình lội ruộng để vào thành phố. Có những đoạn đã dùng máy múc đào đường nhưng họ vẫn tìm cách vác xe đi qua.

Phong bảo Nghi Ân và Nghi Phong giáp ranh nhau, anh em cũng quen biết nhiều người bên đó, bình thường họ hay vào thành phố để đi xây, phụ hồ. Khi bị phong tỏa thì tìm cách đi theo đường đất để vào, gặp mình không cho qua thì quay ra chửi bới đe dọa. Nhiều khi biết là mất lòng, nhưng vì nhiệm vụ bảo đảm an toàn không để lây lan dịch, bọn em phải kiên quyết buộc họ quay về.

NHỮNG LÁ ĐƠN TÌNH NGUYỆN

Sáng 14/6 khi TP. Vinh ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng tại phường Hà Huy Tập, tất cả mọi lo lắng đổ dồn về nơi đây. Lo lắng hơn khi cả phường có 5 nhân viên y tế tại Trạm y tế thì đã trở thành F1 bất đắc dĩ buộc phải cách ly. Nỗi lo trắng cán bộ có chuyên môn y tế trong lúc nước sôi lửa bỏng hiện hữu hơn lúc nào hết. Trước tình thế đó, bác sĩ Trần Đình Cần - nguyên Trạm trưởng Trạm Y tế phường Hà Huy Tập nay đã nghỉ hưu đã viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng phòng chống dịch.