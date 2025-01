Nghệ An cuối tuần

Xã hội Những người trực tết nơi biên giới Tết đến, Xuân về, trên các tuyến biên giới, những người lính mang quân hàm xanh vẫn bám trụ từng đường biên, cột mốc; làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Vui Xuân không quên nhiệm vụ

Ngày Tết, khi mọi người đang quây quần bên người thân, gia đình đón năm mới, thì những người lính Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) vẫn đang tập trung làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh trật tự an toàn trên khu vực biên giới biển.

Thiếu tá Trương Văn Bịch - Hải đội trưởng Hải đội 2 chỉ đạo tác nghiệp bản đồ trước khi tàu tuần tra trên biển. Ảnh: Hải Thượng

Thiếu tá Trương Văn Bịch - Hải đội trưởng Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết: Đơn vị đã triển khai giao nhiệm vụ cho tàu BP 06-11-01 và xuồng cùng 13 đồng chí ứng trực, đồng thời tổ chức cho bộ đội ăn tết sớm để thực hiện nhiệm vụ để nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Trên tàu, những người lính cũng chuẩn bị đầy đủ mâm ngũ quả, bánh kẹo và các vật phẩm trang trí mang đậm không khí Xuân.

Đại úy Hoàng Văn Hải - Thuyền trưởng tàu BP 06-11-01 đã có 23 năm công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, năm nay là Tết thứ 16 anh ăn Tết xa nhà, nhưng vì sự bình yên của nhân dân, anh và đồng đội vẫn luôn chắc tay súng sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên vùng biển đảo.

Đại uý Hoàng Văn Hải chuẩn bị soạn sửa hương vị Tết trên tàu tuần tra. Ảnh: Hải Thượng

“ Chúng tôi xác định vui Xuân mới không quên nhiệm vụ canh giữ biển đảo quê hương. Niềm hạnh phúc của nhân dân chính là niềm vui, là mùa Xuân trong lòng của mỗi cán bộ, chiến sĩ...”- Đại uý Hoàng Văn Hải chia sẻ.

BĐBP Nghệ An tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới biển. Ảnh: Lê Thạch

Rời tuyến biển, chúng tôi đặt chân đến Tổ công tác Ải Khe, thuộc Đồn Biên phòng Mường Ải (Kỳ Sơn) lúc trời đã nhá nhem tối. Những ngày đầu năm mới, trên đỉnh Trường Sơn, tiết trời càng trở nên giá lạnh.

Đồn Biên phòng Mường Ải (BĐBP Nghệ An) tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc dịp Tết. Ảnh: Khánh Ly

Gặp đội hình tuần tra đường biên, cột mốc vừa về đến Tổ, chúng tôi tranh thủ trao đổi với Đại uý Hồ Ngọc Đàm (SN 1986), quê ở Anh Sơn -Tổ trưởng công tác Ải Khe.

Anh cho biết, bản thân đã có hơn 20 năm làm nhiệm vụ của người lính Biên phòng, trong đó có 8 năm ở tổ công tác Ải Khe- cách Đồn Biên phòng Mường Ải khoảng 20km theo đường tuần tra biên giới, cách bản gần nhất khoảng 8km. Xuân này, Đại uý Hồ Ngọc Đàm tình nguyện ở lại trực Tết để dành niềm vui sum họp cho các đồng đội khác.

“Những ngày Tết ai cũng mong muốn được về sum họp cùng gia đình, nhưng xác định trách nhiệm của người lính bảo vệ biên cương, chúng tôi sẵn sàng xung phong ở lại để bảo vệ sự bình yên biên giới cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Cùng với sự quan tâm của cấp trên và chỉ huy đơn vị, anh em tại Tổ cũng đã chuẩn bị cành đào, bày biện mâm ngũ quả và lương thực, thực phẩm để có không khí Tết như ở nhà...” - Đại uý Hồ Ngọc Đàm chia sẻ.

Phóng viên Báo Nghệ An phỏng vấn Đại uý Hồ Ngọc Đàm, quê ở Anh Sơn -Tổ trưởng công tác Ải Khe (Đồn Biên phòng Mường Ải) trên đường tuần tra đường biên, cột mốc. Ảnh: GH

Lần đầu tiên đón Tết tại Tổ công tác Ải Khe, Trung uý Nguyễn Nhật Tuấn, huấn luyện viên khuyển chia sẻ, mặc dù địa bàn khó khăn, cách trở, sóng điện thoại chập chờn, nhưng lúc rảnh rỗi chúng tôi lại đến địa điểm có sóng, cách Tổ khoảng 100m để gọi điện hỏi thăm tình hình, chúc Tết người thân nơi quê nhà, vì vậy, anh em cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà mỗi lúc Tết đến, Xuân về.

Ở biên giới Việt – Lào, mọi thứ vật chất đều rất thiếu thốn, nhưng cán bộ, chiến sĩ ở Tổ công tác Ải Khe đã nhận được sự quan tâm, động viên của cấp uỷ, chỉ huy đơn vị.

Trung uý Nguyễn Nhật Tuấn (tổ công tác Ải Khe, Đồn Biên phòng Mường Ải) tranh thủ khu vực có sóng gọi điện thăm hỏi gia đình. Ảnh: Hải Thượng

Thượng tá Nguyễn Đình Viên - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Ải cho biết, trong công tác sẵn sàng chiến đấu, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nhất là trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phối hợp các lực lượng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Về phía đơn vị, ngoài cán bộ, chiến sĩ ở Đồn, chúng tôi còn có một Trạm kiểm soát và hai tổ công tác đóng quân cách xa sự chỉ huy chỉ đạo. Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, vật chất, các tiêu chuẩn, chế độ cho cán bộ, chiến sĩ.

Đơn vị cũng đã triển khai cho các đội xuống địa bàn tuyên truyền, vận động đảm bảo an ninh, trật tự, chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của địa phương, nhất là các thanh niên đi làm ăn xa chấp hành nghiêm không đốt pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Ải tuyên truyền người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Ảnh: Hải Thượng

Trò chuyện với chúng tôi, già làng Xồng Vả Số, Cụm bản Thâm Khợp, bản Huồi Khe cho hay: Ở tuổi 60, già không còn nhớ đôi chân mình đã cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc bao nhiêu lần, già chỉ nhớ rằng cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về năm nào cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đồn Mường Ải cũng dành sự quan tâm đến bà con dân bản và sự bình yên trên dải đất biên cương.

Năm nay tuổi đã cao, sức khoẻ đã yếu, già không thể cùng các chiến sĩ Biên phòng đặt chân đến từng cột mốc nữa, nhưng già vẫn căn dặn con cháu trong Cụm bản Thâm Khợp này phải cùng nhau đoàn kết, đảm bảo an ninh, ăn Tết dù người đi xa về hay ở tại bản đều không được đốt pháo, không được uống rượu say, không gây mất an ninh trật tự để mọi người mọi nhà đều vui vẻ đón Tết, để các chiến sĩ Biên phòng đỡ đi một phần vất vả.

Đồn Biên phòng Mường Ải và Ban chỉ huy Quân sự xã Mường Ải (huyện Kỳ Sơn) tuần tra bảo vệ biên giới dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Khánh Ly

Bình yên một dải biên cương

Để nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, BĐBP Nghệ An đã quán triệt, duy trì nghiêm các chế độ, quy định trực sẵn sàng chiến đấu; ra quân trấn áp tội phạm trên hai tuyến biên giới, trong đó các đồn Biên phòng thành lập các đội tuần tra, phối hợp với các lực lượng ngày đêm tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm giữ bình yên trên địa bàn biên giới.

Đồn Biên phòng Keng Đu (BĐBP Nghệ An) và lãnh đạo xã Keng Đu (Kỳ Sơn) thực hiện nghi lễ chào cột mốc chủ quyền biên giới Việt Nam - Lào trong ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Lê Thạch

Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn) đảm nhận nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới có chiều dài 29,909 km, với 1 cột mốc và 5 cọc dấu biên giới Việt Nam – Lào.

Những ngày trước, trong và sau Tết, ngoài việc phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào trong quản lý, tuần tra song phương, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng Công an và dân quân trong tuần tra, quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Lãnh đạo xã Keng Đu (Kỳ Sơn) và Chỉ huy Đồn Biên phòng Keng Đu (BĐBP Nghệ An) chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Keng Đu. Ảnh: Lê Thạch

Bên cạnh đó, các tổ tự quản đường biên, cột mốc ở các thôn, bản duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả cũng góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đơn vị phối hợp với địa phương và lực lượng Công an, dân quân thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền cho Nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nhất là việc không sử dụng, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Keng Đu cho hay: Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát góp phần duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trong những ngày đầu năm mới, đơn vị đã phối hợp với cấp uỷ chính quyền xã Keng Đu thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Keng Đu và kiểm tra cột mốc 398 biên giới Việt Nam- Lào.

Đồn Biên phòng Tam Hợp (BĐBP Nghệ An) phối hợp với địa phương và các cơ quan, đơn vị gói bánh chưng. Ảnh: Hải Thượng

Qua trò chuyện, nhiều cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng đang trực Tết ở hai tuyến biên giới cho hay: Ngoại trừ việc phải xa gia đình, người thân, Tết của người lính quân hàm xanh nơi biên cương cũng đủ đầy, ấm cúng.

Rau tự trồng, lợn, gà tự tăng gia, các đơn vị đều tổ chức cho anh em làm thịt lợn, gói bánh chưng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và các trò chơi truyền thống của đồng bào các dân tộc gắn với vui Xuân, đón Tết, mời cán bộ, nhân dân địa phương đến vui Xuân cùng cán bộ, chiến sĩ tạo không khí ấm áp, gần gũi, thắt chặt tình quân dân.

Những ngày sau đó, lãnh đạo chỉ huy các đồn và các trạm, tổ, chốt sẽ dành thời gian đi chúc Tết già làng, trưởng bản, người có uy tín.

Đồn Biên phòng Na Loi (BĐBP) Nghệ An phối hợp tổ chức các hoạt động đón Tết, vui Xuân với bà con. Ảnh: Hải Thượng

Tuy có những giây phút nhớ nhà, nhớ quê hương nhưng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn xác định được trách nhiệm và nghĩa vụ của người lính Biên phòng nơi biên cương để đảm bảo an ninh cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.