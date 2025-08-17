Giải trí Những nhân tố được dự đoán tạo bất ngờ ở Anh trai say hi mùa 2 Anh trai say hi mùa 2 công bố đội hình gồm 30 “anh trai” đa dạng về phong cách và xuất thân. Trong số đó, có những gương mặt được dự đoán hút khán giả.

Vũ Cát Tường và Ngô Kiến Huy ở Anh trai say hi 2025.

Vũ Cát Tường

Gây xôn xao khi xuất hiện trong danh sách chương trình vốn dành cho nghệ sĩ nam, Vũ Cát Tường trở thành tâm điểm tranh luận khán giả.

Tuy nhiên, phần đông khán giả vẫn ủng hộ quyết định này cho rằng Vũ Cát Tường sẽ đem đến chiều sâu âm nhạc độc đáo. Giọng ca "Vết mưa" được đánh giá là một nghệ sĩ toàn diện, đầy tiềm năng.

Không chỉ là người sáng tác, Vũ Cát Tường còn sở hữu giọng hát giàu cảm xúc và khả năng xử lý tinh tế. Khi tham gia chương trình, Vũ Cát Tường mang đến lợi thế về tư duy âm nhạc, cách phối hợp nhóm và khả năng làm chủ sân khấu.Karik, B Ray và BigDaddy

Sự xuất hiện của ba rapper từng là huấn luyện viên/giám khảo Rap Việt trên chương trình nhưng nay lại trở thành thí sinh đã khiến nhiều người bất ngờ. Việc họ rời vị trí “cầm cân nảy mực” để tham gia tranh tài cho thấy mong muốn làm mới bản thân và mang đến yếu tố giải trí khác biệt cho chương trình.

Bùi Duy Ngọc

Đây là một gương mặt khiến fan chú ý ngay từ khi lộ poster. Không chỉ nổi bật nhờ tài năng sản xuất âm nhạc - từng tạo hit cho Orange, Vũ Thịnh và nhiều nghệ sĩ tên tuổi - anh còn có hành trình đầy nghị lực: Gặp tai nạn nghiêm trọng khiến liệt nửa mặt, nhưng vẫn trở lại mạnh mẽ.

Hải Nam (Ngô Hải Nam)

Là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, cái tên Hải Nam xuất hiện gây bất ngờ vì anh ít khi lấn sân vào âm nhạc. Tuy nhiên, qua MV đầu tay “Chỉ vì quá thương em”, anh gây ấn tượng với chất giọng trữ tình, truyền cảm. Việc anh gia nhập Anh trai say hi được coi như một bước mới trong sự nghiệp nghệ thuật.

CONGB

CONGB - thực tập sinh từ Boys Planet 999. Anh thu hút fan quốc tế nhờ ngoại hình idol và thần thái sân khấu cuốn hút. Dù dừng chân từ sớm ở Boys Planet, anh vẫn được kỳ vọng là nhân tố tỏa sáng, đặc biệt khi tham gia dự án Starlight Boys trước đây.

Ngô Kiến Huy

Là một MC, diễn viên, Ngô Kiến Huy lâu nay ít được nhắc đến với vai trò ca sĩ. Quyết định tham gia “Anh trai say hi 2025” là một bất ngờ thú vị, bởi nó cho thấy anh vẫn muốn khẳng định bản thân trong âm nhạc. Với giọng hát trẻ trung, giàu năng lượng cùng sự hoạt ngôn vốn có, “chàng Bắp” hứa hẹn mang đến nhiều màn trình diễn vừa chất lượng vừa giải trí.